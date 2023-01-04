台灣禁訪台港澳居民遊行及接受採訪？學者質疑法律依據
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廖元豪指出，原則上港澳人士歸《港澳條例》管理，外國人歸《入出國及移民法》管理，後者條文寫得更嚴格和具體，可作補充。「但《入出國及移民法》也保證了合法集會遊行這個權利，何況《港澳條例》從頭到尾根本沒有這個規定，那你怎麼能說人家不能參加集會遊行，這個說不通。」
台灣移民署在2023年首個工作日發布「港澳居民不得從事活動一覽表」，禁止行為包括「遊行」和「接受媒體邀請」。有法律學者質疑有關規定「恐嚇意味大於法律依據」。記者當天晚間發現該文件目前已下架。
有關文件在1月3日早上刊載於移民署網站「香港澳門居民來台停留線上申請入出境許可證送件須知」的公告欄，列出九項港澳居民不得從事的活動：
- 不得參加選舉造勢活動或助選活動，如上台發言、隨車遊行。
- 不得參加政治性質公眾活動，如：遊行、抗爭、演說、發放傳單。
- 不得進入軍事國防地區。
- 不得進入國家實驗室、生物科技、研發或其 他重要單位。
- 不得至各軍事基地、要塞堡壘窺視、拍照或攝影。
- 不得從事違反社會善良風俗或危害社會秩序之行為，如賣淫、買春、賭博、買賣毒品。
- 不得未經許可從事工作，如：短期契約工、模特兒走秀。
- 不得接受媒體邀請，上電視（廣播）節目發表意見，如：CALL IN節目。
- 不得違反其他法令有明確規範之行為，如: 刑法、國家安全法、國家機密保護法、反滲透法、社會秩序維護法、政治獻金法等。
公告沒有寫明法律依據、罰則和「港澳居民」定義，未知是僅限於在台「停留」的入境人士，還是包含在台灣持有居留身份的港澳人士。
《BBC中文》在中午時分向移民署及陸委會查詢詳情，記者傍晚發現該文件已在網站內消失。陸委會晚間回應時稱，港澳居民來台須遵守台灣法律規範，「據了解，內政部移民署已移除該公告頁面，至未來有無臚列不得從事非法活動，以供港澳居民參考，尚在討論中」。
有不願具名的移民公司負責人透露，以前見過類似的清單，不過是針對中國觀光客，「這次好像意味著把港澳人當成大陸人，可預期未來這一年（在台灣的）香港人不會有好日子過。」
他表示，如有關限制也適用於「居留」的港澳人士，很多人將失去集會自由和接受媒體訪問的權利，促請當局盡快澄清。
「恐嚇意味」更大？
專門研究移民法的國立政治大學法律學系副教授廖元豪對《BBC中文》表示，文件中與軍事相關的內容，即使是台灣人「如果沒有許可也不能做」，而第六條關於違反風俗的內容更是「本來就違法，有沒有寫都一樣」。
但他指出，第1、2、8條都是一般人合法可為，涉及集會和言論自由，且演說、受訪的解釋範圍很大，「一般觀光客來玩也有可能在街頭被記者採訪」。
根據中華民國法律，《香港澳門關係條例》（簡稱《港澳條例》）第14條則規定，當事人如「有危害國家利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動之虞」，可被強制出境甚至即時處分。
另外《入出國及移民法》第29條規定，「外國人在我國停留、居留期間，不得從事與許可停留、居留原因不符之活動或工作。但合法居留者，其請願及合法集會遊行，不在此限。」若違反規定，移民署可按規定強制驅逐出境。
廖元豪指出，原則上港澳人士歸《港澳條例》管理，外國人歸《入出國及移民法》管理，後者條文寫得更嚴格和具體，可作補充。「但《入出國及移民法》也保證了合法集會遊行這個權利，何況《港澳條例》從頭到尾根本沒有這個規定，那你怎麼能說人家不能參加集會遊行，這個說不通。」
他質疑該公告的法律依據，形容是「沒有法律效力但有恐嚇效果」。「你把遊行、接受媒體邀請，跟賣淫、軍事的東西放在一起，好像發表意見就跟危害國家安全一樣可怕」，這可能會引發在台居留港澳人士的寒蟬效應，因害怕移民署拒絕續期簽證或居留證而噤聲。
港澳人士有權在台灣參與政治活動嗎？
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳持相反意見，他對《BBC中文》表示，港澳人士入境來台本來就不能從事跟許可目的不相符的活動，各國都是如此規定，這跟憲法保障的基本人權「完全是兩回事」。
「憲法保障國民擁有的人權和自由，是給中華民國國民，但港澳人士無論是停留還是居留，都不是中華民國國民。」
長期協助在台港人的公民團體工作者江旻諺也說，針對入境「停留」人士的限制不是新規定，不感到意外，但如果連「居留」的港澳人士也不能集會和受訪，就「確實有點問題」，「有些（在台）港人本身是倡議人士，接受記者訪問、去遊行就是他們工作的一部分」。
他強調，台灣作為民主開放社會，政府不應該過度限制自由言論。「主要看政府的動機，今天如果有港人停留台灣時接受記者採訪，講了批評政府的聲音，遭到政府刻意刁難的話，那實際上就有問題。因為即便有這個入境規定，政府還是要衡量這個行政手段會不會影響到民主社會。」
以往爭議
港人入境後在台灣參與政治活動曾引發爭議。2019年香港反修例示威遊行期間，香港歌手何韻詩以加拿大護照、觀光理由入境台灣，在當地參加挺港活動時遭人潑漆引起風波，曾有聲音質疑她違反《入出國及移民法》第29條。
移民署當時回應指，依照「兩公約」規定，和平集會之權利應予確認，人民和平集會遊行之權利，除有必要者外不得恣意限制之。
兩公約是指《公民與政治權利國際公約》和《經濟社會文化權利國際公約》，是聯合國為落實《世界人權宣言》在1966年決議通過的，馬英九執政時把兩公約國內法化。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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皇家禮炮高踞超凡視野 再創新奢典範
我們想讓你知道的是
皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖
擁抱自由多元，悠遊繁茂新境界
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正如皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖，開拓了我們多元的風味視野。而唯有那樂意敞開心扉、絕不自我設限的「新奢世代」，才能在熟悉的風味之外，品嚐到不一樣的風味，以更豐富的威士忌品飲經驗，體會另一種層次的奢華與深邃。
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