《立場哲學：對談集》：要了解尼采的哲學，最好至少讀一本詳盡的尼采傳記

上篇：《立場哲學：對談集》：我怎樣讀尼采

（本文摘自王偉雄：〈我怎樣讀尼采〉）

尼采的哲學與其人及其時代關係密切，因此，要了解尼采的哲學，最好至少讀一本詳盡的尼采傳記。我仔細讀了Julian Young那本六百多頁長的Friedrich Nietzsche: A Philosophical Biography（Cambridge: Cambridge University Press, 2010），獲益良多。

雖然此書剛出版時被批評有抄襲之處，引起爭議，我亦曾經找到其中有離譜的論點，[5]但瑕不掩瑜，這本尼采傳記仍然是十分值得讀的。它的好處不只在於詳盡，還在於有豐富的哲學內容（作者本身是哲學家，哲學研究著述甚多，不是一般的傳記作者），將尼采的哲學發展交代得很有條理，對尼采所有著作都有論述，精彩之處不少，所以才堪稱「philosophical biography」。我最欣賞此書處理"The Will to Power"那章（Chapter 26），Young論證尼采晚年已不再認為「權力意志（the will to power）」這個概念有強大的解釋力，列舉的證據非常有力。

好了，繼續談尼采的著作。尼采的哲學是有發展的，例如他的形上學觀點，在早期、中期和晚期都不同；我讀尼采著作，次序大致是反時序的，就是先讀他晚期的著作，然後讀中期的，最後才讀早期的。用這個次序，是假定了尼采晚期的著作較早期的成熟（這是個合理的假定），而我想先了解他較成熟的思想。這是我的偏好，其他人讀尼采大可反我道而行，順著作的時序讀，可能對尼采思想的發展有一個更清晰的圖像。

雖然尼采的成熟著作都寫於較晚期，但有兩本晚期作品是有問題的，因為內容已呈現精神錯亂的徵象，就是The Anti-Christ和Ecce Homo，[6]都是尼采發瘋前幾個月寫的。Ecce Homo有些段落明顯是妄想症發作，The Anti-Christ沒那麼嚴重，但語調不時令人覺得偏激至失控，而論點太極端之處亦不少。不過，我讀過這兩本書後，認為是值得讀的。只要不將Ecce Homo當作是認真的自傳，這本書至少在兩方面有參考價值：尼采怎樣理解自己的哲學發展和怎樣評價自己的著作。The Anti-Christ對基督教的批評雖然不及在 Daybreak 裏的來得公允，但仍有不少洞見，而對基督徒心理的分析，似乎更為鞭辟入裏。

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尼采的著作我大部份都讀了，關於華格納的沒讀，因為興趣不大；The Will to Power沒讀，因為這是一本來歷很有問題的拼湊之作（由尼采的妹妹拼湊而成）。我的意思不是絕不會讀這些著作，只是到目前為止仍沒有足夠動力去讀。有一本早應該讀了，而且我擁有三個英譯本，卻一直拖著未讀，就是尼采的第一本著作，The Birth of Tragedy。這裏涉及一個未必合理的看法：我認為要對古希臘的歷史和文化有相當的認識，才可以讀The Birth of Tragedy，而我自問認識太淺，所以暫時不應該讀這本書（基於同樣理由，雖然我很佩服Bernard Williams，讀了他的大部份著作，但一直未看Shame and Necessity，因為這本書有很多內容是關於古希臘文化的）。無論如何，我已開始了惡補古希臘的歷史和文化知識，The Birth of Tragedy我是遲早會讀的。

最後談一談尼采的奇書Thus Spoke Zarathustra。[7]這是尼采最著名的書，也是他自己十分看重的一本。說Thus Spoke Zarathustra是哲學書，可以；說它是文學書，也可以。也許因為這本書可被視為文學書，在尼采眾多著作中，它對一般讀者最有吸引力——《查拉特斯圖拉如是說》，哪個文青沒聽過？哪個文青忍得住不拿來一讀？（能否讀完則是另一回事）我想說的其實是：在我讀過的尼采著作中，只有這一本是我肯定自己看不懂的。我只讀過Thus Spoke Zarathustra一次，讀得十分吃力，是勉強讀完全書。後來看了一些詮釋，有點幫助，尤其是Kathleen Marie Higgins的Nietzsche's Zarathustra（Philadelphia: Temple University Press, 1987）。然而，我到現在還沒有信心，如果我重讀此書，不會像第一次那樣迷失於文本之中。Thus Spoke Zarathustra的副題是「A Book for All and None」，我對這個副題的理解是：for all，因為裏面處理的問題是全人類的問題；[8]for none，因為沒有人會看得懂。我希望後者並不是事實，而這本書我是會重讀的，只是現在還不是時候。

讓我用一段尼采引文收結此文：

Anyone who knows how to breathe the air of my writings will know that it is the air of high places, a strong air. You need to be made for it or you will catch a cold. The ice is close by, the solitude is tremendous - but how peacefully everything lies in the light! How freely you can breathe! How many things you feel to be beneath you! (Ecce Homo, Preface §3)

（原載於2019年7月2日《立場新聞》哲學版）

後記： 現在距離這篇文章登出的日子已兩年半了，期間我沒有停止過研讀尼采，因此對尼采哲學的認識又深入了不少。終於讀了The Birthy of Tragedy，而且是四個譯本對照著來讀，相當費時，卻很能幫助理解。其他的尼采主要著作我也重讀了，也是用對照譯本的方法去讀，至少對照兩個譯本，但大多是三四個。我已重新學習德文（讀博士時通過了德文考試，但早已生疏），希望幾年後能讀尼采著作的原文。然而，我發覺對照譯本的讀法非常有效：不同的譯者在翻譯時會有不同的取捨，也許沒有任何一位翻譯到完全符合原文，但對照譯本便可以有互補不足的效果，對文意的理解會更接近原文的意思。我會繼續用這個方法，直至德文水平高到可以輕鬆閱讀原文為止，過渡期當然可以譯文與原文一起看。 我現在讀Thus Spoke Zarathustra已沒那麼吃力，可說逐漸讀懂了；由於我決定深入研究「永恆回歸 (eternal recurrence)」，而這個概念是Thus Spoke Zarathustra的核心，這部奇書我還是要繼續努力鑽研的。 尼采評論方面，這兩年半讀的書中有兩本我得特別鄭重推薦，都是深入而有獨到之見的，令我邊讀邊叫好：Aaron Ridley, Nietzsche's Conscience: Six Character Studies from the “Genealogy” (Ithaca, MA: Cornell University Press, 1998) 和Lawrence J. Hatab, Nietzsche's Life Sentence: Coming to Terms with Eternal Recurrence（London: Routledge, 2005）。 2022年2月26日

注釋：

6. Friedrich Nietzsche, The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols, edited by Aaron Ridley & Judith Norman, translated by Judith Norman, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

7. Friedrich Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra, edited by Adrian Del Caro & Robert Pippin, translated by Adrian Del Caro, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

8. 另一個可能的理解是：那「all」指的只是所有歐洲人。

書本介紹

本文摘錄自《立場哲學：對談集》，貳叄書房出版，王偉雄編著

圖片來源：貳叄書房

《立場哲學：對談集》收錄7篇對談，對談者包括劉彥方、洪志豪、劉創馥、夏逸平、劉保禧和邵頌雄，由批判思考談到哲學教學，說過尼采、黑格爾，也談過儒家、佛學，附篇收錄王教授在《立場新聞》哲學版刊登過的4篇文章，說宿命論、知識論，也說他讀尼采、讀哲學的一點思考。