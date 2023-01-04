2023/01/04,
經濟

韓國獎勵戰略技術投資，三星等半導體大廠減稅額從現行8%增至15%

韓國獎勵戰略技術投資，三星等半導體大廠減稅額從現行8%增至15%
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韓國政府3日宣布新稅額減免方案，將半導體等國家戰略技術的投資抵減稅額，從現行的8%提升近2倍至15%，估計韓國政府明（2024）年稅收將減少3兆6500億韓元。

（中央社）為鼓勵半導體企業增加投資、避免國內相關產業萎縮，韓國政府3日宣布新稅額減免方案，將半導體等國家戰略技術相關設備投資抵減稅額從現行的8%提升近2倍至15%，估計韓國政府明（2024）年稅收將減少3兆6500億韓元。

《韓聯社》報導，韓國經濟副總理兼企劃財政部長秋慶鎬1月3日發表針對半導體、電池、疫苗、面板等重點產業的稅額減免修正案。其中半導體無論大企業或中堅企業就國家戰略技術相關投資額的15%可抵稅；中小企業抵稅額則從現行16%提升至25%。

舉例來說，若三星電子今（2023）年在生產設備上投資一兆韓元（約新台幣238億元），抵減稅額可從現行的800億韓元提升至1500億韓元（約新台幣35.7億元）。

除國家戰略技術外，就新興技術、核心技術的設備投資依企業大小可享6%到18%抵稅率；一般技術投資抵稅率提高至3%至12%。今年投資若大於過去3年平均投資額，多出部分的10%也可抵稅。針對國家戰略技術的研發（R&D）投資則享有30%到50%抵稅率。

以今天公布的修正案估算，韓國政府明年稅收將減少3兆6500億韓元，2025至2026年則將每年減少1兆3700億韓元稅收。

事實上，韓國國會去年底通過的相關法案中，對今年國家戰略技術設備投資的抵稅率僅從6%提高至8%，不僅遠不及執政黨國民力量提出的20%（以大企業為準），也不到最大在野黨共同民主黨提議的10%。

但韓國總統尹錫悅去年12月30日指示檢討對國家戰略產業擴大稅額優惠方案，政府態度也180度大轉彎。秋慶鎬說明，半導體是攸關韓國經濟的核心產業，直接影響韓國未來競爭力與國家安保、存亡；為確保國家戰略產業的國際競爭力，希望透過這次稅額優惠方案恢復企業整體投資熱度。

韓國業界對此大表歡迎，希望國會盡快通過這項修正案。韓國半導體代表企業三星電子與SK海力士都感謝政府在當前經濟困境下給予企業支持，企業也將繼續努力在國際市場搶占先機，期盼政府未來持續支援。

韓國面板協會也對政府將面板產業納入國家戰略技術表示歡迎，指出韓國與中國面板產業競爭越發熾烈，這項消息對業界而言樂見其成。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發，國際供應鏈重組加速，許多國家發現「國內製造」的重要性，攸關國安、經濟的半導體產業也成為各國政府爭相強化扶植的重要對象之一，但被視為半導體大國之一的韓國國內相關投資計畫卻停滯不前，除工業用水等基礎建設問題外，高於其他競爭對手的稅率也是原因之一。

韓國全國經濟人聯合會去（2022）年10月發布報告指出，韓國企業只有3家躋身2022年1到9月的全球前百大半導體廠，且近年排名快速下跌，除研發投資率低，企業法人稅負擔則是美國、台灣、日本及韓國等4國中最高，呼籲政府參考美國等他國政府做法，提供更高稅額減免等積極措施。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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