中國疫情衝擊太陽能產業供給，13家台廠喜迎歐美轉單效應

儘管全球經濟陷入低迷，但因中國疫情延燒，太陽能產業供給受阻，台灣業者喜迎「歐美業者轉單」，再加上「國內政策」利多頻傳，導致今年第1季淡季不淡，各大業者已經開始安排春節加班，據統計有包含聯合再生、 元晶和茂迪等13家太陽能模組業者可望受惠。

中國陷入疫情，台灣太陽能業者獲得轉單

過去十年，太陽能產業大舉從歐洲、日本和美國轉移到中國，直到今日中國佔據了太陽能產業的領導地位。根據國際能源署（IEA）指出，目前太陽能產業太過集中於中國，成為一大問題，過去北京當局將太陽能模組視為戰略產業，並以補貼等政策，措大內需市場，再壓低價格打入國際市場。

IEA指出，中國在太陽能光電模組在製造階段已經擁有超過80%的市占率，此外，2021年太陽能材料、設備出口也突破300億美元，占過去多年貿易順差的近7%。

然而，今年一場疫情卻打亂中國太陽能產業的供給。根據《中國光伏資訊》報導，疫情解封導致終端需求觀望意味濃厚，太陽能原料矽價格開始崩跌，2022年11月每公斤均價仍在人民幣300元，12月已經下探至250元，跌幅約16%。

中國太陽能業者告訴《中國光伏資訊》，去（2022）年年底突然解封後，中國地方政府應對不及，由於沒有具體指令，大型系統商只好順勢等待，再加上農曆年節將近，人力也跟著吃緊，更不利於安裝。

近日全球經濟陷入低迷，但是在中國太陽能供給失調，再加上各國因應近零碳的趨勢仍未改變的情況下，訂單開始轉入台灣太陽能業者手中，包含元晶、聯合再生、茂迪不得不於農曆年假期加班，生產線不停機打破過往第1季淡季的情況。

台廠共計13家上市櫃公司受惠

聯合再生執行長潘文輝接受《非凡新聞》採訪指出：「我們公司在春節的話，大尺寸會滿產滿銷供不應求，但是小尺寸部分是維持正常過年休假。」此外，他預測，今年公司因為通膨因素、升息等，導致第1季會比第2季差，下半年比上半年好，主要成長是歐美市場訂單增加。

元晶、茂迪也傳出好消息。據《經濟日報》報導，元晶因應客戶需求，農曆年生產線將持續生產，主要以生產大尺寸產品為主；而茂迪也預料能夠衝刺營運。總體而言，今年太陽能市場需求比去年強，主要市場多以歐美為主。

此外，根據證券交易所的產業資訊顯示，太陽能模組業者還包含：科風、昇貿、太極、崇越、台表科、安集、通用和中美晶、新晶投控、博大等，預計也將雨露均霑於轉單效應，總計13家上市櫃公司入列。

另一方面，台灣國內也有政策利多。行政院日前指出，政府將綠能產業列為「5+2」產業創新計畫之一，行政院並早在2016年10月27日通過推動方案，致力達成2025年再生能源發電占比20%的目標。

其中，又以太陽光電裝置容量占66.3%最高，目前行政院明確目標與推動路徑：短期目標至2020年，裝置容量6.5 GW（GW為電量單位，即10億瓦），長期目標則到2025年的20GW。此些都將推動太陽能的需求。

最後，去年12月政府已經通過，未來新增建等建築物，屋頂應設置太陽光電發電設備，進一步推升需求。日前，經濟部次長曾文生說，屋頂型光電裝置是有潛力的發展空間。預計本次太陽能熱潮將會持續一整年。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航