擁難民身份的巴基斯坦記者在馬來西亞失蹤，官方證實去年已將他遣返回國

馬來西亞官方在3日（週二）證實，一名持有聯合國難民卡、在十幾年前逃往馬來西亞的巴基斯坦男子賽依法瓦（Syed Fawad Ali Shah），已在巴基斯坦當局要求下，於去年8月時被遣返回國。馬來西亞官方聲明是在賽依法瓦的妻子召開記者會後發布。其妻子表示，賽依法瓦在去年8月23日時失蹤。

《海峽時報》和《Benar News》報導，賽依法瓦的妻子薛達（Syeda）在上週召開的記者會中表示，現年41歲、來自巴基斯坦的賽依法瓦是一名記者，持有聯合國難民署（UNHCR）難民身份，在十幾年前逃到馬來西亞，但在去年8月失蹤。不過，薛達說，馬來西亞當局並不承認賽依法瓦的難民身份。他在記者會上指出，「馬來西亞當局怎麼能忽視賽依法瓦拿著聯合國難民署的難民卡，在吉隆坡流亡的事實？」

Syed Fawad Ali Shah's wife says he was a U.N. refugee card holder who fled Pakistan fearing retribution from the government.



“How can they send him back to Pakistan where he may face persecution? The deportation has put his life in danger,” she said.

https://t.co/lfLBN4Yn8T — CoconutsKL (@CoconutsKL) January 4, 2023

針對此起事件，馬來西亞內政部長賽夫丁（Saifuddin Nasution Ismail）在3日時證實，由馬來西亞時任首相依斯邁沙比里（Ismail Sabri Yaakob）領導的政府，已在去年8月的第三週，將賽依法瓦遣返回巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴（Islamabad）。

賽夫丁指出，雖然媒體認定賽依法瓦是一名記者，但馬來西亞政府已正式承認他是一名受到紀律處分的前巴基斯坦警官。他說，「雖然賽依法瓦被指稱是一名有紀律問題的前警察，但他具有良好的寫作天賦，且一直在撰寫批評巴基斯坦政府的文章，因此被稱為是記者。根據巴基斯坦政府提供的資料，他曾在巴基斯坦擔任過警察。」

#NSTnation Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail said the previous federal government had deported Syed Fawad following a diplomatic request by the Pakistani government.#Malaysia #Pakistan #Deportation #SyedFawadAliShah



Read here: https://t.co/unzlLtpXjS pic.twitter.com/E95z0E4nj2 — New Straits Times (@NST_Online) January 3, 2023

不過，根據《Free Malaysia Today》報導，賽依法瓦的妻子薛達（Syeda）表示，賽依法瓦從來都不是警察。薛達說，「賽依法瓦是一名記者。你可以在網路上看到他發表的許多文章。」

報導指出，賽依法瓦過去曾向媒體表示，他當時的逃亡路徑，是經過泰國後再逃到馬來西亞。而他逃離巴基斯坦的原因，是因為他在2008年開始於巴基斯坦的英文報紙上撰寫文章，揭露巴基斯坦當局涉嫌貪腐以及人員失蹤的案件，因此遭受當局迫害。

《Benar News》指出，無國界記者組織（RSF）將巴基斯坦描述為「世界上記者死亡人數最多的國家之一」。在巴基斯坦，每年會發生三到四起與記者相關的謀殺案，通常與貪腐或非法販運案件有關。

​​《海峽時報》則報導，賽依法瓦被遣返回巴基斯坦的事件，再次引發馬來西亞政府如何對待難民的問題，包括那些持有聯合國難民署官方難民卡的人。

報導指出，2011年8月時，馬來西亞當局應中國政府要求，將11名居住在馬來西亞的維吾爾族人送回中國，其中包括幾名被聯合國難民署登記為難民的人。此外，馬來西亞也在2022年時，將2000多名緬甸國民驅逐回國，引發人權團體批評。不過，2019年時，馬來西亞政府收到印度當局請求，要求引渡一名來自印度孟買的伊斯蘭傳教士奈克（Zakir Naik），卻遭馬來西亞政府拒絕。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒