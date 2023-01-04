俄羅斯入侵近一年，烏稱已收復40％失土；赴烏官兵大批遇襲陣亡，俄羅斯國內怒氣加劇
我們想讓你知道的是
《路透社》報導，俄國國防部罕見地透露，在跨年夜的強烈爆炸中，設在烏克蘭馬克耶夫卡市一所職業學院的俄軍臨時營房遭到摧毀，造成63名官兵喪生。馬克耶夫卡位於烏東頓內次克州。俄軍遭到烏克蘭戰事最血腥的一次攻擊，有數十名官兵陣亡，引起的國內怒氣已加劇。
（中央社）俄羅斯罕見承認63名俄軍命喪跨年夜猛烈爆炸，烏克蘭證實發動襲擊。這是開戰以來俄方承認陣亡數最高的單一事件。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲（Valery Zaluzhny）尼說，去年遭占領土約40％已收復。
- 俄入侵近一年，烏稱已收復40％失土
扎盧茲尼2日表示，俄羅斯自去（2022）年2月24日入侵以來占領的領土，烏克蘭已收復約40％。他在Telegram發文表示，烏克蘭「武裝部隊已解放（俄羅斯）全面入侵期間占領的40％領土，也就是2014年以來所有俄占領土的28％」。他並表示，目前烏俄戰線長達1500公里。
- 烏證實跨年夜襲擊，俄認10個月來最大戰損
烏克蘭2日證實跨年夜襲擊烏東俄軍，東部頓內次克州（Donetsk）城鎮馬克耶夫卡（Makiivka）的敵軍，有多達10個單位的各類型軍事裝備於去年12月31日被摧毀及受損。俄羅斯國防部罕見承認有63名俄軍在跨年夜的猛烈爆炸中陣亡，爆炸地點是俄軍作為臨時營房的馬克耶夫卡一所前職業學校。
《法新社》報導形容，這是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）去年2月24日出兵入侵烏克蘭以來，俄羅斯國防部在這場曠日持久衝突中通報最多軍人陣亡的一次。俄羅斯則於新年假期期間連續3晚對烏克蘭首都基輔等城市的民用目標發動空襲。
- 烏－歐盟2/3高峰會，商討財務和軍援
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在新年第一通電話中與歐洲聯盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）討論會議細節。澤倫斯基辦公室2日表示：「兩方討論了2月3日在基輔舉行下一次烏克蘭與歐盟高峰會的預期結果，同意加強準備工作。」
- 澤倫斯基：俄羅斯擬用伊朗無人機消耗烏克蘭
澤倫斯基2日表示：「我們掌握的情資顯示，俄羅斯正計劃使用見證者（Shahed）無人機進行一場持久的攻擊作戰…這可能是想讓我們精疲力竭，使我們的人民、防空系統及能量消耗殆盡。」他強調，烏克蘭必須「採取一切行動，讓恐怖分子的目標落空」。
赴烏官兵大批遇襲陣亡，俄羅斯國內怒氣加劇
俄羅斯民族主義人士和部分國會議員要求，懲處他們指控漠視危險的俄軍指揮官。俄軍遭到烏克蘭戰事最血腥的一次攻擊，有數十名官兵陣亡，引起的國內怒氣已加劇。
《路透社》報導，俄國國防部罕見地透露，在跨年夜的強烈爆炸中，設在烏克蘭馬克耶夫卡市一所職業學院的俄軍臨時營房遭到摧毀，造成63名官兵喪生。馬克耶夫卡位於烏東頓內次克州。
烏克蘭和某些俄羅斯民族主義部落客透露的俄軍死亡人數高得多，達到數百名。但親俄官員表示，這樣的估計過於誇大。
俄國批評人士指出，此一地點的官兵營房與彈藥堆積所相鄰，而俄國國防部表示，這座彈藥堆積所遭到美製「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）發射的4枚火箭彈擊中。
目前俄軍正對烏克蘭首都基輔和其他城市發動一波波無人機夜間攻擊。
烏克蘭官員表示，俄軍2日攻擊了頓內次克州烏軍控制區，擊中了雅科夫利夫卡村（Yakovlivka）、克拉莫托斯克市（Kramatorsk）以及德魯日基夫卡鎮（Druzhkivka）的一座溜冰場。
烏東盧漢斯克州（Luhansk）州長蓋達伊（Serhiy Haidai）3日表示，烏軍已朝俄軍控制下的史瓦托維（Svatove）和克爾米納（Kreminna）方向持續推進。
新聞來源
延伸閱讀
- 烏克蘭多地跨年遇空襲，澤倫斯基痛批俄羅斯「與魔鬼為伍」，烏外長：戰犯普亭用殺人來慶祝新年
- 烏克蘭港市奧德薩「去俄化」移除凱薩琳大帝紀念碑，擺脫莫斯科數百年統治遺產
- 「除了俄羅斯戰敗，沒有其他結果」：專家解析俄烏戰爭2023年可能的五種發展走向
- 澤倫斯基完美演繹力量與脆弱的結合，使烏克蘭成為「堅韌」的代名詞
- 俄羅斯宣布已完成30萬預備役動員，被徵召上戰場的各行各業平民，心裡到底是怎麼想的？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
我們想讓你知道的是
匯集了各種吃喝玩樂方案的都會享樂即時預訂平台APP - FunNow，看準疫情後的旅遊商機，推出的全新日文介面及日文線上客服，再搭配「地圖功能」推廣觀光資訊，讓自由行變得非常簡單！
雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
像是都會享樂即時預訂平台 FunNow，就是就匯集各種吃喝玩樂方案的APP，看準疫情後的旅遊商機，推出的全新日文介面，將日本旅客喜歡的台灣按摩、洗頭體驗，到各式各樣的台菜或特色餐廳，就連米其林餐廳也可以從APP上訂位，就能迎合日本年輕人的喜好。
此外FunNow也有日文線上客服，即使日本旅客到台灣碰到語言上的問題，也能透過FunNowAPP隨時解決，再加上「地圖功能」，不論今天走到哪，鄰近地區的吃喝玩樂資訊都會自動整理出來，比起讓旅客主動，透過APP去推廣觀光資訊，以及便利的操作系統，這樣一站式預訂服務讓自由行變得非常簡單，也有助於促進日本年輕人出國的意願。
FunNow為了歡慶台灣開放自由行，也歡迎推薦給日本朋友到台灣觀光旅遊時，使用關鍵評論網讀者獨家優惠碼！即日起至明年年底（2023年12月31日）止於 FunNow App 輸入【Taiwan2023】，首次購買台灣地區產品享 7 折上限 200 元新台幣的優惠。
最後，旅居在日本甚至是其他國家的台灣人返鄉時，對於兩三年不見的台灣，可能都會感到陌生，甚至是不知道該去哪裡玩樂，屆時也不妨可以使用FunNow，探索全新的台灣，更加享受睽違已久的回家旅程！
本文章內容由「FunNow」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。