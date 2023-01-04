文：豬文

（內含《窄路微塵》劇透，2022年我最喜歡的港產片，在任何意義下都值得被更多人看見，快入場）

（另含《隱入塵煙》與《詩》劇透）

那天在高先看完《窄》，坐電車慢慢回到富德樓。一路想起電影裡的幾句對白和一些畫面。心裡很感動（OK其實有喊），但同時又有點羞恥，就像這份感動是種guilty pleasure。那程電車不斷去想，一部像《窄》那麼溫柔的電影有價值嗎？「勁」的電影是不是應該殘忍一點？

這部電影探討的問題十分「老土」：究竟我們應該如何生存下去？但這個「老土」而普遍的問題，落在這個時代便成為了一個獨特的主題。我想，這些年頭，對世界稍有感受的人都應該會困惑過、迷失過。當個世界閪（編按：「閪」為廣東話髒語，這裡的意思是「爛」）成咁嘅時候，我應該做一個點樣嘅人呢？（編按：「個世界閪，唔代表你要做個閪人」為電影《窄路微塵》對白）這個又高又遠的問題，突然變得很實在。

這種主題可以拍得很重，但導演拍得很輕。在那些可以故作沉重或說教一番的地方，導演都點到即止。例如那場清潔屍痕的戲。他們完事後在路邊吃串燒，當Candy想人生哲理時，窄哥的反應是：「咁高？」同時，這種主題也可以拍得很輕，但導演拍得很重。弱勢描寫得高尚又可憐的電影很多，立意為弱勢發聲的電影更多。但導演沒有一味渲染同情，也沒有把唔做閪人一事說成簡單選擇，而是把Candy的道德掙扎如實呈現：在閪世界做閪人的人生實在太吸引了，甚至看起來像唯一的生存之道。

圖片來源：電影《窄路微塵》劇照

不過，我還是會想：即使《窄》這樣不溫不火，會不會仍然太過正能量呢？那時候剛看完《隱入塵煙》，「塵」的意象加上同是「窮人」電影，看《窄》時總是想到《隱》。相比之下，《隱》實在殘忍得多。《隱》講的是中國農民的悲歌。但它的殘忍不在於主角的窮困，而在主角連悲傷的權利也被導演所剝奪。電影用了兩小時鋪陳，用了最後十分鐘摧毀一切。最後堆土機的一幕，更是真正把這個故事裡所有美好的事物輾碎。而導演只在一旁冷酷地拍著，平淡地迫我們直視這殘酷的世界。惋惜與同情在這裡沒有任何位置。這種電影看起來不是「勁」一點嗎？

所以我看到窄哥被Candy害得雞毛鴨血後，隔著一道劏房門「對質」時，心想：如果Candy的「對不起」與窄哥的「點解」便是二人此生留給對方的最後一句話，這會有多殘忍呢？這樣的結局更提醒了我們，對於低下階層來說，長久的人際關係也是不可及的奢侈品。電影如果在這裡完結的話，會不會是更「勁」？

圖片來源：電影《隱入塵煙》劇照

李滄東的《詩》曾講過一個老人家去學寫詩的故事。他的老師告訴他寫詩的本質就是要發現世界裡的美，但與孫兒相依為命的他一直寫不出任何一首詩。到了最後，他直視了孫兒的惡行，報警抓走了他（他犯下一宗姦殺案）。終於，電影結束前，他寫出了人生第一首詩。李滄東似是告訴我們，詩的根源不在美與善，而在血肉濛糊的殘酷現實。就像這部電影本身的第一幕便是一具女屍在河上慢慢飄近鏡頭，擺在觀眾眼前。

圖片來源：電影《詩》劇照

想了幾天，想到揭露現實跟發現美善其實並不衝突。溫柔如《窄》也好，殘忍如《隱》也好，最重要的還是真誠。販賣正能量的老土電影沒有價值，裝作赤裸、充滿罪惡的文青cult片一樣令人反感。「勁」的電影不一定殘忍，「渣」的電影不一定溫柔。我們不應該硬把世界說成美好或無情。

《窄》有向我們揭露世界被遮住的面向嗎？其實個世界閪成咁，已不太需要別人告訴我們世界有多閪。反而，在閪世界裡，最易被人遺忘的是人發光的可能和同伴。我們太容易感覺到孤獨，太容易相信墮落是唯一可能。回到如何活下去的問題，導演溫柔而不失真摯的提醒是：雖然我們都有墮落的可能，但同時也有發光的可能。這些問題和可能都是實在的，也是所有人都共同面對著和擁有的。

跟郭梓祺聊過《窄》，他說電影最後一幕很有詩意。那幕拍著窄哥轉行做保安之後，回歸本行，獨一人慢慢地清理地板上的髒物。就在Candy跟細朱玩cosplay的舞台，窄哥認真地「表演」。在閪世界裡，我們每個人都在一個冷清的舞台上生存，唯一的觀眾可能就只有我們自己。沒有其他觀眾，不代表我們應該隨便演。就看我們想不想像窄哥一樣，如此努力地演出，至少要努力演活一個讓自己喜愛的角色。

文章獲授權轉載，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin