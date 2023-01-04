清零政策與審查機制澆熄熱情，中國年輕公務員考慮辭職「潤」出國
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中國僵硬的政策導致公務員必須執行錯縱複雜的規則，一線工作者成了「出氣筒」和「減壓閥」。除此之外，還有一些與工作無關的任務，例如黨史學習、宣傳部門組織的意識型態課、反腐部門的法紀輔導班。從中國國家主席習近平於2012年上台以來，這些內容在整個中國都越來越重要。
（中央社）經濟不振加上高失業率，公職成許多中國年輕求職者的首選。然而在眾多人盼擠進公職窄門同時，疫情與更嚴格的審查機制使原本就一成不變的工作更枯燥，不少年輕公務員想辭職、「潤」出國。
去（2022）年中國的大學畢業生首破千萬，達1076萬人，畢業時遇上中國防疫清零封控重創經濟，企業緊縮召募，應屆畢業生不僅面臨職缺僧多粥少窘境，更遭逢最差經濟與最難就業雙重夾擊。
據《紐約時報中文網》報導，在中國考公職的競爭激烈，被形容為「千軍萬馬過獨木橋」，以將在1月初舉行的一場考試為例，全中國有約260萬人要競爭3萬7100個職位。經濟不振加上高失業率，考公職被許多社會新鮮人視為最理想的出路，花大錢參加補習班、備考大有人在。
然而，隨著過3年間，公務人員被賦予「清零」政策的執行者角色，加上無謂的意識形態要求、越來越嚴格審查機制，都成為現任公務人員的一大痛點，公職領域逐漸出現「外面的人想進去，裡面的人想出來」的情形。
一名在北京市政府任職6年的劉姓民眾受訪時表示，大多數時候喜歡自己的工作，從中學到了很多東西，覺得日子過得很充實。直到被捲入「清零運動」。
她說，她和任職部門裡的每個人都一樣，當病例增多的時候，會被要求每週一次在核酸檢測點做志工，維持隊伍秩序，「做這些事會讓我覺得很煩」。
報導形容這樣的角色在疫情期間變得尤其艱難，中國僵硬的政策導致公務員必須執行錯縱複雜的規則，中共黨報《解放日報》在4月在上海封城期間的一篇文章中指出，一線工作者成了「出氣筒」和「減壓閥」。
除此之外，還有一些與工作無關的任務，例如黨史學習、宣傳部門組織的意識型態課、反腐部門的法紀輔導班。從中國國家主席習近平於2012年上台以來，這些內容在整個中國都越來越重要。
另一名負責影視作品審查工作的施姓公務員在報導中表示，「看電影、電視節目」這樣的工作，乍看對許多年輕的畢業生來說很有吸引力，但是對他而言，這份工作已經變得難以忍受。
她說，有時被要求審查100個小時的影片，確保沒有任何遺漏，「即使是雙倍速觀看影片，也無法應對工作量」，而且工作中經常感到矛盾，因為有很多事情她並不反感，但這些事情卻屬於審查制度的範疇。
她進一步說，審查越來越嚴格、範圍越來越大，例如有關LGBTQ、紋身或傳達「躺平」價值觀的影片，都是禁忌；在犯罪題材電影中，必須確認罪犯最終受到了懲罰。
她坦言，在政府中有一些人對世界的真實情況視而不見，這點令她非常難受。「目前正在考慮辭職，出國留學。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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