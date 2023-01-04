加熱菸載具是否納管？《菸害防制法》四度協商引立委林為洲不滿：買載具回家當玩具嗎？
我們想讓你知道的是
行政院於2022年初提出《菸害防制法》修正草案，並陸續經過三次的黨團協商，針對「載具」達成兩點共識：可販售但不能廣告、20歲以下不可購買，並將載具列入管理。結果在協商前一天，立委林為洲表示共識遭到推翻，「國健署說柯總召（柯建銘）不同意納管！」
《菸害防制法》從1997年起開始實施，明訂禁菸場所、菸業與販賣者管理、戒菸、教育、廣告等規範。
2005年《菸草控制框架公約》生效，依序推動各類防制措施，修正的《菸害防制法》新法也於2009年正式上路，其中包括擴大禁菸範圍、增加菸品警示圖文、規範菸品展示、限制菸品廣告等，隨著法規的推動，各年齡層的吸菸率都有顯著下降。
然而近期新型菸品（電子煙、加熱式菸品）的風行，菸害防治議題再度引起關注。據衛福部國民健康署指出，國中、高中職學生電子煙使用率分別為3.9％與8.8％，預計超過7.9萬名青少年正在使用電子煙。
此外，據統計青少年吸菸者每10個就有4個正在使用「加味菸」，顯然新型態的菸品進一步導致青少年提早步入「吸菸人生」。
對此，各界開始呼籲調整已逾15年未修法的《菸害防制法》，行政院去（2022）年初提交修正草案，針對傳統菸品加強管制，同時聚焦新型態菸品的防制措施，爾後陸續經歷三次黨團協商，而今（4）日上午將舉行第四度協商，企圖於今年完成草案的修法。
- 增訂類菸品定義，並酌修菸品及吸菸定義；另修正條文第12條已明定菸品促銷或廣告應予禁止，因此刪除菸品廣告及贊助之定義。
- 修正其他菸品的健康福利捐金額，以菸品計量單位支數或重量較高者課徵。
- 業者製造或輸入指定菸品前應向中央主管機關申請健康風險評估審查；依法完成申報的菸品，新發現健康風險時，要求期限內申請健康風險評估，以強化上市前審查、上市後監視及管控機制。
- 修正菸品健康警示圖文比率，應占最大正面及反面面積85％以上。
- 增訂禁止加味菸品規定。
- 菸品不得捐助或贊助任何活動、事件或宣傳，也不得已多層次的方式促銷菸品。
- 任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告或使用類菸品及未經核定通過健康風險評估的公告指定菸品。
- 提高吸菸年齡及供應菸品年齡至20歲，以有效保護青少年健康。
- 各級學校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所全面禁止吸菸；半戶外開放空間之餐飲場所、雪茄館、下午9時以後開始營業且18歲以上始能進入之視聽歌唱場所，同樣受到禁菸限制的規定，並增訂酒吧、夜店為得設吸菸室之禁止吸菸場所。
- 修正處罰類型及罰鍰額度，並增訂違法製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告或使用未經核定通過健康風險評估之公告指定菸品或類菸品之罰責。
事實上，在協商過程中引起不少爭論，其中包括：推行時間、菸品重量規範、菸品陳列、用詞定義、以及菸品載具是否納管等。
據《聯合新聞網》報導，第三次黨團協商時，就有立委提議將警示圖文及禁止加味菸等條文明文要求「自公布後一年施行」，不過國健署則認為，立法通過後仍需時間擬定相關細則，若明定一年後施行將壓縮主管機關修法的時間，同時也導致業者難以做出因應措施。
另外，修正案原有針對菸品重量的規範，立法院法制局過去報告中指出，42歲以上的中年人是使用低於15克以下細支菸的主要族群，然而衛福部卻以「減少青少年使用」為由，禁止低於15克菸品的販售，有人質疑這樣的修正不具科學實證，主關機關因此在第一次協商時決議該提案不予以修正。
雖然法規中明訂菸品不得進行廣告及促銷，但仍然能放在商店櫃檯最顯眼的地方，有立委就認為此舉等於變相替菸品打廣告，因此提議修法禁止菸品公開陳列，但也有立委反駁，菸品展示列管需要滾動式調整，若一次性要求禁止展示，恐引起民眾的不滿。
加熱菸規範引起爭議，林為洲批：討論協商只是演戲
世界衛生組織（WHO）將加熱菸認定為「菸品」進行管制，並且同時納管加熱菸中的煙彈（菸草柱）及吸食器載具，然而行政院修正草案內容中卻未提及相關管理措施，《聯合新聞網》指出，此舉恐引起菸商大肆廣告，甚至以贈送載具的方式誘導更多青少年吸食。
最終第三次協商針對「載具」達成兩點共識：可販售但不能廣告、20歲以下不可購買，並將載具列入管理。
然而據《公視新聞網》報導，國民黨立委林為洲，協商前一天收到通知，這些共識到最後都被推翻：「雞嘴變鴨嘴，之前都說得這麼好聽，大家來管理，讓青年人不能接觸、不要給它做宣傳廣告，言猶在耳。上禮拜大家講的好興奮，現在好悲慘，翻車現場。」
《聯合新聞網》報導，林為洲表示，「載具」就是用來抽加熱菸，如果不納管「買載具回家當玩具嗎？」，而上週除了在場委員都同意，包括次長王必勝等也同意上述2點共識，因此約定於今日上午第4次協商，並要求國健署將載具管理納入條文中，並於昨日中午12點前將更新版送至委員辦公室。「昨天遲遲等不到更新條文，傍晚國健署說柯總召（柯建銘）不同意納管！」
《自由時報》報導，部分立委認為，若要開放加熱菸，則要把加熱菸的電子載具一併視為菸品進行管理，但不論是現行法或是修法草案中，對於菸品的定義都是以「含尼古丁之天然植物」為必要條件，若要將電子載具一併納入，恐怕得大幅度修正目前提出的草案內容，更有可能導致吸食菸草的煙斗也被視為載具一併納入管理，這也使部分民進黨委員反對將載具一併納入。
據《聯合新聞網》報導，台灣拒菸聯盟暨全國家長會長聯盟對國健署只納管加熱菸而非禁止感到不滿，他們呼籲立法院、衛福部應該堅持守護下一代人的健康，至少要確實通過四大訴求：「禁止所有加味菸品」、「菸盒印製85％警示圖文」、「拒絕使用健康風險評估之誤導字眼」、「加熱菸載具直接比照菸品管理」。
他們今天更提醒國健署，不應以WHO譴責的「健康風險評估」取代「上市前審查」；另外，加熱菸載具應比照菸草柱納入菸品管理，不能單純禁止廣告促銷，反而放任加熱菸載具做減害宣傳、開放式貨架陳列展示、自動販賣機與網路郵購販售，甚至免費供應。
「關鍵評論網提醒您：吸菸有礙健康。」
新聞來源
- 《菸害防制法》修法條文爭議多 第四度協商今登場（聯合新聞網）
- 獨／傳美方施壓 「菸害防制法」綠營將強行通過開放加熱菸（聯合新聞網）
- 菸害防制法明最後協商 民團籲立法院衛福部「勿幫菸商開後門」（聯合新聞網）
- 菸害防制法修法未納管加熱菸載具？ 國健署稱管理困難（公視新聞網）
- 菸防法四度協商成關鍵 各界高度關注（自由時報）
延伸閱讀
- 《菸害防制法》修正草案：吸菸年齡提高至20歲，禁電子煙並將大專院校列禁菸場所
- 《菸害防制法》初審：立委提「買菸實名制」，民眾籲紙菸也和加熱菸同標準禁止
- 菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
- 國健署調查：青少年紙菸吸菸率下降、電子煙使用率3年內翻倍，因為「朋友都在吸」
- 從2022英國電子煙高峰會，反思台灣在「菸草終局」面臨的難題
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅子恆
核稿編輯：羅元祺
Tags：
台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
我們想讓你知道的是
匯集了各種吃喝玩樂方案的都會享樂即時預訂平台APP - FunNow，看準疫情後的旅遊商機，推出的全新日文介面及日文線上客服，再搭配「地圖功能」推廣觀光資訊，讓自由行變得非常簡單！
雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
像是都會享樂即時預訂平台 FunNow，就是就匯集各種吃喝玩樂方案的APP，看準疫情後的旅遊商機，推出的全新日文介面，將日本旅客喜歡的台灣按摩、洗頭體驗，到各式各樣的台菜或特色餐廳，就連米其林餐廳也可以從APP上訂位，就能迎合日本年輕人的喜好。
此外FunNow也有日文線上客服，即使日本旅客到台灣碰到語言上的問題，也能透過FunNowAPP隨時解決，再加上「地圖功能」，不論今天走到哪，鄰近地區的吃喝玩樂資訊都會自動整理出來，比起讓旅客主動，透過APP去推廣觀光資訊，以及便利的操作系統，這樣一站式預訂服務讓自由行變得非常簡單，也有助於促進日本年輕人出國的意願。
FunNow為了歡慶台灣開放自由行，也歡迎推薦給日本朋友到台灣觀光旅遊時，使用關鍵評論網讀者獨家優惠碼！即日起至明年年底（2023年12月31日）止於 FunNow App 輸入【Taiwan2023】，首次購買台灣地區產品享 7 折上限 200 元新台幣的優惠。
最後，旅居在日本甚至是其他國家的台灣人返鄉時，對於兩三年不見的台灣，可能都會感到陌生，甚至是不知道該去哪裡玩樂，屆時也不妨可以使用FunNow，探索全新的台灣，更加享受睽違已久的回家旅程！
本文章內容由「FunNow」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。