TNL+ 2023/01/04,
軍事

藍紅媒體與名嘴不告訴你的「國防授權法案」：若台灣有事，美國會怎樣軍援？

藍紅媒體與名嘴不告訴你的「國防授權法案」：若台灣有事，美國會怎樣軍援？
Photo Credit: U.S. Army Armor Basic Officer Leader Course

我們想讓你知道的是

美國政府與國會，對台海情勢的評估是很緊張的，長期也不樂觀，所以才要搞多年計劃與合作演訓、教育培訓，翻轉了1972年以來實施五十多年的「低盪政策」。美國雖然仍希望美中「鬥而不破」，但骨子裡就是「圍堵」，手段上用的是「嚇阻」：能不打就不打，但如果有人想要打，咱們也早就準備好用力打。

自從2022年聖誕節前，參眾兩院通過，拜登簽署2023財年「國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA）」以來，藍紅媒體與名嘴便不斷扭曲這個法案的原意與目標。

有說撥款沒下來，貸款有出來，是強迫台灣當看門狗還要自己買飼料，台灣不要高興太早。也有人跟著對岸指揮棒起舞，顛倒黑白，痛罵這個法案是「以武拒統，倚美謀獨」，破壞台海現狀。逼得事實查核中心出面闢謠，蔡政府也異常低調。

這個可視為自1971年尼克森與季辛吉「聯中抗俄」五十年來，以台灣國防為美國外交供品以來，最具體，也最關鍵性轉折點意義的法案，就在一團爭論中淹沒，並未引起足夠的關注，且爭論聚焦於幾個小點，並未勾勒出未來美國對台軍售的全貌。

因此，今天便來爬梳一下此法案內容，粗略解讀一下老美的戰略企圖。

想完整閱讀該法案全文者，請直上美國國會網站，找「H.R.7776 - James M. Inhofe National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2023」。由於該法案總長至少有50頁，其中與台灣相關者，落在《TITLE LV--FOREIGN AFFAIRS MATTERS（外國事務）》的第一個次題《Subtitle A--Taiwan Enhanced Resilience Act（台灣增強韌性法，Taiwan Enhanced Resilience Act，簡稱TERA）》中，條目編號從Sec.5501~5540，最重要的是Sec.5502，此條規範了美國對台支援的主要經費項目。

此外，還有關於國家兵棋推演應納入台灣，國會對美台聯合軍演的推動態度（Sec.1264）…等條目，想省點事看中文節錄者，可參閱「報呱」的「美《2023年國防授權法》台灣相關條文全收錄」。

本文限於篇幅，暫且不論此法案中，美國在外交、經濟、公衛……等方面的主張與措施，僅就軍售相關的條目加以整理，以供參照。

NDAA與台灣有關係的部分有哪些？

綜觀這次的NDAA，美國對台的軍援並不止於五年100億美元，而是分成好幾個部份，分述如下：

  1. 軍事貸款100億美元（Sec.5502(g)）：自2023~2027五個財年內，每年至多20億美元「軍事貸款」。可用於採購武器裝備，台灣須於12年內償還。此案授權國務卿直接提供貸款。
  2. 無償軍援100億美元（Sec.5502(h)）：自2023~2027五個財年內，每年至多20億美元的「無償軍援」。此案是透過透過美國國務院「外國軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）計畫進行。法案還規定，每年國務卿至少應使用200萬美元資金，用於台灣相關的國防訂單，或提供培訓計劃。國務院與國防部，應在2023年3月1日前，提出年度使用計劃，並每年提出報告。此筆資金可用於採購非美國軍用產品。
    最重要的是，每年資金中15%可用於採購台灣產製軍品，包括研發。這對台灣軍工產業的立足成長是很重要的訊號，200億的15%等於3億美元，相當於90億台幣。
  3. 建立「區域應變軍械庫」5億美元（Sec.5503）：在2023-25三個財年任一年，可依據1961年的《援外法》（Foreign Assistance Act of 1961），在可能的衝突區域（台灣或附近的關島、琉球、菲律賓、與那國島…），預先儲備彈藥軍品，以便應急使用。
    這是防止重演1973年贖罪日戰爭中，以色列在最初幾天，就打光105砲彈，美國必須從德國長途空運補給的窘境，也符合海軍陸戰隊（USMC）2030年改造計劃中，預儲裝備彈藥的戰略概念。所以，台灣本島或附近島嶼，都有可能被選定興建預儲彈藥庫，以應付中共突襲。
  4. 提取國防庫存援台10億美元（Sec.5505(a)）：授權總統可從國防部門的庫存中提取國防物品，以及軍事教育和訓練，每個財年不超過10億美元。此條應用場景應是類似烏克蘭狀況，用以支援台灣戰時需求。
  5. 緊急授權2500萬美元（Sec.5505(b)）：可依《援外法》，在原本2500萬美元援助外，另從美國政府各部門中，提取非軍事物資援台，每年不超過2500萬美元。
  6. 國防特別採購基金：國防部長應與國務卿協商，尋求利用根據《武器出口管制法》第5章設立的特別國防採購基金，加快國防物資和國防服務的採購和交付，以協助和支援台灣的武裝力量。這條目的在增加國防採購的彈性，有些錢不一定當年得花完，可以轉入基金使用。
  7. 國際軍事培訓與合作（Sec.5504）：國務卿和國防部長應與台灣建立或擴大全方位培訓計畫，以提高台灣軍隊戰力。這個條目並未列出金額，但明確列出美軍應提供培訓台灣從基層到高層軍事領導人，增強雙方軍事合作，將台灣納入美國和台灣的聯合兵推、戰爭遊戲、全面軍事演習。
  8. 多年計劃（Sec.5506）：為了建立一個聯合協商機制，國防部長和國務卿應與國家情報局局長協商的情況下，與台灣的相關官員進行接觸，以制定一個多年計畫，為台灣人民提供安全保障。這個期程被律定為本法通過後的180天，也就是大約在明年7月1日前，台美間應協商出一個多年計劃，包括對台海兩方軍事能力差距的評估，及彌平此差距的戰略戰術方案，以有效使用上開經費，保衛台灣。
  9. 快速軍售（Sec.5507~5508）：此兩條規範若干軍售細節，以保證台灣能夠取得軍售與實物提取的優先權。原則上，軍售物品結關日不應超過該項目通過後一年。並允許國務卿與國防部長協調，經由技術委員會審核，釋放高階技術與武器轉讓給台灣。
  10. 評估台灣民防（Sec.5509）：本法通過120內，即約2023年5月1日左右，國務卿、國防部長、與國家情報總監協調，提交臺灣的書面評估，並附上機密附件，讓國會得以評估台灣在民防和復原力方面的需求。包括通訊能力、後勤保障、兵員招募、經濟能力、文官能力、高科技產業，一路細到省、市、村里層級的各級需求，以組建「韌性社會」。
  11. 台灣防禦性軍事能力年度報告和情報支援（Sec.5510）：國務卿、國防部長、與國家情報總監，應每年提出對台灣安全的評估報告，以便國會考核。
  12. 美國政策聲明（Sec.5511~5512）：主要重申美國對台灣關係法及六項保證，維護台海和平穩定，制止中國以任何和平以外手段，包括軍事威脅、抵制、禁運，企圖改變台海現狀的立場。

值得注意的是，在本法Sec.5502(c)關於無償軍援目的的敘述中，重新定義了所謂「改變既成事實（現狀）」，這些改變企圖包括：

  1. 進行脅迫或灰色地帶活動
  2. 封鎖台灣
  3. 在台灣管轄的任何島嶼上獲得據點，並擴大或以其他方式利用該據點來控制台灣的人口中心或其他重要領土
  4. 防止中華人民共和國斬首、奪取台灣的控制權，或以其他方式壓製或削弱台灣的民事和國防領導權
多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。