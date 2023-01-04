上海染疫人口可能已達7成，急診量翻倍醫院擠滿高齡病患；中國各級醫院庫存告罄鬧血荒
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中國放寬防疫管制後COVID-19疫情大爆發，疫情肆虐大城上海，據報導可能已有7成人口染疫。年老的病患昨（3）日擠滿各醫院走廊，他們有的咳嗽，有的呻吟，有的快喘不過氣。連各級醫院的血庫也頻告急而鬧血荒，全因疫情嚴峻，原本敲定的各項捐血活動紛紛取消，以致無血可採。
上海染疫人口可能已達7成，醫院擠滿高齡病患
（中央社）COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情肆虐中國大城上海，據報導可能已有7成人口染疫。年老的病患昨（3）日擠滿各醫院走廊，他們有的咳嗽，有的呻吟，有的快喘不過氣。
《法新社》記者走訪上海兩家醫院，看到由於急診病房人滿為患，數以百計大都是老人的病患躺在公共空間的擔架床上。
許多人裹著毛毯、大衣和毛線帽，身上接著靜脈點滴、心電圖機或氧氣瓶，可以看得出來呼吸困難。
《法新社》記者造訪一家醫院時，看到一名婦女和一名年紀較大的男人爭著打點滴。婦女說：「我先來的。」老人表示：「我也是來打針的。」
北京上個月迅速解除清零政策的關鍵措施，在幾天內取消快速封控、大規模檢測和國家隔離措施。
3年來的強硬防疫限制措施逆轉後讓全國都鬆了口氣，但也造成疫情大爆發，讓中國不完善的醫療系統以及負荷過重的殯儀館、火葬場難以承受。
即使在中國最富有城市之一的上海，危機也十分嚴重。據國營媒體報導，自上個月以來，這座大城約有70％的人口可能感染COVID-19，即相當於約1800萬人。
上海急診量翻倍，醫：重症及危重患者約10％
（中央社）COVID-19疫情未退，上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院表示，在去（2022）年12月底，急診人次日均達1600人次，較平常翻倍，其中80％為染疫者；平均每日重症、危重症患者占比約10％。
上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院副院長、上海新冠救治專家組成員陳爾真接受《澎湃新聞》訪問時作上述表示，《澎湃新聞》於3日刊載這篇專訪。
陳爾真在去年12月31日於專訪中說，這幾天醫院急診服務量翻倍，過去日均約為800人次，現在則達1600人次；發燒門診則從日均600多人次降到100多人次，COVID-19專病門診日均就診人次約400人次。
他說，急診日均1600人次中，有80％患者與COVID-19相關，65歲以上脆弱人群占45％至50％，有肺炎表現約占一半，每天到院救護車有100多輛，平均每日重症和危重症患者占比約10％，絕大多數是有基礎病患者或老年人。
陳爾真指出，目前疫情發展情形和大上海保衛戰時期不太一樣，當時上海60多萬名感染者是透過核酸檢測篩查出來，隔離在方艙醫院者有很多是無症狀感染者。
他說，現在上海疫情傳播範圍非常廣，可能已達人口70％；這一波無症狀感染者占比需要進一步透過數據統計研判。
陳爾真強調，目前抗疫目標是「防重症、降死亡」，醫院面對患者人數驟增，必須整合資源、優化流程，盡量降低患者等待時間、提升救治效率；基層持續指導社區醫療機構提升救治水準，盡早有效干預、分層分類診療。
中國不只買藥難，各級醫院庫存告罄鬧血荒
（中央社）中國放寬防疫管制後COVID-19疫情大爆發，以致常備用藥被搶囤而民眾買藥難，如今連各級醫院的血庫也頻告急而鬧血荒，全因疫情嚴峻，原本敲定的各項捐血活動紛紛取消，以致無血可採。
中國媒體《中國青年報》2日報導，北京市紅十字血液中心主任劉江指出，北京每年需要140噸血液用於臨床醫療，如此約莫需要40萬人次捐血。
他說，天氣寒冷加上染疫人數激增，企業與事業單位和學校團體原本敲定的捐血活動紛紛取消，城市的造血系統「街頭捐血車」更是陷入停擺。
報導指出，多地血庫告急，大城市尤為嚴峻，去年12月中下旬，各地血液中心紛紛發布捐血倡議書呼籲捐血。12月12日，雲南昆明血液中心說，昆明市平均每天需500人捐血，而當前平均每天不足百人。
12月22日，河南省紅十字血液中心相關負責人指出，鄭州市平均每天需要至少700至800人捐血才能滿足臨床需要，目前實際人數不足日常所需的1/10。
12月23日，江蘇省血液中心表示，江蘇省血液中心12月份捐血人次和捐血量與去年同期相比，分別下降57％和54％。12月19日至24日，單日平均採血20餘人，採血量不足50單位，去年同期平均478人，採血量800單位。
12月23日，山東省血液中心受訪指出，目前A型和O型血僅剩3天的用量，近日採血量不足平日的1/10。山東某市血液中心供血科科長透露，受疫情防控政策等因素影響，整體庫存比疫情前減少20％至30％。
北京市通州區中心血站公布的數據，通州區12月15日至12月22日一週的採血人數，較去年同期下降約2/3。
一位上海三甲醫院的輸血科工作人員說，2022年12月以來，血站向各醫院下發限血通知，只供急診搶救用血，門診病人用血需動員家屬捐血。
這名工作人員說，目前醫院血液庫存已連續多天紅色預警，僅夠3天的常規用量。
河南省某地級市血液中心供血科科長受訪表示，目前血液庫存告急的情況近5年來未見，他們曾爭取前往大專院校採血的機會，卻因突發疫情學生趕緊回家隨即喊卡，放寬管制後，有段時間街上根本沒有人。
據這位科長統計，12月17日以來，當地每日捐血人數最少時只有10多人。滿足全市的臨床用血需求，捐血人數要達到180人，即約20個治療量的血小板，350個單位的紅細胞，但12月17日以來，連著幾天血小板都是零。
中國血荒加劇，可憐的還是等待救命血的民眾。報導說，一位高齡慢性病患者因貧血在廁所跌倒，家屬只有不能捐血的60多歲妻子，醫生和醫院護士最近都捐血也幫不上忙，「沒辦法，我們實在給不出了」。
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
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台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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