2023/01/04,
軍事

「航母殺手」雄三飛彈經緯儀送中維修，中科院：因「地緣關係」從瑞士原廠改送山東

「航母殺手」雄三飛彈經緯儀送中維修，中科院：因「地緣關係」從瑞士原廠改送山東
2007年雄風三型反艦飛彈首次對外展示。Photo Credit: Getty Image

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由中科院研發、被喻為「航母殺手」的雄三飛彈，2部用來校正彈道參數的「Leica經緯儀」送回瑞士萊卡原廠維修，但這批送修的經緯儀送回台灣之後，才被發現竟是從中國山東省青島市寄回台灣。

中科院研發的超音速反艦飛彈「雄三飛彈」，今（4）日遭爆用來定位鎖敵的經緯儀被輾轉送至中國維修，恐洩露我軍飛彈機密；中科院稍早發聲明回應，澄清經緯儀為量測飛彈彈體、發射箱、架等物件所使用之光學校正設備，非控制雄三飛彈持續定位之零組件，強調送修前已將儀器內相關儲存記憶卡卸除，無資安洩密疑慮。

《鏡週刊》今日報導，由中科院研發、被喻為「航母殺手」的雄三飛彈，中科院系統製造中心日前發現2部用來校正彈道參數的「Leica經緯儀」因連接器針腳鬆脫，分別在2021年12月初及2022年2月底，委由新北市新店區的代理商送回瑞士萊卡（Leica）原廠維修，但這批送修的經緯儀送回台灣之後，中科院人士於2022年9月檢視相關文件才發現，2部經緯儀完修後竟從中國山東省青島市寄回台灣。

報導指出，這2部經緯儀是用在雄三飛彈的校正模組，系統內存有飛彈的相關測試及使用紀錄，一旦流出恐嚴重影響我軍制空防禦等軍事戰略及部署。

此消息引起政軍界關切，行政院長蘇貞昌今日表示，國安的問題是最最重要，如有涉及任何不法或有危害國安疑慮，都必須要用最嚴格的標準調查。

針對「送中維修」質疑，中科院稍早發布聲明稿，澄清經緯儀為中科院生產組裝線上量測飛彈彈體、發射箱、架等物件所使用之光學校正設備，非控制雄三飛彈持續定位之零組件。

中科院表示，此設備於2021年公開招標向外商瑞士萊卡（Leica）公司採購，因部分設備瑕疵，於保固期間卸除儀器內相關儲存記憶卡後，要求國內代理商送瑞士原廠檢修，然設備修復送回後，發現進口報單上是由山東青島流亭機場出口（原廠亞洲地區維修中心），經洽詢代理商回覆，原廠商告知因地緣關係，送亞洲維修中心處理，故即編組本院安全及資安部門進行資安鑑定，確認沒有遭植入惡意程式，無資安洩密疑慮。

對於外購設備需送返外商原廠維修，涉及中國地區的相關精進作法，中科院指出，已納入中科院採購規定訂頒施行。

此外《鏡週刊》也揭露，國防部為提防有心人士滲透、突襲與破壞機敏軍事設施，2019年起計畫建置「重要防護營區智慧型警監系統」，該系統第一階段施作所採購的「球型」監視器，內部裝設的卻是來自中國的零組件；報導指出，這套系統已用於資通電軍、電展室等重要防護營區進行施作，國軍重要機敏情資恐遭外洩。

對此中科院指出，球型監視器廠牌為瑞典AXIS，生產地為瑞典，符合當時採購契約與規定。

中科院表示，經拆機檢查，各項關鍵零組件模組之晶片、記憶體等均非中國製品；惟電源訊號測試電路板屬「被動元件」為中國製品，強調此非關鍵零組件不為陸製品禁用範疇，且無涉及國安、資安或洩密疑慮。

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核稿編輯：羅元祺


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