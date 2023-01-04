2023/01/04,
國際

北京砸錢洗腦「偉大抗疫精神研究」被罵翻，白宮：中國沒有理由對各國檢測措施進行報復

北京砸錢洗腦「偉大抗疫精神研究」被罵翻，白宮：中國沒有理由對各國檢測措施進行報復
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我們想讓你知道的是

中國政府突鬆綁防疫，民間搶無藥自主艱難抗疫，但官方卻在這種糟糕時間砸重金請北京學者協助洗腦，舉辦「偉大抗疫精神研究」，引發網路一片撻伐，被罵到翻車後急轉彎喊停。而面對WHO要求中國定期分享流行病狀況的明確與即時數據，中方官員稱自放寬防疫的新10條發布以來，已兩度和WHO召開交流會議。

中國砸錢請學者協助洗腦，偉大抗疫研究被罵翻

（中央社）中國政府突鬆綁防疫，民間搶無藥自主艱難抗疫，但官方卻在這種糟糕時間砸重金請北京學者協助洗腦，舉辦「偉大抗疫精神研究」，引發網路一片撻伐，被罵到翻車後急轉彎喊停。

中國去（2022）年突然放鬆疫情管控，染疫人數激增，民眾買藥就醫難，繼北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉指死亡人數計算困難，「大家心裡有數」被網友轟閉嘴後，北京學者進行偉大抗疫研究也遭網友批評。

據北京首都師範大學公布訊息，指去年12月17日由首都師範大學馬克思主義學院教授王冠中擔任首席專家的研究闡釋黨的19屆6中全會精神國家社科基金重大項目「偉大抗疫精神及其弘揚機制研究」開題論證會，以線上方式成功舉行。

會議並指國家社科基金本次重大項目招標共確定115個課題研究方向，每個研究方向原則上確立1至2項中標課題；資助經費根據課題研究的實際需要確定，一般每項人民幣60至80萬元（約新台幣264萬元至352萬元）。

這場開題論證會參與專家有中國史學會會長、原「求是」雜誌社社長、清華大學教授李捷，北京師範大學中共黨史黨建研究院院長、原教育部高等學校社會科學發展研究中心主任王炳林，武漢大學馬克思主義學院教授丁俊萍，中共中央黨校原副教育長兼教務部主任柳建輝等多人。

王冠中匯報時表示，偉大抗疫精神是經中共中央批准的第一批納入中國共產黨人精神譜系的偉大精神，是中華優秀傳統文化、革命文化和社會主義先進文化優良基因和特質稟賦在新時代抗疫鬥爭實踐中的賡續和延展。

這場會議大張旗鼓舉行，得到的迴響是罵聲不斷，一個名為「積翠軒」的公眾號2日貼出民眾的評論，包括「簡直太不要臉了」、「霸占科研基金不幹人事，對社會毒害大」、「祖墳是有多大窟窿需要80萬填」等。

另一名名為「黃娜老師」的公眾號今天發文，「你忙著搶藥，專家教授們卻在斥巨資研究偉大的抗疫精神，這個高大上的課題名稱，把其中的每個詞匯單獨拿出來，都能明白是啥意思，但連成一句話，卻讓人感覺不知所云。」

文章表示，這項課題級別很高，屬於國家社科基金重大項目，妥妥的國家級課題。但參與研究人員，除了一位老師來自北京中醫藥大學外，其餘的基本全都是各個高等院校的重要領導，以及馬克思主義、黨史研究方面的專家教授，竟然沒有與疫情有關的醫學界人士、衛健委或疾控人員參與，如何保證研究過程中相關技術層面的科學性，不禁讓人產生了疑問。

而公眾號「正經說個事」指出，開題發布時間不合適，當前疫情放開，全國是個什麼情況？藥、病房等等，普遍不足，群眾呼聲正高。這個時間節點，來搞這個高大上的研究，不挨噴都難。

「積翠軒」公眾號另指有消息稱，一些省委宣傳部已經下發通知，明確要求各市委宣傳部理論處（科），各高校社科（科研）處及相關社科單位，按照上級指示精神，不得公開發表關於「抗疫精神」的文章。請各單位遵照執行，指上級終於出面，叫停了研究。

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由於驟然放寬防疫措 ，COVID-19疫情傳播迅速，中國多地正面臨缺藥與醫療量能緊繃的狀況。圖為1月3日北京一間醫院的急診室。

中國疫情爆發，歐盟願贈疫苗

（中央社）歐洲聯盟表示，願免費提供中國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，以協助中國控制在清零政策結束後的疫情大爆發現象。

英國《金融時報》（Financial Times）報導，不具名的歐盟執行委員會官員表示，這項建議是在歐盟27國衛生官員昨（3）日召開會議之前數天內提出。這是歐盟衛生與食品安全執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）建立一致對策的行動之一，以因應中國放棄清零使歐洲疫情加劇的可能性。

一名執委會官員說，「凱瑞亞基德斯委員已接觸中國對口官員，表達團結支持的立場，包括分享公共衛生知識並捐贈能應對病毒變異株的疫苗」；並說，中國方面對此尚無回應。

中國一直仰賴自行生產的科興和國藥兩種疫苗抗疫，而未大規模使用以信使核糖核酸（mRNA）技術製成的西方疫苗。同時世界衛生組織（WHO）去年12月21日也指出，中國目前疫苗覆蓋率不足。

世衛組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）在記者會中說，中國國產疫苗必須接種3劑，才能防止高危族群在染疫後出現重症，若僅接種兩劑，對60歲以上民眾僅有50％防護力。

他說：「對於如同中國這麼龐大的人口，這種防護根本不夠。人口既然這麼龐大，又有這麼多人處在危險中，偏偏疫苗覆蓋率這麼低，我們真須要專注於協助他們施打疫苗。」

根據世衛組織數據，中國80歲以上人口接種過3劑疫苗者僅有40％。相較之下，歐盟各國成人完整接種疫苗的比例達83％，至今已配送的疫苗超過了17億劑。歐盟國家並與8大疫苗開發商簽約，購買多達42億劑疫苗。

上述歐盟官員說，歐盟各國因與製造商簽定了長期合約以大量購買疫苗，因此有剩餘的備貨，正可運交給中國。

中國駐歐盟使團1日堅稱，中國疫苗覆蓋率良好，「中國本土已施打34億劑以上疫苗，90％以上人口已完整接種，92％以上接種過至少一劑疫苗」。

中國使團並說，中國遊客並不構成任何威脅，歐洲疾病預防管制中心（ECDC）考慮對來自中國的旅客實施篩檢等措施「沒有道理」。

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圖片來源：英國政府官方網頁
英國交通大臣哈波（Mark Harper）表示，抵英時接受篩檢的自中入境旅客就算檢測結果為陽性，也不需隔離。

英官員：自中國入境旅客檢測陽性不需隔離

（中央社）英國政府規定，5日起擬自中國入境的旅客必須在出發前取得COVID-19檢測陰性證明。不過，交通大臣哈波（Mark Harper）昨天說，抵英時接受篩檢的自中入境旅客就算檢測結果為陽性，也不需隔離。


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