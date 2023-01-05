2023/01/05,
中國

復星醫藥開放中國民眾預約至香港打疫苗，社群熱議「為什麼不能在內地打？」

復星醫藥開放中國民眾預約至香港打疫苗，社群熱議「為什麼不能在內地打？」
目前，香港居民能在香港免費接種復必泰二價疫苗。Photo Credit: Getty Images / BBC News

我們想讓你知道的是

隨著中國逐漸放鬆出入邊境管控，上周復星醫藥旗下的復星健康宣佈，中國大陸人可以預約到香港打復必泰二價疫苗。消息一出，在社交媒體平台上許多人在討論並開始分享到香港打疫苗的攻略。

隨著中國逐漸放鬆出入邊境管控，上周復星醫藥旗下的復星健康宣布，大陸人可以預約到香港打復必泰二價疫苗。消息一出，在社交媒體平台上許多人在討論並開始分享到香港打疫苗的攻略。該公司沒有提詳出細的實施計劃，包括提供的疫苗數量。

熱議

2020年3月，復星醫藥和德國BioNTech宣布達成mRNA疫苗開發的戰略合作，復星醫藥獲BioNTech授權在中國境內及港澳台地區獨家開發及商業化mRNA COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗。

不過，儘管香港很快開始施打復必泰疫苗，中國內地一直沒有允許其使用。去（2022）年12月下旬，復星和德國BioNTech宣布，運送了兩家公司供應的約11500劑復必泰mRNA新冠疫苗，為在華常住德籍公民提供復必泰疫苗接種服務，而中國的普通人在大陸並沒有接種管道。

針對是否到香港打疫苗，中國社交媒體上也有不同聲音。

有網民質疑為什麼不能在中國內地打，微博網民「吳小福謝謝莊子」說：「為什麼不能在中國內地打？是動了誰的奶酪了？」

微博網民「抗戰史記2019」說：「建議政府在國內盡快開放德國復必泰疫苗，據說藥效更好，不良反應更少！特別是60歲以上老人效果明顯強於科興。同時允許用社保，並通過政府集採降低復必泰疫苗費用。」

「大家也沒必要迷信外國的一定好，我身邊打了輝瑞、Moderna的該中還中，中了不止一次的也有，而且mRNA疫苗接種反應挺大的，不要盲目跟風，還是提前研究好，做好心理凖備吧，」微博網民「想出去玩兒的小屁孩」說。

目前，香港居民能在香港免費接種復必泰二價疫苗

Photo Credit: Getty Images / BBC News

目前，香港居民能在香港免費接種復必泰二價疫苗

紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄對BBC中文表示：「大陸一直沒有引進國外疫苗，一方面是因為前幾年一直致力清零，不必太在乎疫苗預防感染能力的差別，另一方面當然也有保護國內疫苗工業的考量。」

陳澄認為，復星公布大陸人可以去香港打疫苗明顯是得到了中國政府的批准。「這其實也不失為一種折中方案，給願意打mRNA疫苗的大陸人提供一個接種管道。」她認為。

陳澄認為，在國內民眾中，對於疫苗的看法也日趨政治化。就如一部分人覺得國產疫苗「沒用」，另一部分人也覺得mRNA疫苗副作用巨大而且也防不住病毒變種。

香港大學醫學院團隊去年曾分析香港1.6萬宗住院個案數據，包括輕症、重症和死亡個案，發現60歲或以上患者，已打兩針的，復必泰預防死亡成效為92.3％，而科興只有77.4％；若打第三針，兩者預防死亡成效均超過98％。

陳澄指出，這個疫苗的折中方案並無法彌合國內在疫苗問題上的意見分裂。「在防疫問題上，政府如何重建民眾信心，如何凝聚社會共識，依然是一個巨大的問號。」

如何接種？

2022年12月27日，復星健康宣布開通赴港復必泰二價疫苗的接種意向登記。而香港政務司司長陳國基1月1日表示，特區政府爭取最早在1月8日實施與中國內地首階段通關。也就是說，在大陸和香港實現通關後，大陸人可以到香港接種復必泰二價疫苗。

並不是所有大陸人都能接種復必泰二價疫苗。復興健康指，目前預約商品為復必泰二價疫苗，是COVID-19疫苗加強針，適用於18歲以上、完成新冠疫苗基礎免疫程序（接種2劑COVID-19病毒滅活疫苗）的人群。

復星還指出，如果COVID-19病毒核酸或抗原檢測結果曾呈陽性，要在最後一次呈陽性3至6個月後接種。

目前，大陸用戶可登錄復星健康平台或微信小程序，進行赴港復必泰二價疫苗的接種意向登記。預約成功後，用戶可以在中港正式恢復通關後前往香港，自費接種復必泰二價疫苗。

BBC中文記者打開微信「復星健康」小程序，點開「新冠病疫苗預約」，就可以進行接種意向報名。報名需要填寫接種人姓名、年齡、聯繫電話和最近一次康復時間等信息。

但填寫時復星也提示，這只是了解接種意向，以便復星二價疫苗開放預約後，通知用戶並提供正式預約服務。

香港

Photo Credit: Getty Images / BBC News

現在並不清楚會有多少大陸人在通關後來香港接種疫苗，因為復星沒有透露將提供的疫苗數量，香港政府也沒有披露通關後是否會對大陸來港人士做出限額規定。

但這次預約與香港居民預約復必泰二價疫苗管道不同，兩者互不影響。目前，香港居民能在香港免費接種復必泰二價疫苗，在政府網站上預約施打，不同於復星提供的預約系統。

香港媒體引述康健國際醫療集團營運總監梁國齡稱，暫時未知中國內地人到香港打疫苗的實際價錢。據澳門的經驗，收費約為1400至1600元一針。不過因為澳門與香港人手及租金的成本不同，所以價錢可能會再調整。

香港特區政府臉書專頁「添馬台」早前發帖指，政府疫苗接種計劃12月23日作出調整，復必泰二價疫苗和兒童及幼兒配方疫苗優先免費提供予香港居民接種，而非香港居民將獲免費提供復必泰原始病毒株疫苗和科興疫苗。非香港居民也可在本港私家醫生、診所及醫院自費接受政府疫苗接種計劃以外的新冠疫苗接種服務。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。