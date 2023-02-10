全球化已死？全球化 vs. 去全球化、長鏈 vs. 短鏈，一場品牌和廠商的數十年博弈
我們想讓你知道的是
「不知道喊真的還喊假的。」是所有廠商面對短鏈生產的第一反應，面對這場未知博弈，供應鏈多半保守以待。也導致長年來，分散風險、短鏈供應，只是概念上的意義，僅少數廠商實驗性超前部署，但也只是小量生產，不敢放手重押。
文：羊羽
過去走了上百年的全球化分工，大概沒想過，有天會因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情封城、供應斷鏈、戰爭，導致從國家、品牌商、供應鏈，都開始思考在地生產和短鏈供應，要組「在地供應鏈」，儼然推翻過去實行上百年的假設。
台積電創辦人張忠謀就直言，「全球化幾乎已死。」這不只涉及高科技的半導體供應鏈，現在甚至連傳產都在悄然催化中。
但，一時半刻喊出來的去全球化、短鏈，真的能成嗎？背後存在什麼樣的博弈和決策？如果供應鏈步上遷徙潮，下個重鎮又該去哪？
全球化與逆全球化，喊真還喊假？
在過去，我們熟知的全球化分工，是以不同國家比較優勢作基礎，並依勞動力、技術、資源等因素，集中發展優勢產業，並透過貿易獲利。這套邏輯行之有年，許多台廠就從1960年代崛起台灣、1990年西進中國、2000年進軍越南......。
然而過去兩年，全球兩大製造重鎮中國和越南，先後爆出各種生產危機。包括中國封城、斷電、貿易戰、人權問題；越南封城三就地、政治干預，都一度引發全球斷鏈危機。更令許多品牌意識到，單憑比較優勢規劃全球化生產據點，潛藏風險非常大。
其實，品牌不是不知道全球分工背後的集中生產風險，只是過去多年來，這顆未爆彈沒有爆炸，所以不論品牌或多數供應商，都選擇輕忽、視而不見，畢竟，分散風險可能帶來高成本、侵蝕獲利，還得克服生產學習曲線。
筆者以前常採訪的某間紡織廠就透露，品牌口頭上都希望供應商更分散佈局、更短鏈供應。只是，要開發新生產基地談何容易？背後的風險誰來擔？
設廠，得考量當地原料供應、勞工素質、生產成本、風土民情、供應鏈完整性等，光是東南亞越南和印尼，生產效率就天差地別，更何況跑到東歐、中南美洲、非洲？
過去就曾有廠商聽信品牌一家之言、跑到遙遠的中美洲設廠，結果品牌最後根本未如預期下單、也不願承擔分散風險導致的高昂成本，最後供應鏈只好自己默默吞下悶虧。
「不知道喊真的還喊假的。」是所有廠商面對短鏈生產的第一反應，面對這場未知博弈，供應鏈多半保守以待。也導致長年來，分散風險、短鏈供應，只是概念上的意義，僅少數廠商實驗性超前部署，但也只是小量生產，不敢放手重押。
直到近兩年疫情危機，大家才意識到嚴重性，甚至險些因越南封城面臨斷貨潮。所以不論品牌、廠商都開始喊真的，如美國鞋零售商Steve Madden、瑜珈服龍頭Lululemon、Hugo Boss等，都祭出不同程度的供應鏈遷徙計畫，台灣紡織製鞋廠也都大張旗鼓展開東南亞，甚至中美洲拓點計畫。
供應鏈大遷徙，現在、未來十年往哪走？
最明顯例子，是台積電受政治壓力，竟前往乍看毫無生產優勢的美國設廠。台灣其他傳產供應鏈，也紛紛受品牌分散壓力，被挑明著暗示「不夠分散就抽單」。頓時，分散、短鏈，成了業界競爭的主流顯學。
至於傳產分散該去哪？20年前中國是兵家必爭之地；10年前越南成為新顯學。而今，中國、越南往高附加價值產業轉型，土地日益稀缺、人力成本也快速上揚。許多傳產業者都認為，包括印尼、柬埔寨、孟加拉等東南亞國家，有望成為下個越南。
也意謂，那些早在東南亞各國卡位的台廠，有望搶到分散風險轉單潮。好比，儒鴻、聚陽、豐泰、寶成早已切入印尼製造；羽絨服大廠廣越更跨足到中東地區的約旦設廠。
這條路並不好走。某廠商就分享，公司十多年前就跟品牌口號走東南亞，當時就面臨內外強烈的質疑和反對，甚至得犧牲毛利率。儘管如此，經營團隊依舊咬牙、啟動建置實驗生產基地、克服學習曲線，前前後後花了十年，如今才享受到分散成果。
不過除了東南亞的卡位現況，或許長線投資者更該關注的是，下個十年又會在哪？繼印尼、柬埔寨、孟加拉之後，品牌會不會預期，能在離終端市場更近的東歐、中南美洲、非洲發展供應鏈？而哪些廠商又能夠奪得先機？
目前，少數積極的先行者們，正透過併購、合資、自行建廠等方式，尋找下個十年新基地。好比聚陽已啟動中美洲建廠計畫、廣越則配合客戶持續在約旦擴廠。
雖然短期來看，這些廠商面臨資本支出、高生產成本、學習曲線、折舊攤提等營運及財報上不利因素。但在長期的去全球化及短鏈趨勢下，或許他們才是能走到最後的贏家。
傳產隱形冠軍們的去全球化大計
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。