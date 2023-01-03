《立場哲學：對談集》：要了解尼采的哲學，最好至少讀一本詳盡的尼采傳記
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雖然尼采的成熟著作都寫於較晚期，但有兩本晚期作品是有問題的，因為內容已呈現精神錯亂的徵象，就是The Anti-Christ和Ecce Homo，都是尼采發瘋前幾個月寫的。Ecce Homo有些段落明顯是妄想症發作，The Anti-Christ沒那麼嚴重，但語調不時令人覺得偏激至失控，而論點太極端之處亦不少。不過，我讀過這兩本書後，認為是值得讀的。
（本文摘自王偉雄：〈我怎樣讀尼采〉）
尼采的哲學與其人及其時代關係密切，因此，要了解尼采的哲學，最好至少讀一本詳盡的尼采傳記。我仔細讀了Julian Young那本六百多頁長的Friedrich Nietzsche: A Philosophical Biography（Cambridge: Cambridge University Press, 2010），獲益良多。
雖然此書剛出版時被批評有抄襲之處，引起爭議，我亦曾經找到其中有離譜的論點，[5]但瑕不掩瑜，這本尼采傳記仍然是十分值得讀的。它的好處不只在於詳盡，還在於有豐富的哲學內容（作者本身是哲學家，哲學研究著述甚多，不是一般的傳記作者），將尼采的哲學發展交代得很有條理，對尼采所有著作都有論述，精彩之處不少，所以才堪稱「philosophical biography」。我最欣賞此書處理"The Will to Power"那章（Chapter 26），Young論證尼采晚年已不再認為「權力意志（the will to power）」這個概念有強大的解釋力，列舉的證據非常有力。
好了，繼續談尼采的著作。尼采的哲學是有發展的，例如他的形上學觀點，在早期、中期和晚期都不同；我讀尼采著作，次序大致是反時序的，就是先讀他晚期的著作，然後讀中期的，最後才讀早期的。用這個次序，是假定了尼采晚期的著作較早期的成熟（這是個合理的假定），而我想先了解他較成熟的思想。這是我的偏好，其他人讀尼采大可反我道而行，順著作的時序讀，可能對尼采思想的發展有一個更清晰的圖像。
雖然尼采的成熟著作都寫於較晚期，但有兩本晚期作品是有問題的，因為內容已呈現精神錯亂的徵象，就是The Anti-Christ和Ecce Homo，[6]都是尼采發瘋前幾個月寫的。Ecce Homo有些段落明顯是妄想症發作，The Anti-Christ沒那麼嚴重，但語調不時令人覺得偏激至失控，而論點太極端之處亦不少。不過，我讀過這兩本書後，認為是值得讀的。只要不將Ecce Homo當作是認真的自傳，這本書至少在兩方面有參考價值：尼采怎樣理解自己的哲學發展和怎樣評價自己的著作。The Anti-Christ對基督教的批評雖然不及在 Daybreak 裏的來得公允，但仍有不少洞見，而對基督徒心理的分析，似乎更為鞭辟入裏。
尼采的著作我大部份都讀了，關於華格納的沒讀，因為興趣不大；The Will to Power沒讀，因為這是一本來歷很有問題的拼湊之作（由尼采的妹妹拼湊而成）。我的意思不是絕不會讀這些著作，只是到目前為止仍沒有足夠動力去讀。有一本早應該讀了，而且我擁有三個英譯本，卻一直拖著未讀，就是尼采的第一本著作，The Birth of Tragedy。這裏涉及一個未必合理的看法：我認為要對古希臘的歷史和文化有相當的認識，才可以讀The Birth of Tragedy，而我自問認識太淺，所以暫時不應該讀這本書（基於同樣理由，雖然我很佩服Bernard Williams，讀了他的大部份著作，但一直未看Shame and Necessity，因為這本書有很多內容是關於古希臘文化的）。無論如何，我已開始了惡補古希臘的歷史和文化知識，The Birth of Tragedy我是遲早會讀的。
最後談一談尼采的奇書Thus Spoke Zarathustra。[7]這是尼采最著名的書，也是他自己十分看重的一本。說Thus Spoke Zarathustra是哲學書，可以；說它是文學書，也可以。也許因為這本書可被視為文學書，在尼采眾多著作中，它對一般讀者最有吸引力——《查拉特斯圖拉如是說》，哪個文青沒聽過？哪個文青忍得住不拿來一讀？（能否讀完則是另一回事）我想說的其實是：在我讀過的尼采著作中，只有這一本是我肯定自己看不懂的。我只讀過Thus Spoke Zarathustra一次，讀得十分吃力，是勉強讀完全書。後來看了一些詮釋，有點幫助，尤其是Kathleen Marie Higgins的Nietzsche's Zarathustra（Philadelphia: Temple University Press, 1987）。然而，我到現在還沒有信心，如果我重讀此書，不會像第一次那樣迷失於文本之中。Thus Spoke Zarathustra的副題是「A Book for All and None」，我對這個副題的理解是：for all，因為裏面處理的問題是全人類的問題；[8]for none，因為沒有人會看得懂。我希望後者並不是事實，而這本書我是會重讀的，只是現在還不是時候。
讓我用一段尼采引文收結此文：
Anyone who knows how to breathe the air of my writings will know that it is the air of high places, a strong air. You need to be made for it or you will catch a cold. The ice is close by, the solitude is tremendous - but how peacefully everything lies in the light! How freely you can breathe! How many things you feel to be beneath you! (Ecce Homo, Preface §3)
（原載於2019年7月2日《立場新聞》哲學版）
後記：
現在距離這篇文章登出的日子已兩年半了，期間我沒有停止過研讀尼采，因此對尼采哲學的認識又深入了不少。終於讀了The Birthy of Tragedy，而且是四個譯本對照著來讀，相當費時，卻很能幫助理解。其他的尼采主要著作我也重讀了，也是用對照譯本的方法去讀，至少對照兩個譯本，但大多是三四個。我已重新學習德文（讀博士時通過了德文考試，但早已生疏），希望幾年後能讀尼采著作的原文。然而，我發覺對照譯本的讀法非常有效：不同的譯者在翻譯時會有不同的取捨，也許沒有任何一位翻譯到完全符合原文，但對照譯本便可以有互補不足的效果，對文意的理解會更接近原文的意思。我會繼續用這個方法，直至德文水平高到可以輕鬆閱讀原文為止，過渡期當然可以譯文與原文一起看。
我現在讀Thus Spoke Zarathustra已沒那麼吃力，可說逐漸讀懂了；由於我決定深入研究「永恆回歸 (eternal recurrence)」，而這個概念是Thus Spoke Zarathustra的核心，這部奇書我還是要繼續努力鑽研的。
尼采評論方面，這兩年半讀的書中有兩本我得特別鄭重推薦，都是深入而有獨到之見的，令我邊讀邊叫好：Aaron Ridley, Nietzsche's Conscience: Six Character Studies from the “Genealogy” (Ithaca, MA: Cornell University Press, 1998) 和Lawrence J. Hatab, Nietzsche's Life Sentence: Coming to Terms with Eternal Recurrence（London: Routledge, 2005）。
2022年2月26日
注釋：
書本介紹
本文摘錄自《立場哲學：對談集》，貳叄書房出版，王偉雄編著
《立場哲學：對談集》收錄7篇對談，對談者包括劉彥方、洪志豪、劉創馥、夏逸平、劉保禧和邵頌雄，由批判思考談到哲學教學，說過尼采、黑格爾，也談過儒家、佛學，附篇收錄王教授在《立場新聞》哲學版刊登過的4篇文章，說宿命論、知識論，也說他讀尼采、讀哲學的一點思考。
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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