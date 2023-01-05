春節後首度普發現金6000元，15年來政府提振消費信心措施一次看
我們想讓你知道的是
星展集團資深經濟學家馬鐵英則說，消費券會帶來乘數效益、現金則是替代風險較高，因為民眾可能把現金存起來，導致儲蓄率走揚；發券效果比較好，但考慮政策實施的即時性，現金又比券更好，發券的過程較長、效果會延後。馬鐵英指出，台灣去年第4季起景氣就開始明顯往下走，政府發放現金可能是想為經濟成長提供及時幫助。
（中央社）政府將在農曆年後普發每人現金新台幣6000元，締造首次發放現金的紀錄。回顧過往，從金融海嘯時期，馬政府發放消費券，到疫情期間發放振興三倍券、五倍券，都是希望在景氣放緩之際，帶給民眾「小確幸」，達到提振信心、促進經濟之效。
- 政府曾發放過哪些票券或現金措施？
一、2008年金融海嘯席捲全球，台灣也難以倖免，公司大放無薪假，甚至減薪、裁員事件頻傳，消費信心急墜谷底，當時馬政府拍板以消費券方式刺激經濟，2008年11月行政院端出「振興經濟消費券發放特別條例」草案，12月經立法院三讀通過，2009年1月起發放。
當時每人可以領取總計3600元消費券，包含6張面額500元以及3張面額200元
二、2020年爆發COVID-19疫情，台灣防疫得宜，出口、生產影響有限，但因台灣民眾積極自主防疫，內需服務業門可羅雀、營收慘淡，政府因而在解封之際，推出「振興三倍券」，使用期間從7月中旬至年底，希望為消費動能添一把火。
振興三倍券分為數位與紙本，民眾須付新台幣1000元，才能領取3000元三倍券。
三、2021年國內疫情升溫，全國進入三級警戒、時間長達近3個月，內需服務業受到管制升級影響，迎來真正的寒冬，政府因此在疫情趨緩後，加碼推出「五倍券」10月上旬開放消費使用。
四、儘管台灣民眾逐漸習慣與疫情共存，但在通膨與升息壓力夾擊之下，全球景氣急轉直下，經濟也明顯放緩；政府考量去年稅收超徵新台幣4500億元，可適度讓經濟果實與全民共享，因而決定發放現金。
- 政府歷次措施金額及成本是多少？
一、3600元消費券設計面額為200元3張、500元6張，共計3600元，政府總預算858億元。
二、振興三倍券設計面額為200元5張、500元4張，共計3000元，政府總預算510.51億元。
三、振興五倍券設計面額為1000元3張、500元2張、200元5張，共計5000元，總預算估1100億元。
四、這次政府將直接發放現金每人6000元；不須額外設計、印製鈔券，主要為印鈔成本。
- 領取方式比一比
時代與時俱進，不只「人手一機」，行動支付更蔚為風潮，政府在規劃振興券發放的領取方式愈來愈多元。
2008年推出的消費券，領取方式為備妥身分證或居留證件等證明文件以及消費券發放通知書，至戶籍所在地發放所領取。
振興三倍券與五倍券，導入數位領取與紙本發放兩種併行，不僅可以在實體通路預定，領取通路也相當多元，除了郵局，超商、全聯以及康是美、屈臣氏等藥妝店也在列；若採線上領取，則可用數位工具綁定後使用，各家業者也競相推出優惠，希望抓住消費者目光。
這次發放現金，行政院正思考透過線上申請後直接入帳、ATM請領及郵局臨櫃領取等作法，但尚未定案。
- 外界對於發放現金看法
政府將規劃全民共享發現金方案，不過正值景氣放緩、內外需不同調，學者認為，發放時機、配套都非常重要，否則拉抬經濟效果有限。
中經院副院長陳信宏認為，從經濟數據來看，食品紡織相關業別的消費力道稍微好一點，如果未來民間消費還是集中這塊，「對於我們期待經濟拉抬效果，不是我們想像那麼大」，而且時機也很重要。
星展集團資深經濟學家馬鐵英則說，消費券會帶來乘數效益、現金則是替代風險較高，因為民眾可能把現金存起來，導致儲蓄率走揚；發券效果比較好，但考慮政策實施的即時性，現金又比券更好，發券的過程較長、效果會延後。
馬鐵英指出，台灣去年第4季起景氣就開始明顯往下走，政府發放現金可能是想為經濟成長提供及時幫助。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
我們想讓你知道的是
16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！