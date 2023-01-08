德國學者蔣永學《天海之間》文學選集，精選101篇濃縮台灣250年的愛與苦
我們想讓你知道的是
對於台灣歷史與政經脈絡有興趣的人，真的可以在此德語書中見到台灣的多元與豐厚。它強調的台灣除了是兩個殖民政權下受苦人民的見證，更有200年前鄭經意圖反攻復國的作品「悲中原未復」，呈現台灣250年前至今相較「中原」、「邊緣」持續對照橫生的戰略觀點與宿命，時至今日仍是台灣難解的題，更因之而成為現今國際注目的焦點。
德國學者蔣永學（Thilo Diefenbach）博士自2017年來，以德語編輯在德國出版了台灣文學選集與鄭炯明先生的詩集共三本。每本文學選集及詩集都是重磅出場，用文學的精華萃取讓國際人士了解台灣人民的心聲與歷史脈絡。
在現今國際視角聚焦台灣的同時，2022 年出版的這本名為《天海之間：臺灣の萬種bûn-ha̍k選集》也解答了國際間對台灣的憂慮，並解讀台灣身為國際一員的民主國家，卻得不到應有的尊重。長年受盡中國威逼、恐嚇，這本書用文學的角度告訴世人，台灣人民的命運有多詭異，卻不畏恐嚇而在磨難中滋養出謙卑與堅韌的力量。
蔣永學博士主編的第一本台灣文學選集《解嚴》，是紀念台灣解嚴30年的文學選集，多著重白色恐怖時期的台灣文學之著作，當然也廣闊涵蓋了其他時期重要的台灣中文作者的文學作品。
第二本德文台灣詩集是台灣詩人鄭炯明先生的個人詩集，詩集名稱為《白色的思念》。其中所選的詩文，是鄭炯明先生在戒嚴時期的著作為多，文字精煉簡潔卻充滿了凝視真相的憤怒，鄭先生作為時代的見證者，他在此詩集中所寫的每一首詩都是對台灣滿滿的愛與對極權統治的控訴。
「天海之間」的「臺灣の萬種bûn-ha̍k選集」：縱觀多元台灣文學元素的生成試煉
2022年，蔣永學先生所編選的台灣文學選集德文名稱是「Zwischen Himmel undMeer 」（天海之間），書本背面用中文、台文與日文共同組成的字元形成「臺灣の萬種bûn-ha̍k選集」，對德文讀者來說，這樣的組合可能沒有太大的意義，但對懂中文與一點日文及台語文的台灣人來說，這三種文字的呈現，正是台灣歷史的縮影。
這本精裝本厚達547頁，精選101篇台灣文學的選集，有63篇的詩作及其他傳說、故事、散文等文體的著作，同時蒐集了三百多年前台灣鄒族、泰雅、賽夏族矮人祭等原民的傳說及民間故事如白賊七、林投姐、孝子釘、周成過台灣等傳說。
其中令人驚豔的重點是，此本文選集更介紹了在過去台灣文學鮮為人知的超寫實風格文學的創作。這是在日治時代的台灣文人所創設的風車詩社（Le Moulin）的突破，更是台灣文人於日治時代的革命性試煉。
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
本文章內容由「法米納」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。