一個修女和一個修士的愛情故事

文：阿里姆・馬克波爾（Aleem Maqbool，BBC宗教事務編輯）｜攝影：伊恩・福塞思（Ian Forsyth）

瑪麗・伊麗莎白（Sister Mary Elizabeth）成為修女已經有24年，但是在蘭開斯特郡普雷斯頓市的一個修道院大廳裡，她與一個修士的短暫邂逅，卻改變了一切。

修道院長當時命她去接待從牛津某個修道院到訪的羅伯特修士，看他是否需要吃點什麼。瑪麗・伊麗莎白修女的上級被叫去接電話了，於是兩人就單獨在一起了。

「那是我們第一次共處一室。我們坐在餐桌旁，他在吃東西，然後修道院長沒有回來，於是只能由我來送他出去。」

瑪麗・伊麗莎白修女一直過著嚴肅而虔誠的宗教生活，修女的人生基本上都是恬靜沒有波瀾，大部分日子都在她的「密室」裡度過。就在她送羅伯特出門的一刻，她輕拂過他的衣袖，她說當時自己感到像被一道電流擊中。

「我就是感覺到了某種化學反應，有些東西存在，而我有點尷尬。然後我想，天啊，他也感覺到了嗎？而我送他出門的時候，氣氛是有點局促不安的。」

她回憶說，大約一個星期後，她收到了羅伯特的來信，請求她離開這裡，和他結婚。

Photo Credit: BBC News 在作為瑪麗・伊麗莎白修女的時候，她的生活只遵照著嚴肅的羅馬天主教加爾默羅會教規

「我有一點小震驚。我披著修女袍，所以他連我頭髮的顏色都沒見過。他對我一無所知，不了解我的成長身世。他甚至都不知道我的俗名，」她回憶說。

瑪麗・伊麗莎白修女在19歲時加入加爾默羅會（Order of Carmelites）——這是羅馬天主教堂一個古老的修會。在那之前，她名叫麗莎・汀克勒（Lisa Tinkler），來自米德爾斯堡。

雖然她的父母都不是宗教信徒，但是一個阿姨向聖地盧爾德朝聖時喚醒了六歲的小麗莎內心的某些東西，令她請求父親在她房間裡設了一個祭壇。

「我在那裡放了一尊聖母像，還有一個小小的盧爾德聖水瓶。事實上，我以為那個瓶子才是聖物，而不是裡面的水——於是我都是把自來水裝進去，還喝它，」她說。

麗莎會自己去家鄉一個羅馬天主教堂，然後獨自坐在第二排長凳上——她說，她在那裡深深地愛上了聖母瑪麗亞——耶穌的母親，然後，她終於感覺自己有一份要追求的事業。

十幾歲時在一個修道院度過的周末，令她確信感受到了召喚。那是一個由加爾默羅會修女管理的修道院，來自一個起源於12世紀的修會——那裡的生活特別清苦、嚴肅和與世隔絕——但是她決定了，那正是她想追求的人生。

Photo Credit: BBC News 羅伯特在波蘭長大，但後來在牛津成為一名加爾默羅會修士

雖然麗莎想馬上加入，她的母親卻為女兒的這個決定感到苦惱——她悄悄寫信給修道院，請求延遲幾個月再讓她出發，讓麗莎可以在家裡再過一個聖誕。她在新年就加入了修會。

「從那時候起我就過上了隱世的生活。我們每天有兩次娛樂時間，每次約半小時，期間我們可以說話。其他時間，你就是獨自待自己的密室裡。你從來不與任何人一起工作，總是你自己一個人，」她說。

那些年裡，瑪麗・伊麗莎白修女覺得她的詞彙都退化了，因為她和其他修女——她們全都比她年長幾十歲——談論的話題除了天氣和花園裡的植物之外就幾乎沒有別的了。她每年會隔著柵欄與母親見四次面。

「我21歲生日的時候，我的蛋糕和卡片都是在一個抽屜裡傳過來的。我侄子出世時，他是在一個轉盤上傳過來和我見面的，」她笑著，頗為愉快地憶述著這一切。

她形容，當時她感覺自己的「內心世界」是打開的，因為外面的世界對她關閉著。她感覺某種滿足和充實。但是，那一天在修道院大廳裡，隨著那一下拂過衣袖，和一條請求她離開修院生活去結婚的訊息，一切都改變了。

瑪麗・伊麗莎白修女沒有回答羅伯特的問題，她不知道該怎麼做。

他或許對她一無所知，但她卻知道他的一點事情。

Photo Credit: BBC News 麗莎說，在遇見羅伯特之前，她不知道愛情的滋味

他從牛津探訪加爾默羅會在普雷斯頓的靜修院時，有時候會在附近的修道院做彌撒，麗莎有幾次從柵欄後看過他的講道。

通過聽他布道時講述自己的故事，她了解到了一個在波蘭與德國邊境的西裡西亞長大的人成長中的一些零碎片段，還有對那些山脈的愛。雖然她說，當時這些都沒有對她帶來深刻的影響。

現在，一切忽然改變了。

「我之前不知道墜入愛河的感覺是怎樣的，而且我覺得其他姐妹都從我臉上看出來了。於是我變得很緊張，我感覺到自己內心的變化，這使我驚恐，」她說。

瑪麗・伊麗莎白修女鼓起勇氣向修道院長說，她覺得自己對羅伯特產生了感情，但是她得到的回應卻是不相信。

「她不理解這是怎麼發生的，因為我們一天24小時全天候地在她監督之下。院長問，我怎麼會在那麼少的接觸裡愛上了一個人，」她說。

瑪麗・伊麗莎白修女想像過，如果她離開，她的家人和主教會如何反應。她還曾掙扎過，她與上帝之間的關係會不會因此而改變。

但是，她和院長之間的對談，令她一反常態地做出了激進的行動。

「院長對我有些不爽，於是我就將褲子和牙刷放進一個包裡，走出去了，之後沒有再以瑪麗・伊麗莎白的身份回來過，」現在的麗莎這樣告訴我說。

羅伯特當時發訊息給她，說他打算在當晚再到訪普雷斯頓。這一次，是在附近的酒吧裡見一個加爾默羅會的朋友，徵求一點意見——這是修會裡他第一個能帶著信任坦承他與麗莎處境的人。

麗莎猜想，他們會在一英里外一家叫黑色公牛的酒吧見面，於是她決定去那裡。