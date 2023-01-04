前白宮國安顧問波頓：若西方團結決心不足，仍可能讓普亭在烏克蘭困境中稱勝
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波頓分析，縱使西方發動的經濟制裁已挫傷俄羅斯經濟，烏克蘭的經濟情況更糟，一大部分物質資本在戰火中化為烏有。有鑑於來自俄羅斯明顯的安全威脅，芬蘭和瑞典相繼作出加入北大西洋公約組織（NATO）的歷史性決定，卻遭逢俄羅斯的商業與軍事夥伴適時向莫斯科伸出援手，包括北約成員國土耳其。
（中央社）美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）示警，今（2023）年對烏克蘭而言十分關鍵；一旦西方的團結與決心不足，未能助烏克蘭取得毫不含糊的勝利，中國、伊朗、北韓等政權將樂於利用西方的「軟弱」，國際情勢恐每下愈況。
波頓2日在英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）發表評論文章，提醒西方勿輕易「自我感覺良好」，讓俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）有機會在困境中稱勝。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）去年12月赴美國國會演說，期間除了感謝西方各國支援烏克蘭對抗俄羅斯發動的侵略戰爭，也強調烏克蘭需要更多武器和其他援助。
波頓指出，若華府與倫敦在未來12個月未能充分協助烏克蘭，引發的負面效應將遠超越俄烏戰場本身。雖然烏克蘭鬥志高昂，且獲得主要由英、美及部分東歐國家提供的武器和情報支援，俄羅斯武裝部隊的表現則差勁到駭人聽聞的地步，但戰事如今確實陷入膠著。
波頓分析，縱使西方發動的經濟制裁已挫傷俄羅斯經濟，烏克蘭的經濟情況更糟，一大部分物質資本在戰火中化為烏有。有鑑於來自俄羅斯明顯的安全威脅，芬蘭和瑞典相繼作出加入北大西洋公約組織（NATO）的歷史性決定，卻遭逢俄羅斯的商業與軍事夥伴適時向莫斯科伸出援手，包括北約成員國土耳其。
波頓斷言：「真正的問題在西方的團結一致與決心，而這兩項都不是必然。」
他舉例，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭不久後，宣告德國外交政策的「劃時代轉折」（Zeitenwende）來臨，且德國2023年的防衛支出將超越北約2014年商定的國內生產毛額（GDP）2％門檻，並將建立總額高達1000億歐元的基金，以利添購武器。
然而，波頓指出，事實上，德國2023年的常態防衛支出將小於2022年，防衛支出達GDP的2％目前暫延至2025年達成，1000億歐元基金目前則未見任何實施計畫。
另一方面，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）至去年12月上旬還在公開為普亭著想。馬克宏稱，「正如普亭一向主張的」，其中一個根本問題是俄羅斯「憂懼北約來到家門口」。馬克宏進一步稱，西方應準備好，在俄羅斯回到談判桌的那一天，該提供俄方什麼樣的安全保證。
波頓批評，馬克宏重彈莫斯科的老調論點，但毫無證據顯示烏克蘭曾對俄羅斯的安全構成任何威脅，而北約一向是防禦性的聯盟。更重要的是，侵略者不該僅僅因為賞臉出席討論撤回侵略行動的可能性、甚至還未採取撤軍等任何具體措施，就獲得安全保證。
美國方面，波頓提到，許多媒體勤於抨擊共和黨內少數右派孤立主義者反對華府的援烏政策，卻忽略民主黨內左傾的所謂「進步派」的殺傷力。
波頓指出，這些所謂的「進步派」批判、抱怨烏克蘭不遺餘力。去年10月，30名民主黨籍眾議員聯名致函總統拜登（Joe Biden），敦促他在提供烏克蘭軍事與經濟支持之餘，積極採取相稱的「外交推進」（diplomatic push）。波頓稱這樣的呼籲正中莫斯科下懷。
他示警，俄羅斯在新的一年依然會有惡劣的軍事表現、國內經濟情勢恐更加吃緊，普亭的政治地位可能衰落，但只要俄方不自烏克蘭撤軍一天，西方內部的壓力就可能升高，英、美領導人必須有正確的戰略，烏克蘭民眾「勝利新年快樂」的願望才可能實現。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
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台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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