印度女子跨年夜遭酒駕車輛撞擊拖行13公里，警方反應慢半拍引眾怒

印度德里於1月1日發生致命車禍。根據《印度快報》報導，20歲女子辛格（Anjali Singh）於凌晨返家時，遭到一輛轎車高速撞擊，並遭拖行13公里。《BBC》報導指出，辛格的遺體被發現時，幾乎全裸。此事件引發印度全國民眾震驚，導致數百名民眾至警察局抗議。德里執政黨Aam Aadmi Party（以下簡稱AAP）也質疑是不合理的警察調度系統，釀成此悲劇。

綜合《印度快報》與《BBC》報導，辛格於1月1日凌晨騎車時與轎車相撞。當時辛格後座還載了另外1名女性，但該女子因驚嚇過度，選擇逃跑沒有報警。辛格最終遭汽車拖行1個多小時，警方在接到第一通報案電話後，過了將近2小時才發現辛格的屍體。

肇事車輛上總共有5個人，撞到辛格的當下，他們因為驚慌失措選擇肇事逃逸。肇事的5個人表示，因為車上放置的音樂聲量太大，蓋過了受害者的呼救聲，導致他們都沒有發現辛格遭捲入車底。

調查此案的資深警官表示肇事5人事發當下都呈現喝醉狀態，肇事5名男子在警方展開搜捕行動後，現都已經受逮捕，並遭控過失致死罪。

報導指出，由於辛格被發現時，屍體幾乎全裸，且有嚴重外傷，辛格家屬質疑她生前曾遭肇事的5名男子性侵。辛格的母親就表示，她無法相信肇事者會無緣無故將屍體丟在路上，她仍然相信辛格有遭性侵。然而根據《India.com》報導，德里高級警官表示，驗屍報告中並無任何跡象表示辛格生前遭性侵，辛格的死因是頭部、脊柱、左股骨和雙下肢受傷導致休克和出血。

6個家人的頂樑柱，逆境中不忘樂觀的少女

《印度快報》報導指出，辛格家中有5個兄弟姊妹，父親在8，9年前去世，母親也為腎病所苦，因此辛格毅然決然輟學，成為家中唯一的經濟來源。辛格母親表示，辛格曾經說過，在她的兄弟們找到工作之前，她不會結婚。

生活迫使辛格身兼多職，她在小型沙龍兼職打工，也在婚禮和其他類似活動中擔任招待員。然而，即便在逆境中，辛格也保持樂觀，她熱愛化妝與服裝設計，夢想是持續存錢，自給自足完成美容師課程。

辛格也對政治與公共議題抱有高度熱忱，辛格的姊姊表示，辛格生前關心家鄉的水資源與道路交通議題，並希望有招一日能投身選舉，進入政界。

如今，辛格的過世，對她的家人來說，意味著失去了指引他們方向的北極星。

警力部署失衡引發政治爭端，地方政府要求中央負責

《印度快報》報導指出，由於事發當晚是跨年夜，德里當地1萬8000名警力全部受調派至人潮聚集區。車禍發生地非購物或旅遊勝地，警力部署稀少，所以才發生辛格遭拖行、卻沒有員警及時處理的狀況。

據《BBC》報導，德里警察是直接向聯邦政府內政部負責，管轄德里的AAP對該市警察部隊沒有任何控制權。因此AAP也持續向聯邦政府抗議，表示政府針對德里的安全管轄薄弱。

AAP發言人巴德瓦杰（Saurabh Bhardwaj） 在接受媒體採訪也稱，5名肇事者中，有1名是中央執政黨印度人民黨的成員，並指責警察與官員刻意隱瞞此消息。

車禍數量層出不窮，2021年犧牲15萬條人命

《The Times Of India》指出，2021年，印度因車禍而死亡的人數超過15萬，車禍數量達40萬。印度的汽車數量雖僅佔世界1％，車禍死亡人數卻佔了世界的10％。

此外，印度也存在交通過度擁擠的問題，據《印度斯坦時報》報導，美國交通與發展政策研究所印度分部城市規劃與設計高級助理辛格（Vaishali Singh）表示，印度車輛數目過多，車輛的增長率超過人口成長率。他認為，政府必須通過各種方法，包括設置交通擁堵費，來抑制私人車輛的使用。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺