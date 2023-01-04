藍紅媒體與名嘴不告訴你的「國防授權法案」：若台灣有事，美國會怎樣軍援？

自從2022年聖誕節前，參眾兩院通過，拜登簽署2023財年「國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA）」以來，藍紅媒體與名嘴便不斷扭曲這個法案的原意與目標。

有說撥款沒下來，貸款有出來，是強迫台灣當看門狗還要自己買飼料，台灣不要高興太早。也有人跟著對岸指揮棒起舞，顛倒黑白，痛罵這個法案是「以武拒統，倚美謀獨」，破壞台海現狀。逼得事實查核中心出面闢謠，蔡政府也異常低調。

這個可視為自1971年尼克森與季辛吉「聯中抗俄」五十年來，以台灣國防為美國外交供品以來，最具體，也最關鍵性轉折點意義的法案，就在一團爭論中淹沒，並未引起足夠的關注，且爭論聚焦於幾個小點，並未勾勒出未來美國對台軍售的全貌。

因此，今天便來爬梳一下此法案內容，粗略解讀一下老美的戰略企圖。

本文限於篇幅，暫且不論此法案中，美國在外交、經濟、公衛……等方面的主張與措施，僅就軍售相關的條目加以整理，以供參照。

NDAA與台灣有關係的部分有哪些？

綜觀這次的NDAA，美國對台的軍援並不止於五年100億美元，而是分成好幾個部份，分述如下：

軍事貸款100億美元（Sec.5502(g)）：自2023~2027五個財年內，每年至多20億美元「軍事貸款」。可用於採購武器裝備，台灣須於12年內償還。此案授權國務卿直接提供貸款。 無償軍援100億美元（Sec.5502(h)）：自2023~2027五個財年內，每年至多20億美元的「無償軍援」。此案是透過透過美國國務院「外國軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）計畫進行。法案還規定，每年國務卿至少應使用200萬美元資金，用於台灣相關的國防訂單，或提供培訓計劃。國務院與國防部，應在2023年3月1日前，提出年度使用計劃，並每年提出報告。此筆資金可用於採購非美國軍用產品。

最重要的是，每年資金中15%可用於採購台灣產製軍品，包括研發。這對台灣軍工產業的立足成長是很重要的訊號，200億的15%等於3億美元，相當於90億台幣。 建立「區域應變軍械庫」5億美元（Sec.5503）：在2023-25三個財年任一年，可依據1961年的《援外法》（Foreign Assistance Act of 1961），在可能的衝突區域（台灣或附近的關島、琉球、菲律賓、與那國島…），預先儲備彈藥軍品，以便應急使用。

這是防止重演1973年贖罪日戰爭中，以色列在最初幾天，就打光105砲彈，美國必須從德國長途空運補給的窘境，也符合海軍陸戰隊（USMC）2030年改造計劃中，預儲裝備彈藥的戰略概念。所以，台灣本島或附近島嶼，都有可能被選定興建預儲彈藥庫，以應付中共突襲。 提取國防庫存援台10億美元（Sec.5505(a)）：授權總統可從國防部門的庫存中提取國防物品，以及軍事教育和訓練，每個財年不超過10億美元。此條應用場景應是類似烏克蘭狀況，用以支援台灣戰時需求。 緊急授權2500萬美元（Sec.5505(b)）：可依《援外法》，在原本2500萬美元援助外，另從美國政府各部門中，提取非軍事物資援台，每年不超過2500萬美元。 國防特別採購基金：國防部長應與國務卿協商，尋求利用根據《武器出口管制法》第5章設立的特別國防採購基金，加快國防物資和國防服務的採購和交付，以協助和支援台灣的武裝力量。這條目的在增加國防採購的彈性，有些錢不一定當年得花完，可以轉入基金使用。 國際軍事培訓與合作（Sec.5504）：國務卿和國防部長應與台灣建立或擴大全方位培訓計畫，以提高台灣軍隊戰力。這個條目並未列出金額，但明確列出美軍應提供培訓台灣從基層到高層軍事領導人，增強雙方軍事合作，將台灣納入美國和台灣的聯合兵推、戰爭遊戲、全面軍事演習。 多年計劃（Sec.5506）：為了建立一個聯合協商機制，國防部長和國務卿應與國家情報局局長協商的情況下，與台灣的相關官員進行接觸，以制定一個多年計畫，為台灣人民提供安全保障。這個期程被律定為本法通過後的180天，也就是大約在明年7月1日前，台美間應協商出一個多年計劃，包括對台海兩方軍事能力差距的評估，及彌平此差距的戰略戰術方案，以有效使用上開經費，保衛台灣。 快速軍售（Sec.5507~5508）：此兩條規範若干軍售細節，以保證台灣能夠取得軍售與實物提取的優先權。原則上，軍售物品結關日不應超過該項目通過後一年。並允許國務卿與國防部長協調，經由技術委員會審核，釋放高階技術與武器轉讓給台灣。 評估台灣民防（Sec.5509）：本法通過120內，即約2023年5月1日左右，國務卿、國防部長、與國家情報總監協調，提交臺灣的書面評估，並附上機密附件，讓國會得以評估台灣在民防和復原力方面的需求。包括通訊能力、後勤保障、兵員招募、經濟能力、文官能力、高科技產業，一路細到省、市、村里層級的各級需求，以組建「韌性社會」。 台灣防禦性軍事能力年度報告和情報支援（Sec.5510）：國務卿、國防部長、與國家情報總監，應每年提出對台灣安全的評估報告，以便國會考核。 美國政策聲明（Sec.5511~5512）：主要重申美國對台灣關係法及六項保證，維護台海和平穩定，制止中國以任何和平以外手段，包括軍事威脅、抵制、禁運，企圖改變台海現狀的立場。

值得注意的是，在本法Sec.5502(c)關於無償軍援目的的敘述中，重新定義了所謂「改變既成事實（現狀）」，這些改變企圖包括：