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為什麼澳洲人應了解邊界戰爭？《澳洲戰爭》紀錄片上映，揭露百年來殖民者殘忍迫害原住民真相

為什麼澳洲人應了解邊界戰爭？《澳洲戰爭》紀錄片上映，揭露百年來殖民者殘忍迫害原住民真相
澳洲中北部原住民展開軍事行動前夕，攝於19世紀｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

澳洲紐卡索大學名譽教授、澳洲歷史學家萊恩（Lyndall Ryan）指出，隨著第二次工業革命的發展，1860年至1930年代發生在澳洲的殺戮頻率更勝1788年至1860年的各大戰役。「為了更有力的控制這些原本屬於原住民的土地，白人殖民者對於原民所施行的暴力，變得更有組織及策略，這些戰爭並不是意外，而是殖民者精心策畫的殺戮。」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

位於澳洲昆士蘭州（Queensland）東南部的城市圖翁巴（Toowoomba），於2022年11月下旬，舉行了一系列紀念澳洲邊界戰爭（Australian frontier wars）重要原住民領袖的集會活動。

活動場地位處一個看似不太起眼、過往被原住民稱作獨樹山（One Tree Hill）的區域，然而該地卻是邊界戰爭時，原住民對抗殖民者的關鍵據點。

據《日本經濟新聞》（Nikkei）報導，在該活動結束不久後，澳洲《特別廣播服務公司》（SBS）便上映了描述該時代背景的紀錄片《澳洲戰爭》（The Australian Wars）。

《澳洲戰爭》主要闡述邊界戰爭中各種野蠻的殺戮行徑、歐洲殖民者的短視近利，以及原住民戰士的抗敵勇氣。《日本經濟新聞》相信，這部紀錄片有力的反駁了過往殖民者的傳統論述：「澳洲原住民既不文明又積弱不振」。

《日本經濟新聞》亦指出，上述兩事件雖沒有直接關聯，但卻象徵著澳洲人民，對其自身及過去的歷史看法，發生結構性的重大轉變。過往在澳洲大數主流歷史書中，一再被隱藏或忽視的邊界戰爭真相，現今已逐漸重現在澳洲人民眼前。

什麼是澳洲邊界戰爭？

根據澳洲《特別廣播服務公司》解釋，澳洲邊界戰爭是指從1788年開始，歐洲殖民者在澳洲「建國」期間，與澳洲原住民之間的數百起戰役。

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