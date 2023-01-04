2023/01/04,
印太

擁難民身份的巴基斯坦記者在馬來西亞失蹤，官方證實去年已將他遣返回國

擁難民身份的巴基斯坦記者在馬來西亞失蹤，官方證實去年已將他遣返回國
賽依法瓦被引渡回巴基斯坦的事件，再次引發馬來西亞政府如何對待難民的爭論。圖為2018年4月時，馬來西亞當局在北部碼頭護送被拘留的羅興亞難民。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

馬來西亞內政部長賽夫丁在3日時證實，由馬來西亞時任首相依斯邁沙比里領導的政府，已在去年8月的第三週，將持有聯合國難民卡、在十幾年前逃往馬來西亞的巴基斯坦男子賽依法瓦引渡回巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴（Islamabad）。賽夫丁指出，雖然媒體認定賽依法瓦是一名記者，但馬來西亞政府已正式承認他是一名受到紀律處分的前巴基斯坦警官。

馬來西亞官方在3日（週二）證實，一名持有聯合國難民卡、在十幾年前逃往馬來西亞的巴基斯坦男子賽依法瓦（Syed Fawad Ali Shah），已在巴基斯坦當局要求下，於去年8月時被遣返回國。馬來西亞官方聲明是在賽依法瓦的妻子召開記者會後發布。其妻子表示，賽依法瓦在去年8月23日時失蹤。

海峽時報》和《Benar News》報導，賽依法瓦的妻子薛達（Syeda）在上週召開的記者會中表示，現年41歲、來自巴基斯坦的賽依法瓦是一名記者，持有聯合國難民署（UNHCR）難民身份，在十幾年前逃到馬來西亞，但在去年8月失蹤。不過，薛達說，馬來西亞當局並不承認賽依法瓦的難民身份。他在記者會上指出，「馬來西亞當局怎麼能忽視賽依法瓦拿著聯合國難民署的難民卡，在吉隆坡流亡的事實？」

針對此起事件，馬來西亞內政部長賽夫丁（Saifuddin Nasution Ismail）在3日時證實，由馬來西亞時任首相依斯邁沙比里（Ismail Sabri Yaakob）領導的政府，已在去年8月的第三週，將賽依法瓦遣返回巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴（Islamabad）。

賽夫丁指出，雖然媒體認定賽依法瓦是一名記者，但馬來西亞政府已正式承認他是一名受到紀律處分的前巴基斯坦警官。他說，「雖然賽依法瓦被指稱是一名有紀律問題的前警察，但他具有良好的寫作天賦，且一直在撰寫批評巴基斯坦政府的文章，因此被稱為是記者。根據巴基斯坦政府提供的資料，他曾在巴基斯坦擔任過警察。」

不過，根據《Free Malaysia Today》報導，賽依法瓦的妻子薛達（Syeda）表示，賽依法瓦從來都不是警察。薛達說，「賽依法瓦是一名記者。你可以在網路上看到他發表的許多文章。」

報導指出，賽依法瓦過去曾向媒體表示，他當時的逃亡路徑，是經過泰國後再逃到馬來西亞。而他逃離巴基斯坦的原因，是因為他在2008年開始於巴基斯坦的英文報紙上撰寫文章，揭露巴基斯坦當局涉嫌貪腐以及人員失蹤的案件，因此遭受當局迫害。

《Benar News》指出，無國界記者組織（RSF）將巴基斯坦描述為「世界上記者死亡人數最多的國家之一」。在巴基斯坦，每年會發生三到四起與記者相關的謀殺案，通常與貪腐或非法販運案件有關。

​​《海峽時報》則報導，賽依法瓦被遣返回巴基斯坦的事件，再次引發馬來西亞政府如何對待難民的問題，包括那些持有聯合國難民署官方難民卡的人。

報導指出，2011年8月時，馬來西亞當局應中國政府要求，將11名居住在馬來西亞的維吾爾族人送回中國，其中包括幾名被聯合國難民署登記為難民的人。此外，馬來西亞也在2022年時，將2000多名緬甸國民驅逐回國，引發人權團體批評。不過，2019年時，馬來西亞政府收到印度當局請求，要求引渡一名來自印度孟買的伊斯蘭傳教士奈克（Zakir Naik），卻遭馬來西亞政府拒絕。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。