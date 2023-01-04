印度女子跨年夜遭酒駕車輛撞擊拖行13公里，警方反應慢半拍引眾怒
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印度跨年傳出悲劇，20歲女子遭酒駕車輛撞擊後拖行13公里慘死，警方接獲報案後過了將近2小時才發現屍體。地方政府指責中央警力調度有疏漏，數百位民眾則上街示威，以示對警察以及肇事者的不滿。
印度德里於1月1日發生致命車禍。根據《印度快報》報導，20歲女子辛格（Anjali Singh）於凌晨返家時，遭到一輛轎車高速撞擊，並遭拖行13公里。《BBC》報導指出，辛格的遺體被發現時，幾乎全裸。此事件引發印度全國民眾震驚，導致數百名民眾至警察局抗議。德里執政黨Aam Aadmi Party（以下簡稱AAP）也質疑是不合理的警察調度系統，釀成此悲劇。
綜合《印度快報》與《BBC》報導，辛格於1月1日凌晨騎車時與轎車相撞。當時辛格後座還載了另外1名女性，但該女子因驚嚇過度，選擇逃跑沒有報警。辛格最終遭汽車拖行1個多小時，警方在接到第一通報案電話後，過了將近2小時才發現辛格的屍體。
肇事車輛上總共有5個人，撞到辛格的當下，他們因為驚慌失措選擇肇事逃逸。肇事的5個人表示，因為車上放置的音樂聲量太大，蓋過了受害者的呼救聲，導致他們都沒有發現辛格遭捲入車底。
調查此案的資深警官表示肇事5人事發當下都呈現喝醉狀態，肇事5名男子在警方展開搜捕行動後，現都已經受逮捕，並遭控過失致死罪。
報導指出，由於辛格被發現時，屍體幾乎全裸，且有嚴重外傷，辛格家屬質疑她生前曾遭肇事的5名男子性侵。辛格的母親就表示，她無法相信肇事者會無緣無故將屍體丟在路上，她仍然相信辛格有遭性侵。然而根據《India.com》報導，德里高級警官表示，驗屍報告中並無任何跡象表示辛格生前遭性侵，辛格的死因是頭部、脊柱、左股骨和雙下肢受傷導致休克和出血。
6個家人的頂樑柱，逆境中不忘樂觀的少女
《印度快報》報導指出，辛格家中有5個兄弟姊妹，父親在8，9年前去世，母親也為腎病所苦，因此辛格毅然決然輟學，成為家中唯一的經濟來源。辛格母親表示，辛格曾經說過，在她的兄弟們找到工作之前，她不會結婚。
生活迫使辛格身兼多職，她在小型沙龍兼職打工，也在婚禮和其他類似活動中擔任招待員。然而，即便在逆境中，辛格也保持樂觀，她熱愛化妝與服裝設計，夢想是持續存錢，自給自足完成美容師課程。
辛格也對政治與公共議題抱有高度熱忱，辛格的姊姊表示，辛格生前關心家鄉的水資源與道路交通議題，並希望有招一日能投身選舉，進入政界。
如今，辛格的過世，對她的家人來說，意味著失去了指引他們方向的北極星。
警力部署失衡引發政治爭端，地方政府要求中央負責
《印度快報》報導指出，由於事發當晚是跨年夜，德里當地1萬8000名警力全部受調派至人潮聚集區。車禍發生地非購物或旅遊勝地，警力部署稀少，所以才發生辛格遭拖行、卻沒有員警及時處理的狀況。
據《BBC》報導，德里警察是直接向聯邦政府內政部負責，管轄德里的AAP對該市警察部隊沒有任何控制權。因此AAP也持續向聯邦政府抗議，表示政府針對德里的安全管轄薄弱。
AAP發言人巴德瓦杰（Saurabh Bhardwaj） 在接受媒體採訪也稱，5名肇事者中，有1名是中央執政黨印度人民黨的成員，並指責警察與官員刻意隱瞞此消息。
車禍數量層出不窮，2021年犧牲15萬條人命
《The Times Of India》指出，2021年，印度因車禍而死亡的人數超過15萬，車禍數量達40萬。印度的汽車數量雖僅佔世界1％，車禍死亡人數卻佔了世界的10％。
此外，印度也存在交通過度擁擠的問題，據《印度斯坦時報》報導，美國交通與發展政策研究所印度分部城市規劃與設計高級助理辛格（Vaishali Singh）表示，印度車輛數目過多，車輛的增長率超過人口成長率。他認為，政府必須通過各種方法，包括設置交通擁堵費，來抑制私人車輛的使用。
新聞來源
- Delhi hit-and-run: Young woman's horrific death shocks India（BBC）
- Anjali’s death begs the question: Where were the police?（The Indian Express）
- Anjali’s story: Ambitious, family’s sole breadwinner（The Indian Express）
- Fatal road accidents：National highways most deadly in India；speeding major cause for mishaps（The Times Of India）
- Why is India’s traffic still among the worst in the world?（Hindustan Times）
- Traffic Crash Injuries and Disabilities: The Burden on Indian Society（The World Bank）
- Brain Matter Missing, Skull Open, Ribs Exposed From Back: Autopsy Report Gives Details Of Kanjhawala Horror（india.com）
延伸閱讀
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
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16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！