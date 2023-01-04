逾10萬人赴梵蒂岡告別本篤十六世，《路透社》：教宗方濟各若請辭難度降低
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《路透社》報導，本篤十六世2013年成為600年來首位辭職的教宗，未履行職務至離世為止。之前「兩位教宗」已十分困擾教會，遑論出現兩位退休、一位現任的「三位教宗」情況。本篤十六世去年12月31日辭世後，對方濟各與天主教會而言，決定辭職應該會變得比較容易，並且可能促使方濟各檢討未來教宗因年邁而辭職時會發生的情況。
逾10萬人赴梵蒂岡告別本篤十六世，信徒：他給我堅強力量
（中央社）榮休羅馬天主教教宗本篤十六世（Benedict XVI）2日起停靈於梵蒂岡的聖伯多祿大教堂，供民眾瞻仰。相較於第一天平均排隊入場時間約90分鐘，3日第二天等候時間約30分鐘，估計有逾10萬人前往瞻仰遺容，禱告告別。
前羅馬天主教教宗本篤十六世2022年12月31日辭世，享耆壽95歲。他於2013年以心力和體力日益衰退為由，辭去教宗職位，成為將近600年來首位退位的教宗。他的退位也開創了2位教宗共同生活在梵蒂岡圍牆內的史無前例的情況。
本篤十六世的靈柩將在聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）停靈3天，自2日到4日，從上午7時到晚7時供民眾弔唁。有不少從世界各地趕來梵蒂岡聖伯多祿大教堂的民眾，要向前教宗本篤十六世告別。
《安莎國家通訊社》（ANSA）3日報導，據梵蒂岡憲兵隊（gendarmeria vaticana）公佈的數據，兩日以來，已有超過10萬民眾前往瞻仰遺容。
為維護公共秩序與服務民眾，現場隨處可見大批警察部隊與民防志願者進行維安工作，與回答民眾相關問題。沿途也設有急救站和許多座流動廁所，供民眾使用。另有教廷警察著正式服裝值勤。
民眾進入聖伯多祿大教堂前有二道安檢，第一道安檢在聖伯多祿廣場右側通道。警察人員使用金屬探測器，進行安全維護，現場禁止攜帶飲食及危險物品進入廣場。第二道安檢靠近聖伯多祿廣場右側柱廊，設有安檢門，進行最終檢查。
在進入聖伯多祿大教堂前，相關工作人員會發放冥福卡（santino funebre）給前來瞻仰前教宗的民眾。現場秩序良好，排隊民眾相當平和、安靜的隨著隊伍緩慢前進。
聖伯多祿廣場與聖伯多祿大教堂皆採取右進左出的排隊動線設計，廣場中間也於3日進行相關葬禮準備工作，現場擺放許多椅子。《安莎國家通訊社》3日報導，本篤十六世葬禮準備工作正在進行。
進入聖伯多祿大教堂可看見榮休羅馬天主教教宗本篤十六世遺體穿著金紅色禮袍、戴金冠，遺容十分安詳。本篤十六世遺體由兩位警衛守護。
許多民眾在瞻仰遺容後停步禱告，或是留下來參加彌撒。現場播放聖歌，氣氛莊嚴。
來自菲律賓，在羅馬已30多年的修女向中央社表示，本篤十六世對她影響很大，她很尊敬他。「我前來弔唁本篤十六世，是因為他是謙遜、有信仰、充滿智慧的典範。我想為教會和我們所有人祈禱，因為我們將在信仰和希望上與主基督聯合。」
另一位遠從羅馬尼亞來到梵蒂岡的信眾向中央社表示，「我是天主教徒，我必須來，我想向前教宗告別，因為他是一個聖人。」
另一位來自羅馬的信徒向中央社表示，「本篤十六世是具有專業、知識與經驗的教宗，他帶給我堅強的力量，有信仰對我來說很重要。」他也分享了他和前教宗的巧遇過程，他有次在前教宗住處附近遇到了他，前教宗用他的藍眼睛，甜美的看著他。他表示前教宗雖然過世，但他的精神會留下。
《安莎國家通訊社》3日報導，本篤十六世的葬禮將於羅馬時間1月5日上午9時30分在聖伯多祿廣場舉行，由現任教宗方濟各（Pope Francis）主持榮休教宗的葬禮彌撒，這是羅馬天主教歷史先例。
總統府發言人張惇涵表示，為表達對榮休教宗本篤十六世辭世誠摯悼念與深切慰問，以及基於與教廷深厚邦誼，蔡總統英文特別指派陳前副總統建仁擔任特使，代表出席榮休教宗殯葬彌撒。
本篤十六世逝世，《路透社》：教宗方濟各若請辭難度降低
天主教教宗方濟各6個月前否認他即將因健康問題請辭的揣測，就算他曾動過念頭，當時仍面臨教廷內已有一位榮休教宗的難題。但在前任教宗本篤十六世辭世後，情況出現了變化。
《路透社》報導，本篤十六世2013年成為600年來首位辭職的教宗，未履行職務至離世為止。之前「兩位教宗」已十分困擾教會，遑論出現兩位退休、一位現任的「三位教宗」情況。
本篤十六世去年12月31日辭世後，對方濟各與天主教會而言，決定辭職應該會變得比較容易，並且可能促使方濟各檢討未來教宗因年邁而辭職時會發生的情況。
現年86歲的方濟各已比本篤十六世榮休時大一歲，雖然他需要拐杖和輪椅協助，仍未展現放慢步調的跡象，預計本月前往非洲、8月造訪葡萄牙。
方濟各曾清楚表明，如果有一天身心健康妨礙他領導13億天主教徒，將不帶猶豫地請辭。
但他去（2022）年7月2日接受《路透社》訪問時反駁將立刻請辭的傳言，表示他心裡從沒有過這個念頭，也否認外交官之間流傳他罹癌的消息。
今年3月方濟各獲選成為教宗將滿10週年，4年後他將邁入90歲，升高了他未來可能辭職的機會。
教會法規定教宗可以辭職，但須在無外在壓力下作出決定。這項預防措施可以追溯到數百年前歐洲君主影響教皇職權的年代。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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