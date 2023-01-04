日本政府補助百萬日圓獎勵東京居民外移，18歲以下再加碼，試圖扭轉地方人口減少趨勢

（中央社）日本政府為鼓勵民眾搬到人口老化與萎縮的地區，加碼補助搬到東京首都圈以外地區的家庭，每名小孩提供100萬日圓（約新台幣24萬元）補助，試圖扭轉地方人口減少的趨勢。

日本媒體報導，日本政府為了向人口縮減的鄉村城鎮帶來新氣象，將於4月推出這筆獎金，比先前提供的30萬日圓搬遷費用高出許多。

英國《衛報》（The Guardian）報導，部分受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，去（2022）年東京人口首見下滑，但決策者認為仍須採取更多行動，以降低東京的人口密度，並鼓勵民眾搬到日本「較不時尚」的地區展開新生活。這些地區出現人口老化、萎縮問題，年輕人口外移到東京、大阪等大城市。

除了已能領取的300萬日圓財務支援，日本政府將向住在東京23區與周邊通勤地帶埼玉縣、千葉縣和神奈川縣的家庭提供這筆補助。

日本《共同社》引述官員說法報導，為了符合補助金領取資格，申請家庭必須搬到首都圈以外地方，但如果是搬到東京邊界內的山區，有部分家庭可以領到現金補助。

日本約1300個市政當局加入這項計畫，相當於總數80％左右，希望能趁民眾在疫情期間轉而追求生活品質時，順水推舟推動這項計畫。疫情期間，有更多勞工發現遠距辦公的好處。

然而，希望能先領到補助再搬回東京的家庭可能要失望了。根據規定，他們必須住在新家至少5年，且其中一名家庭成員必須有工作，或者打算開創新事業。在5年之內搬走的家庭，必須歸還現金補助。

日本官員希望政府提供的優渥補助，能鼓勵有18歲以下小孩的家庭為偏鄉地區帶來活力，並減輕首都圈的空間與公共服務壓力。東京首都圈是全球最大的都會區，人口約有3500萬人。

《日經新聞》（Nikkei）報導，原則上，搬到東京首都圈外的家庭若符合以下3項條件之一，每名家庭成員可獲得100萬到300萬日圓的補助。這些條件為受雇於他們搬入地區的中小型企業、透過遠端持續從事原本的工作，或是在新的住處展開新事業。計入最高補助後，有兩個小孩的家庭可領取多達500萬日圓補助。

《共同社》報導，其中一半的現金將由中央政府發放，另一半由地方市政當局撥出。

《日經新聞》表示，這項計畫3年前推出後，很難引起民眾注意，在遠距辦公變得更常見的2021年，政府共向1184戶家庭提供補助，2019年的補助戶數為71戶，2020年為290戶。

《日經新聞》又說，日本政府希望到了2027年，從東京首都圈搬到鄉下地區人數能達1萬人。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航