德國學者蔣永學《天海之間》文學選集，精選101篇濃縮台灣250年的愛與苦

德國學者蔣永學（Thilo Diefenbach）博士自2017年來，以德語編輯在德國出版了台灣文學選集與鄭炯明先生的詩集共三本。每本文學選集及詩集都是重磅出場，用文學的精華萃取讓國際人士了解台灣人民的心聲與歷史脈絡。

在現今國際視角聚焦台灣的同時，2022 年出版的這本名為《天海之間：臺灣の萬種bûn-ha̍k選集》也解答了國際間對台灣的憂慮，並解讀台灣身為國際一員的民主國家，卻得不到應有的尊重。長年受盡中國威逼、恐嚇，這本書用文學的角度告訴世人，台灣人民的命運有多詭異，卻不畏恐嚇而在磨難中滋養出謙卑與堅韌的力量。

蔣永學博士主編的第一本台灣文學選集­­《解嚴》，是紀念台灣解嚴30年的文學選集，多著重白色恐怖時期的台灣文學之著作，當然也廣闊涵蓋了其他時期重要的台灣中文作者的文學作品。

第二本德文台灣詩集是台灣詩人鄭炯明先生的個人詩集，詩集名稱為《白色的思念》。其中所選的詩文，是鄭炯明先生在戒嚴時期的著作為多，文字精煉簡潔卻充滿了凝視真相的憤怒，鄭先生作為時代的見證者，他在此詩集中所寫的每一首詩都是對台灣滿滿的愛與對極權統治的控訴。

「天海之間­」的「臺灣の萬種bûn-ha̍k選集」：縱觀多元台灣文學元素的生成試煉

2022年，蔣永學先生所編選的台灣文學選集德文名稱是「Zwischen Himmel undMeer 」（天海之間），書本背面用中文、台文與日文共同組成的字元形成「臺灣の萬種bûn-ha̍k選集」，對德文讀者來說，這樣的組合可能沒有太大的意義，但對懂中文與一點日文及台語文的台灣人來說，這三種文字的呈現，正是台灣歷史的縮影。

這本精裝本厚達547頁，精選101篇台灣文學的選集，有63篇的詩作及其他傳說、故事、散文等文體的著作，同時蒐集了三百多年前台灣鄒族、泰雅、賽夏族矮人祭等原民的傳說及民間故事如白賊七、林投姐、孝子釘、周成過台灣等傳說。

其中令人驚豔的重點是，此本文選集更介紹了在過去台灣文學鮮為人知的超寫實風格文學的創作。這是在日治時代的台灣文人所創設的風車詩社（Le Moulin）的突破，更是台灣文人於日治時代的革命性試煉。