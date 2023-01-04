2023/01/04,
美加

麥卡錫遭共和黨內極右翼杯葛，美眾院議長連續3輪投票仍難產，一世紀以來首見

麥卡錫遭共和黨內極右翼杯葛，美眾院議長連續3輪投票仍難產，一世紀以來首見
共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）。Photo Credit: Kevin McCarthy FB

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第118屆美國國會今天中午開議，眾議院卻因議長選舉陷入膠著遲遲未能開始運作。目前共和黨內議長人選呼聲最高的麥卡錫因黨內極右翼勢力跑票杯葛，連續兩輪投票都僅獲得203票，離當選門檻218票還有15票距離。

麥卡錫遭共和黨內極右翼杯葛，美眾院議長兩輪投票仍難產

（中央社）第118屆美國國會今（4）日開議，共和黨睽違4年後重掌眾議院，卻因黨內極右翼杯葛，共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）連續在兩輪議長投票失利。這是1世紀以來，眾議院首次未能在首輪投票產出議長。

第118屆美國國會今天中午開議，眾議院卻因議長選舉陷入膠著遲遲未能開始運作。

目前共和黨內議長人選呼聲最高的麥卡錫因黨內極右翼勢力跑票杯葛，連續兩輪投票都僅獲得203票，離當選門檻218票還有15票距離。

首輪投票，共和黨極右翼勢力提名前「眾院自由黨團」（House Freedom Caucus）主席畢格斯（Andy Biggs）挑戰麥卡錫，民主黨則提名首位眾院民主黨非裔領袖、紐約州眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）角逐議長寶座。

在19位共和黨員「跑票」情況下，麥卡錫僅拿到203票，畢格斯得到10票，2018年曾與麥卡錫競爭共和黨領袖、來自俄亥俄州的保守派眾議員喬丹（Jim Jordan）則獲得6票，另有3票投給其他黨內成員。

相較之下，傑福瑞斯獲得全數212位民主黨議員團結支持，更加凸顯共和黨內鬥分裂問題。

這是自1923年以來，眾議院首次未能在首輪投票產出議長人選；當年眾議院表決9次才讓時任共和黨籍眾院議長吉勒特（Frederick Gillett）連任。

第2輪投票，共和黨極右翼改提名喬丹角逐議長，喬丹本人雖在表決前呼籲黨員票投麥卡錫，麥卡錫仍只拿到203票，喬丹獲得19票；民主黨部分再次票票入匭，212票都投給傑福瑞斯。

過去眾議院議長選舉多為形式投票，選前人選多已底定。但這屆國會共和黨眾院占222席，僅多民主黨10席，麥卡錫只有失去黨內4票的空間，讓共和黨內極右翼勢力更有籌碼與麥卡錫談判。

麥卡錫近日雖做出一系列讓步，包括同意未來5名議員就能提出「罷黜議長」（vacate the chair）動議，但極右翼仍不買單，要求恢復1位議員即能提動議的規定。這項規定過去多次被拿來要脅議長，民主黨籍的裴洛西（Nancy Pelosi）2019年拿下議長寶座後修改規定，僅黨團領袖才能提出罷黜議長動議。

麥卡錫今天上午與共和黨員舉行閉門會議，試圖在議長選舉前做最後努力，但仍未有重大進展。他會後受訪批評黨內部分成員只顧自己位置，不顧國家，並放話自己是眾院發言最長紀錄保持人，「我不在意也創下最多次議長表決紀錄」。

根據《華盛頓郵報》（The Washington Post），眾議院1856年曾花費近2個月、133次表決才選出議長，是截至目前耗時最長的議長選舉。

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Photo Credit: Kevin McCarthy FB
麥卡錫（前中）今天上午與共和黨員舉行閉門會議，試圖在議長選舉前做最後努力，但仍未有重大進展。

一世紀以來首見，美眾院議長選舉多輪投票仍難產

（中央社）第118屆美國國會今天開議，共和黨內眾議院議長人選呼聲最高的麥卡錫因喬不攏黨內極右翼勢力，連續3輪議長投票失利，議長人選難產。眾議院傍晚決定先休會，隔日再繼續。

共和黨睽違4年後今天重掌眾議院，但原本值得慶祝的場合卻因黨內內鬥，導致眾院議長選舉3輪投票後依然難產。這是1世紀以來，眾議院首次未能在首輪投票產出議長人選。1923年眾議院表決9次才讓時任共和黨籍眾院議長吉勒特連任。

今天頭2輪投票，共和黨極右翼勢力分別提名前眾議院自由黨團主席畢格斯、俄亥俄州的保守派眾議員喬丹與領袖麥卡錫競爭議長，民主黨則提名非裔領袖傑福瑞斯角逐議長寶座。

在19位共和黨員「跑票」情況下，麥卡錫前2輪皆僅拿到203票，離當選門檻218票還差15票，傑福瑞斯則獲得全數212位民主黨議員團結支持。

第3輪投票仍是麥卡錫、喬丹與傑福瑞斯三腳督局面，但因佛羅里達州共和黨籍眾議員唐納茲（Byron Donalds）改投喬丹，麥卡錫再丟一票，僅拿202票。

唐納茲事後推文說明自己為何跑票，他說，事實就是麥卡錫沒有足夠選票，他先前公開支持麥卡錫，前兩輪也把票投給他，但目前就是沒有218票，一直表決下去對誰都沒幫助。

唐納茲說，共和黨須休會商議，找出人選或討論出下一步怎麼走。「當塵埃落定時，我們將會有位共和黨議長，但現在是黨團會議辯論與取得共識的時候。」

共和黨籍眾議員、眾議院自由黨團成員巴克（Ken Buck）也向美國《有線電視新聞網》（CNN）表示，若議長選舉拖下去，麥卡錫只會丟掉更多支持，預期會有更多共和黨人跑票，但反對麥卡錫的議員不太可能改變心意。

共和黨內鬥也讓民主黨看笑話。民主黨籍前眾院外委會主席米克斯（Gregory Meeks）推文表示，眾院共和黨人今天向外界證明，他們對浪費時間跟吵架很在行。

米克斯說：「相較之下，眾院民主黨人清楚展現我們團結支持領袖傑福瑞斯，且準備好開始做事。」

過去眾議院議長選舉多為形式投票，選前人選多已底定。但這屆國會共和黨眾院占222席，僅多民主黨10席，麥卡錫只有失去黨內4票的空間，讓共和黨內極右翼勢力更有籌碼與麥卡錫談判。

麥卡錫近日雖做出一系列讓步，包括同意未來5名議員就能提出「罷黜議長」動議，但極右翼仍不買單，要求恢復過去1位議員即能提動議的規定。

麥卡錫今天上午與共和黨員舉行閉門會議，試圖在議長選舉前做最後努力，但仍未有重大進展。他會後受訪批評黨內部分成員只顧自己位置，不顧國家，並放話自己是眾院發言最長紀錄保持人，「我不在意也創下最多次議長表決紀錄」。


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