TNL+ 2023/01/08,
文學

德國學者蔣永學《天海之間》文學選集，精選101篇濃縮台灣250年的愛與苦

德國學者蔣永學《天海之間》文學選集，精選101篇濃縮台灣250年的愛與苦
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

對於台灣歷史與政經脈絡有興趣的人，真的可以在此德語書中見到台灣的多元與豐厚。它強調的台灣除了是兩個殖民政權下受苦人民的見證，更有200年前鄭經意圖反攻復國的作品「悲中原未復」，呈現台灣250年前至今相較「中原」、「邊緣」持續對照橫生的戰略觀點與宿命，時至今日仍是台灣難解的題，更因之而成為現今國際注目的焦點。

德國學者蔣永學（Thilo Diefenbach）博士自2017年來，以德語編輯在德國出版了台灣文學選集與鄭炯明先生的詩集共三本。每本文學選集及詩集都是重磅出場，用文學的精華萃取讓國際人士了解台灣人民的心聲與歷史脈絡。

在現今國際視角聚焦台灣的同時，2022 年出版的這本名為《天海之間：臺灣の萬種bûn-ha̍k選集》也解答了國際間對台灣的憂慮，並解讀台灣身為國際一員的民主國家，卻得不到應有的尊重。長年受盡中國威逼、恐嚇，這本書用文學的角度告訴世人，台灣人民的命運有多詭異，卻不畏恐嚇而在磨難中滋養出謙卑與堅韌的力量。

蔣永學博士主編的第一本台灣文學選集­­《解嚴》，是紀念台灣解嚴30年的文學選集，多著重白色恐怖時期的台灣文學之著作，當然也廣闊涵蓋了其他時期重要的台灣中文作者的文學作品。

第二本德文台灣詩集是台灣詩人鄭炯明先生的個人詩集，詩集名稱為《白色的思念》。其中所選的詩文，是鄭炯明先生在戒嚴時期的著作為多，文字精煉簡潔卻充滿了凝視真相的憤怒，鄭先生作為時代的見證者，他在此詩集中所寫的每一首詩都是對台灣滿滿的愛與對極權統治的控訴。

「天海之間­」的「臺灣の萬種bûn-ha̍k選集」：縱觀多元台灣文學元素的生成試煉

2022年，蔣永學先生所編選的台灣文學選集德文名稱是「Zwischen Himmel undMeer 」（天海之間），書本背面用中文、台文與日文共同組成的字元形成「臺灣の萬種bûn-ha̍k選集」，對德文讀者來說，這樣的組合可能沒有太大的意義，但對懂中文與一點日文及台語文的台灣人來說，這三種文字的呈現，正是台灣歷史的縮影。

這本精裝本厚達547頁，精選101篇台灣文學的選集，有63篇的詩作及其他傳說、故事、散文等文體的著作，同時蒐集了三百多年前台灣鄒族、泰雅、賽夏族矮人祭等原民的傳說及民間故事如白賊七、林投姐、孝子釘、周成過台灣等傳說。

其中令人驚豔的重點是，此本文選集更介紹了在過去台灣文學鮮為人知的超寫實風格文學的創作。這是在日治時代的台灣文人所創設的風車詩社（Le Moulin）的突破，更是台灣文人於日治時代的革命性試煉。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。