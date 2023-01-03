中國疫情衝擊太陽能產業供給，13家台廠喜迎歐美轉單效應
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中國疫情影響的太陽能產能，而目前歐美各國正積極打造太陽能設備，整體市場供不應求，此外加上國內政策利多頻傳，共計將有13家太陽能模組業者受惠。
儘管全球經濟陷入低迷，但因中國疫情延燒，太陽能產業供給受阻，台灣業者喜迎「歐美業者轉單」，再加上「國內政策」利多頻傳，導致今年第1季淡季不淡，各大業者已經開始安排春節加班，據統計有包含聯合再生、 元晶和茂迪等13家太陽能模組業者可望受惠。
中國陷入疫情，台灣太陽能業者獲得轉單
過去十年，太陽能產業大舉從歐洲、日本和美國轉移到中國，直到今日中國佔據了太陽能產業的領導地位。根據國際能源署（IEA）指出，目前太陽能產業太過集中於中國，成為一大問題，過去北京當局將太陽能模組視為戰略產業，並以補貼等政策，措大內需市場，再壓低價格打入國際市場。
IEA指出，中國在太陽能光電模組在製造階段已經擁有超過80%的市占率，此外，2021年太陽能材料、設備出口也突破300億美元，占過去多年貿易順差的近7%。
然而，今年一場疫情卻打亂中國太陽能產業的供給。根據《中國光伏資訊》報導，疫情解封導致終端需求觀望意味濃厚，太陽能原料矽價格開始崩跌，2022年11月每公斤均價仍在人民幣300元，12月已經下探至250元，跌幅約16%。
中國太陽能業者告訴《中國光伏資訊》，去（2022）年年底突然解封後，中國地方政府應對不及，由於沒有具體指令，大型系統商只好順勢等待，再加上農曆年節將近，人力也跟著吃緊，更不利於安裝。
近日全球經濟陷入低迷，但是在中國太陽能供給失調，再加上各國因應近零碳的趨勢仍未改變的情況下，訂單開始轉入台灣太陽能業者手中，包含元晶、聯合再生、茂迪不得不於農曆年假期加班，生產線不停機打破過往第1季淡季的情況。
台廠共計13家上市櫃公司受惠
聯合再生執行長潘文輝接受《非凡新聞》採訪指出：「我們公司在春節的話，大尺寸會滿產滿銷供不應求，但是小尺寸部分是維持正常過年休假。」此外，他預測，今年公司因為通膨因素、升息等，導致第1季會比第2季差，下半年比上半年好，主要成長是歐美市場訂單增加。
元晶、茂迪也傳出好消息。據《經濟日報》報導，元晶因應客戶需求，農曆年生產線將持續生產，主要以生產大尺寸產品為主；而茂迪也預料能夠衝刺營運。總體而言，今年太陽能市場需求比去年強，主要市場多以歐美為主。
此外，根據證券交易所的產業資訊顯示，太陽能模組業者還包含：科風、昇貿、太極、崇越、台表科、安集、通用和中美晶、新晶投控、博大等，預計也將雨露均霑於轉單效應，總計13家上市櫃公司入列。
另一方面，台灣國內也有政策利多。行政院日前指出，政府將綠能產業列為「5+2」產業創新計畫之一，行政院並早在2016年10月27日通過推動方案，致力達成2025年再生能源發電占比20%的目標。
其中，又以太陽光電裝置容量占66.3%最高，目前行政院明確目標與推動路徑：短期目標至2020年，裝置容量6.5 GW（GW為電量單位，即10億瓦），長期目標則到2025年的20GW。此些都將推動太陽能的需求。
最後，去年12月政府已經通過，未來新增建等建築物，屋頂應設置太陽光電發電設備，進一步推升需求。日前，經濟部次長曾文生說，屋頂型光電裝置是有潛力的發展空間。預計本次太陽能熱潮將會持續一整年。
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核稿編輯：翁世航
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
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2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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