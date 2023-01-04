俄羅斯入侵近一年，烏稱已收復40％失土；赴烏官兵大批遇襲陣亡，俄羅斯國內怒氣加劇

（中央社）俄羅斯罕見承認63名俄軍命喪跨年夜猛烈爆炸，烏克蘭證實發動襲擊。這是開戰以來俄方承認陣亡數最高的單一事件。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲（Valery Zaluzhny）尼說，去年遭占領土約40％已收復。

俄入侵近一年，烏稱已收復40％失土

扎盧茲尼2日表示，俄羅斯自去（2022）年2月24日入侵以來占領的領土，烏克蘭已收復約40％。他在Telegram發文表示，烏克蘭「武裝部隊已解放（俄羅斯）全面入侵期間占領的40％領土，也就是2014年以來所有俄占領土的28％」。他並表示，目前烏俄戰線長達1500公里。

烏證實跨年夜襲擊，俄認10個月來最大戰損

烏克蘭2日證實跨年夜襲擊烏東俄軍，東部頓內次克州（Donetsk）城鎮馬克耶夫卡（Makiivka）的敵軍，有多達10個單位的各類型軍事裝備於去年12月31日被摧毀及受損。俄羅斯國防部罕見承認有63名俄軍在跨年夜的猛烈爆炸中陣亡，爆炸地點是俄軍作為臨時營房的馬克耶夫卡一所前職業學校。

《法新社》報導形容，這是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）去年2月24日出兵入侵烏克蘭以來，俄羅斯國防部在這場曠日持久衝突中通報最多軍人陣亡的一次。俄羅斯則於新年假期期間連續3晚對烏克蘭首都基輔等城市的民用目標發動空襲。

烏－歐盟2/3高峰會，商討財務和軍援

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在新年第一通電話中與歐洲聯盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）討論會議細節。澤倫斯基辦公室2日表示：「兩方討論了2月3日在基輔舉行下一次烏克蘭與歐盟高峰會的預期結果，同意加強準備工作。」

澤倫斯基：俄羅斯擬用伊朗無人機消耗烏克蘭

澤倫斯基2日表示：「我們掌握的情資顯示，俄羅斯正計劃使用見證者（Shahed）無人機進行一場持久的攻擊作戰…這可能是想讓我們精疲力竭，使我們的人民、防空系統及能量消耗殆盡。」他強調，烏克蘭必須「採取一切行動，讓恐怖分子的目標落空」。

赴烏官兵大批遇襲陣亡，俄羅斯國內怒氣加劇

俄羅斯民族主義人士和部分國會議員要求，懲處他們指控漠視危險的俄軍指揮官。俄軍遭到烏克蘭戰事最血腥的一次攻擊，有數十名官兵陣亡，引起的國內怒氣已加劇。

《路透社》報導，俄國國防部罕見地透露，在跨年夜的強烈爆炸中，設在烏克蘭馬克耶夫卡市一所職業學院的俄軍臨時營房遭到摧毀，造成63名官兵喪生。馬克耶夫卡位於烏東頓內次克州。

烏克蘭和某些俄羅斯民族主義部落客透露的俄軍死亡人數高得多，達到數百名。但親俄官員表示，這樣的估計過於誇大。

俄國批評人士指出，此一地點的官兵營房與彈藥堆積所相鄰，而俄國國防部表示，這座彈藥堆積所遭到美製「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）發射的4枚火箭彈擊中。

目前俄軍正對烏克蘭首都基輔和其他城市發動一波波無人機夜間攻擊。

烏克蘭官員表示，俄軍2日攻擊了頓內次克州烏軍控制區，擊中了雅科夫利夫卡村（Yakovlivka）、克拉莫托斯克市（Kramatorsk）以及德魯日基夫卡鎮（Druzhkivka）的一座溜冰場。

烏東盧漢斯克州（Luhansk）州長蓋達伊（Serhiy Haidai）3日表示，烏軍已朝俄軍控制下的史瓦托維（Svatove）和克爾米納（Kreminna）方向持續推進。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航