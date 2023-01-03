2023/01/03,
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【圖表】士林晃了一下！兩年多來首次震央在台北，你還記得2014深夜那場地震嗎？

【圖表】士林晃了一下！兩年多來首次震央在台北，你還記得2014深夜那場地震嗎？

我們想讓你知道的是

2023年第一個上班日的下午2點5分，台灣發生了一個幾乎只有士林北投天母人才感覺得到的「小地震」，而上次發生震央在台北的有感地震已經是2020年3月的事，過去還有哪幾場震央發生在台北市的地震呢？

2023年第一個上班日的下午2點5分，台灣發生了一個幾乎只有士林北投天母人才感覺得到的「小地震」，而上次發生震央在台北的有感地震已經是2020年3月的事，難道大屯火山又在蠢蠢欲動了嗎？

地震震央在台北市

震央發生在台北市的地震，跟日本製的壓縮機一樣非常稀少，在上次發生至今將近3年間，中央氣象局紀錄超過1300個顯著有感地震與小區域有感地震，震央都不在台北市。

上次有較多震央在台北市的地震發生時，是2020年2月3日至3月18日間，共記錄了3個規模2.5到3.2的地震；在2019年時，中央氣象局有4個震央在台北市的紀錄，2016到2018也有些零星案例。

再往前，就是2014年讓許多台北人在睡夢中驚醒的那場地震了。

2014年2月12日凌晨0點31分，台北市士林區發生芮氏規模4.0地震，最大震度在陽明山達到4級，台北、新北與桃園也有2至3級不等的震度，當時「大屯火山要爆發」的都市謠言也甚囂塵上。

事實上，除了那位台北市長參選人之外，許多研究人員也提出過大屯火山爆發的警示——2019年中研院地科所研究員林正洪與研究團隊經過長期監測，已認定大屯火山群及龜山島為活火山。

幸好對於火山活動，台灣已有進行密切的監測，專家也認為火山噴發的機率很低，但提醒相較於火山熔岩，大家更需要防範「潛水蒸氣噴發」的威脅。

潛水蒸汽噴發是指地下水或地表水因為與岩漿接觸，轉為過熱的蒸氣而噴發，2022年時BBC報導就曾引述中央大學的火山學家柯士達（Kostas Konstantinou）說法，指出陽明山的熱液系統可能會因為地震或山體滑坡導致系統壓力加劇，讓潛水蒸汽噴發，「岩石會像子彈一樣飛出來，危險是真實的。」

面對這些難以預期的自然危害，科學家用包括傾斜儀在內的儀器偵測數據，佈於大屯火山周遭的地震測站也會從40個逐漸增加到140個，並廣佈小型的地動偵測器，提高偵測的解析度，對大屯火山的變化「超前部署」。

（文：丁肇九｜圖：If Lin）

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資料來源：中央氣象局

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核稿編輯：楊士範


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