2023/01/04,
中國

上海染疫人口可能已達7成，急診量翻倍醫院擠滿高齡病患；中國各級醫院庫存告罄鬧血荒

上海染疫人口可能已達7成，急診量翻倍醫院擠滿高齡病患；中國各級醫院庫存告罄鬧血荒
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中國放寬防疫管制後COVID-19疫情大爆發，疫情肆虐大城上海，據報導可能已有7成人口染疫。年老的病患昨（3）日擠滿各醫院走廊，他們有的咳嗽，有的呻吟，有的快喘不過氣。連各級醫院的血庫也頻告急而鬧血荒，全因疫情嚴峻，原本敲定的各項捐血活動紛紛取消，以致無血可採。

上海染疫人口可能已達7成，醫院擠滿高齡病患

（中央社）COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情肆虐中國大城上海，據報導可能已有7成人口染疫。年老的病患昨（3）日擠滿各醫院走廊，他們有的咳嗽，有的呻吟，有的快喘不過氣。

《法新社》記者走訪上海兩家醫院，看到由於急診病房人滿為患，數以百計大都是老人的病患躺在公共空間的擔架床上。

許多人裹著毛毯、大衣和毛線帽，身上接著靜脈點滴、心電圖機或氧氣瓶，可以看得出來呼吸困難。

《法新社》記者造訪一家醫院時，看到一名婦女和一名年紀較大的男人爭著打點滴。婦女說：「我先來的。」老人表示：「我也是來打針的。」

北京上個月迅速解除清零政策的關鍵措施，在幾天內取消快速封控、大規模檢測和國家隔離措施。

3年來的強硬防疫限制措施逆轉後讓全國都鬆了口氣，但也造成疫情大爆發，讓中國不完善的醫療系統以及負荷過重的殯儀館、火葬場難以承受。

即使在中國最富有城市之一的上海，危機也十分嚴重。據國營媒體報導，自上個月以來，這座大城約有70％的人口可能感染COVID-19，即相當於約1800萬人。

上海急診量翻倍，醫：重症及危重患者約10％

（中央社）COVID-19疫情未退，上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院表示，在去（2022）年12月底，急診人次日均達1600人次，較平常翻倍，其中80％為染疫者；平均每日重症、危重症患者占比約10％。

上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院副院長、上海新冠救治專家組成員陳爾真接受《澎湃新聞》訪問時作上述表示，《澎湃新聞》於3日刊載這篇專訪。

陳爾真在去年12月31日於專訪中說，這幾天醫院急診服務量翻倍，過去日均約為800人次，現在則達1600人次；發燒門診則從日均600多人次降到100多人次，COVID-19專病門診日均就診人次約400人次。

他說，急診日均1600人次中，有80％患者與COVID-19相關，65歲以上脆弱人群占45％至50％，有肺炎表現約占一半，每天到院救護車有100多輛，平均每日重症和危重症患者占比約10％，絕大多數是有基礎病患者或老年人。

陳爾真指出，目前疫情發展情形和大上海保衛戰時期不太一樣，當時上海60多萬名感染者是透過核酸檢測篩查出來，隔離在方艙醫院者有很多是無症狀感染者。

他說，現在上海疫情傳播範圍非常廣，可能已達人口70％；這一波無症狀感染者占比需要進一步透過數據統計研判。

陳爾真強調，目前抗疫目標是「防重症、降死亡」，醫院面對患者人數驟增，必須整合資源、優化流程，盡量降低患者等待時間、提升救治效率；基層持續指導社區醫療機構提升救治水準，盡早有效干預、分層分類診療。

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圖為1月3日上海同仁醫院躺在擔架的病患。

中國不只買藥難，各級醫院庫存告罄鬧血荒

（中央社）中國放寬防疫管制後COVID-19疫情大爆發，以致常備用藥被搶囤而民眾買藥難，如今連各級醫院的血庫也頻告急而鬧血荒，全因疫情嚴峻，原本敲定的各項捐血活動紛紛取消，以致無血可採。

中國媒體《中國青年報》2日報導，北京市紅十字血液中心主任劉江指出，北京每年需要140噸血液用於臨床醫療，如此約莫需要40萬人次捐血。

他說，天氣寒冷加上染疫人數激增，企業與事業單位和學校團體原本敲定的捐血活動紛紛取消，城市的造血系統「街頭捐血車」更是陷入停擺。

報導指出，多地血庫告急，大城市尤為嚴峻，去年12月中下旬，各地血液中心紛紛發布捐血倡議書呼籲捐血。12月12日，雲南昆明血液中心說，昆明市平均每天需500人捐血，而當前平均每天不足百人。

12月22日，河南省紅十字血液中心相關負責人指出，鄭州市平均每天需要至少700至800人捐血才能滿足臨床需要，目前實際人數不足日常所需的1/10。

12月23日，江蘇省血液中心表示，江蘇省血液中心12月份捐血人次和捐血量與去年同期相比，分別下降57％和54％。12月19日至24日，單日平均採血20餘人，採血量不足50單位，去年同期平均478人，採血量800單位。

12月23日，山東省血液中心受訪指出，目前A型和O型血僅剩3天的用量，近日採血量不足平日的1/10。山東某市血液中心供血科科長透露，受疫情防控政策等因素影響，整體庫存比疫情前減少20％至30％。

北京市通州區中心血站公布的數據，通州區12月15日至12月22日一週的採血人數，較去年同期下降約2/3。

一位上海三甲醫院的輸血科工作人員說，2022年12月以來，血站向各醫院下發限血通知，只供急診搶救用血，門診病人用血需動員家屬捐血。

這名工作人員說，目前醫院血液庫存已連續多天紅色預警，僅夠3天的常規用量。

河南省某地級市血液中心供血科科長受訪表示，目前血液庫存告急的情況近5年來未見，他們曾爭取前往大專院校採血的機會，卻因突發疫情學生趕緊回家隨即喊卡，放寬管制後，有段時間街上根本沒有人。

據這位科長統計，12月17日以來，當地每日捐血人數最少時只有10多人。滿足全市的臨床用血需求，捐血人數要達到180人，即約20個治療量的血小板，350個單位的紅細胞，但12月17日以來，連著幾天血小板都是零。

中國血荒加劇，可憐的還是等待救命血的民眾。報導說，一位高齡慢性病患者因貧血在廁所跌倒，家屬只有不能捐血的60多歲妻子，醫生和醫院護士最近都捐血也幫不上忙，「沒辦法，我們實在給不出了」。


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