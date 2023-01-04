藍紅媒體與名嘴不告訴你的「國防授權法案」：若台灣有事，美國會怎樣軍援？
我們想讓你知道的是
美國政府與國會，對台海情勢的評估是很緊張的，長期也不樂觀，所以才要搞多年計劃與合作演訓、教育培訓，翻轉了1972年以來實施五十多年的「低盪政策」。美國雖然仍希望美中「鬥而不破」，但骨子裡就是「圍堵」，手段上用的是「嚇阻」：能不打就不打，但如果有人想要打，咱們也早就準備好用力打。
自從2022年聖誕節前，參眾兩院通過，拜登簽署2023財年「國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA）」以來，藍紅媒體與名嘴便不斷扭曲這個法案的原意與目標。
有說撥款沒下來，貸款有出來，是強迫台灣當看門狗還要自己買飼料，台灣不要高興太早。也有人跟著對岸指揮棒起舞，顛倒黑白，痛罵這個法案是「以武拒統，倚美謀獨」，破壞台海現狀。逼得事實查核中心出面闢謠，蔡政府也異常低調。
這個可視為自1971年尼克森與季辛吉「聯中抗俄」五十年來，以台灣國防為美國外交供品以來，最具體，也最關鍵性轉折點意義的法案，就在一團爭論中淹沒，並未引起足夠的關注，且爭論聚焦於幾個小點，並未勾勒出未來美國對台軍售的全貌。
因此，今天便來爬梳一下此法案內容，粗略解讀一下老美的戰略企圖。
想完整閱讀該法案全文者，請直上美國國會網站，找「H.R.7776 - James M. Inhofe National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2023」。由於該法案總長至少有50頁，其中與台灣相關者，落在《TITLE LV--FOREIGN AFFAIRS MATTERS（外國事務）》的第一個次題《Subtitle A--Taiwan Enhanced Resilience Act（台灣增強韌性法，Taiwan Enhanced Resilience Act，簡稱TERA）》中，條目編號從Sec.5501~5540，最重要的是Sec.5502，此條規範了美國對台支援的主要經費項目。
此外，還有關於國家兵棋推演應納入台灣，國會對美台聯合軍演的推動態度（Sec.1264）…等條目，想省點事看中文節錄者，可參閱「報呱」的「美《2023年國防授權法》台灣相關條文全收錄」。
本文限於篇幅，暫且不論此法案中，美國在外交、經濟、公衛……等方面的主張與措施，僅就軍售相關的條目加以整理，以供參照。
NDAA與台灣有關係的部分有哪些？
綜觀這次的NDAA，美國對台的軍援並不止於五年100億美元，而是分成好幾個部份，分述如下：
- 軍事貸款100億美元（Sec.5502(g)）：自2023~2027五個財年內，每年至多20億美元「軍事貸款」。可用於採購武器裝備，台灣須於12年內償還。此案授權國務卿直接提供貸款。
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無償軍援100億美元（Sec.5502(h)）：自2023~2027五個財年內，每年至多20億美元的「無償軍援」。此案是透過透過美國國務院「外國軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）計畫進行。法案還規定，每年國務卿至少應使用200萬美元資金，用於台灣相關的國防訂單，或提供培訓計劃。國務院與國防部，應在2023年3月1日前，提出年度使用計劃，並每年提出報告。此筆資金可用於採購非美國軍用產品。
最重要的是，每年資金中15%可用於採購台灣產製軍品，包括研發。這對台灣軍工產業的立足成長是很重要的訊號，200億的15%等於3億美元，相當於90億台幣。
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建立「區域應變軍械庫」5億美元（Sec.5503）：在2023-25三個財年任一年，可依據1961年的《援外法》（Foreign Assistance Act of 1961），在可能的衝突區域（台灣或附近的關島、琉球、菲律賓、與那國島…），預先儲備彈藥軍品，以便應急使用。
這是防止重演1973年贖罪日戰爭中，以色列在最初幾天，就打光105砲彈，美國必須從德國長途空運補給的窘境，也符合海軍陸戰隊（USMC）2030年改造計劃中，預儲裝備彈藥的戰略概念。所以，台灣本島或附近島嶼，都有可能被選定興建預儲彈藥庫，以應付中共突襲。
- 提取國防庫存援台10億美元（Sec.5505(a)）：授權總統可從國防部門的庫存中提取國防物品，以及軍事教育和訓練，每個財年不超過10億美元。此條應用場景應是類似烏克蘭狀況，用以支援台灣戰時需求。
- 緊急授權2500萬美元（Sec.5505(b)）：可依《援外法》，在原本2500萬美元援助外，另從美國政府各部門中，提取非軍事物資援台，每年不超過2500萬美元。
- 國防特別採購基金：國防部長應與國務卿協商，尋求利用根據《武器出口管制法》第5章設立的特別國防採購基金，加快國防物資和國防服務的採購和交付，以協助和支援台灣的武裝力量。這條目的在增加國防採購的彈性，有些錢不一定當年得花完，可以轉入基金使用。
- 國際軍事培訓與合作（Sec.5504）：國務卿和國防部長應與台灣建立或擴大全方位培訓計畫，以提高台灣軍隊戰力。這個條目並未列出金額，但明確列出美軍應提供培訓台灣從基層到高層軍事領導人，增強雙方軍事合作，將台灣納入美國和台灣的聯合兵推、戰爭遊戲、全面軍事演習。
- 多年計劃（Sec.5506）：為了建立一個聯合協商機制，國防部長和國務卿應與國家情報局局長協商的情況下，與台灣的相關官員進行接觸，以制定一個多年計畫，為台灣人民提供安全保障。這個期程被律定為本法通過後的180天，也就是大約在明年7月1日前，台美間應協商出一個多年計劃，包括對台海兩方軍事能力差距的評估，及彌平此差距的戰略戰術方案，以有效使用上開經費，保衛台灣。
- 快速軍售（Sec.5507~5508）：此兩條規範若干軍售細節，以保證台灣能夠取得軍售與實物提取的優先權。原則上，軍售物品結關日不應超過該項目通過後一年。並允許國務卿與國防部長協調，經由技術委員會審核，釋放高階技術與武器轉讓給台灣。
- 評估台灣民防（Sec.5509）：本法通過120內，即約2023年5月1日左右，國務卿、國防部長、與國家情報總監協調，提交臺灣的書面評估，並附上機密附件，讓國會得以評估台灣在民防和復原力方面的需求。包括通訊能力、後勤保障、兵員招募、經濟能力、文官能力、高科技產業，一路細到省、市、村里層級的各級需求，以組建「韌性社會」。
- 台灣防禦性軍事能力年度報告和情報支援（Sec.5510）：國務卿、國防部長、與國家情報總監，應每年提出對台灣安全的評估報告，以便國會考核。
- 美國政策聲明（Sec.5511~5512）：主要重申美國對台灣關係法及六項保證，維護台海和平穩定，制止中國以任何和平以外手段，包括軍事威脅、抵制、禁運，企圖改變台海現狀的立場。
值得注意的是，在本法Sec.5502(c)關於無償軍援目的的敘述中，重新定義了所謂「改變既成事實（現狀）」，這些改變企圖包括：
- 進行脅迫或灰色地帶活動
- 封鎖台灣
- 在台灣管轄的任何島嶼上獲得據點，並擴大或以其他方式利用該據點來控制台灣的人口中心或其他重要領土
- 防止中華人民共和國斬首、奪取台灣的控制權，或以其他方式壓製或削弱台灣的民事和國防領導權
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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