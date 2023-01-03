2023/01/03,
教育

香港「八大」至少6所去年投資有虧損，僅一間錄輕微盈利

香港「八大」至少6所去年投資有虧損，僅一間錄輕微盈利
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去年全球投資環境波動，香港8所政府資助大學之中，至少有6所出現虧損，只有一所有輕微盈利。

（中央社）據報導，去年全球投資環境波動，香港8所政府資助大學之中，至少有6所出現虧損，只有一所有輕微盈利。

根據《星島日報》今天報導，本地多所大學陸續發表年報，包括上年度投資情況，其中城市大學全年整體虧損港幣14億元。

據報導，城大校方解釋，受俄羅斯和烏克蘭戰事、大陸封城等因素影響，去年投資回報未如理想。

此外，香港大學上年度利息及投資收入損失近港幣22億元，年度虧蝕港幣近9.8億元。

報導表示，8所資助大學之中，至少有6所大學在投資方面出現虧損，只有理工大學在「疫市」下獲得超過港幣3億元盈餘。

投資同樣出現虧損的還有教育大學、中文大學、科技大學和浸會大學。

據報導，中大整體虧損超過港幣6億元；大學方面解釋，地緣政治和金融市場波動等因素影響了投資回報，而外界捐款也減少了；浸大和科大上年度分別虧損約港幣4億元和2億元。

嶺南大學尚未公布上年度年報及財務報告。

港大等8所政府資助大學的經常性收入主要來自政府撥款，其餘來自學費、各項資助和投資收入。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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