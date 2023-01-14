2023/01/14,
藝文

反身自照：攝影互文創作解讀的多重意涵與常態氾濫

反身自照：攝影互文創作解讀的多重意涵與常態氾濫
Photo Credit: 史蒂格立茲，《陽光─寶拉》， 1889

我們想讓你知道的是

驚人的是，攝影的歷史發展過程所累積的成果，已不只讓互文性有效作用且已成為一種常態氾濫。回顧二十世紀下半，互文創作格外蔚為風氣的關鍵年代，究其歷史背景因素，至少有以下兩點：一則關係到一般攝影的用途，另一則與攝影藝術發展有著密切的關聯。

文：藍磬

一門藝術要能具有互文性的創作與接收循環，必定已達到一定程度的實踐、運用、流傳與研究，足以成為一門史學研究客體。比起其他傳統的視覺性再現藝術，攝影以其兩百多年的歷史，自然算是年輕的，而其形制在千禧年之際已曾面臨重大的改革。

驚人的是，攝影的歷史發展過程所累積的成果，已不只讓互文性有效作用且已成為一種常態氾濫。回顧二十世紀下半，互文創作格外蔚為風氣的關鍵年代，究其歷史背景因素，至少有以下兩點：一則關係到一般攝影的用途，另一則與攝影藝術發展有著密切的關聯。

1672746776515
Photo Credit: 端諾， La cheminée de Madame Lucienne, rue de Ménilmontant, Paris 20e，1953，Frac Grand Large

首先，無論藝術家或觀者都已充份意識到「攝影影像無所不在」的現象。攝影在前兩世紀以來的各種發明當中，顯得格外幸運，因為它的誕生立即面對的是迎接它到來的成熟時機，即刻進入了大眾的集體意識。這個現象的討論早已經多位學者著墨。

簡言之，攝影一方面正好配合時興的實證主義哲學，不鼓勵形上思索而採科學實事的視角，另一方面又與新興的產業社會完美契合，為布爾喬亞的共和國政治服務。

從一開頭，攝影機制的研發就不斷朝著大眾化與多產化的方向努力，使得攝影無論就經濟觀點或操作的便利來考量，都努力迎合最多數的群眾，進而成為大眾文化不可或缺的工具之一：攝影無所不在，與現代生活緊密關聯，參與各種場合與生活中的事件，甚至也影響到我們對現實的觀感。

二十世紀以來，不但到處是影像，又有越來越多影像的影像，到頭來彷彿是自然現實在模仿影像了。經由大眾傳媒管道，影像為事物悄悄設定了一套法規，使得一切視像彷彿都遵循著一定的規則符碼，攝影催生的迷思因而更形深化。

影像成為現實生活不可少的一部份，竟也成為相機鏡頭對準的實物對象之一。如此，影像不斷積存，形成了自身的規範、標準，也累聚了自身的傳統。如此，形成了源源不絕，不斷在充實的檔案庫。這些眾人共享的影像資產，也就成為互文創作與解讀的根據。

1672747345448
Photo Credit: 普林斯，Marlboro， 1980-87

倘若普林斯（Richard Prince）的同時代人可輕而易舉地認出借用的香煙廣告影像，反之，勒玟（Sherrie Levine）翻拍威斯頓（Edward Weston）或羅欽可（Alexandre Rotchenko）二十世紀初的影作，即使這些作品已成為攝影藝術經典作，卻不是「人人」都知道的。

因為解讀功夫仍須仰賴一點專業知識。自十九世紀末攝影商業化以來，其型制逐漸標準化與規格化，到了二十世紀的下半葉，藝術圈開始對這樣的約束全面提出質疑。也正在這段時期，歐美國家由於攝影的考古整理、研究出版和學院教育漸行普及，使得這一代的攝影工作者前所未有地掌握了整個史觀的認識。

因此，他們可以有較多的可能性來自由決定與選擇本身相對於歷史的定位。他們發掘舊有的圖像語彙與技術，從而探究實驗新的技術方法；檢視攝影內在的種種特性，進而翻新攝影「作品」的定義和觀念，重新調整了長久以來不曾受到質疑的媒材局限和美學觀、社會價值方面的定見。

換言之，他們對攝影進行各種層面的檢討，直接在作品中表達意見：或是嘲諷，或是反省、批判。無論是攝影的社會用途、生產模式與攝影家的地位，都成為再省思的課題對象。

藉著作品，藝術家也邀請觀者共同來反省思辯。我們可以說，反省與回顧的精神標誌了那三十年的時光，大約等於所謂的攝影後現代階段。同時，這亦是攝影互文性的精神所在。

雖然互文性是二十世紀最後三十年攝影創作時興的作法，然而我們在十九世紀的作品中已可找到相當有趣的實例。有的在那看似簡單無心的表面下，經過分析，卻也足以見出攝影互文運作常見的關注點。

1672747408152
Photo Credit: 史蒂格立茲，《陽光─寶拉》， 1889

以美國攝影家史蒂格立茲（Alfred Stieglitz）早年拍的一張相片為例，這張相片屬於一種相當普遍的特定攝影互文類型。仔細看，可以發現它包含了一項雙重主題：分別涉及了攝影的「自然」本性與「文化」兩個層面。這張相片是史蒂格立茲於1889年於柏林拍攝的，題目是「陽光─寶拉」。

當時他正在德國念書，研究攝影化學。除了攝影之外，他本已具備一定的文化素養，熟悉傳統造型藝術、音樂、文學，對於科學方面的新知也充滿好奇，滿懷求知欲。他這樣的文化背景無不對其攝影創作留下了一定的影響。

照片的內容是個室內景。一名年輕女子，即寶拉，坐在窗前寫字，也許正在寫一封信？陽光透過百葉窗斜斜地射進來，在牆面上形成黑白光影，如斑馬紋一般交錯。這一市民階級居家生活情景，不禁令人想到十七世紀荷蘭畫家，尤其是維梅爾（Vermeer）專擅的題材。

現今學者咸認為對維梅爾而言，室內景除了表現一般風俗畫所關注的家境景況與道德寓意之外，也是為了捕捉、再現或營造光影效果。十七世紀畫家對光影的關注，到了十九世紀更是成了印象派畫家與攝影家最主要的探討對象──不管從美學或科學觀點來看都是如此。

1672747770195
Photo Credit: 馬內，《左拉肖像》， 1868

除了維梅爾之外，這張照片還可拿馬內（Edouard Manet）的油畫作為異質互文閱讀的參照：我指的是馬內為小說家左拉（Emile Zola）所繪的生活化肖像。畫中有個細節在此特別值得注意：即牆上掛有幾張尺寸縮小的複製畫片，其中一張像是馬內的畫作「奧林匹亞」，據惹內特（Gérard Genette）說是依此畫所製版畫再翻拍的一張單色照片！同樣的，寶拉的近旁，牆上、桌上也擺放貼掛了不少相片。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。