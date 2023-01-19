全球行動數據使用量兩年翻一倍，是否造成能耗、碳排大幅增加？

環境資訊中心記者 李蘇竣報導

現今社會人手一機，行動網路儼然成為生活必需品之一。電信設備商愛立信（Ericsson）於12月20日發布《愛立信行動趨勢報告》，分析全球行動數據使用量在近兩年內成長了一倍。

面臨全球減碳浪潮，愛立信強調，只要電信業者適時更新設備、運用智慧化管理，行動網路使用不會使能耗、碳排大幅增加；反而能藉由數位化，協助各行各業邁向減碳轉型，預估2030年電信服務可使全球產業減碳15%。

網路用量翻倍引發能耗隱憂？愛立信：能耗未顯著增加

全球電信設備商巨擘愛立信昨（20日）發布最新一期《愛立信行動趨勢報告》，指出全球行動網路數據流量在過去兩年內成長一倍，光是2021年第三季至今年第三季就成長了38%，預估到2028年將成長為目前的四倍。

台灣愛立信總經理周大企表示，台灣的行動數據使用量在全球可說是名列前茅，以台灣所在的東北亞地區來看，平均每部智慧手機的行動數據流量持續增加，預估將在2028年達到每月55GB，屆時東北亞地區在全球行動數據流量總量中所占的比例將達到30%左右。

全球行動網路流量快速成長 | 擷取自愛立信簡報

網路需求不斷成長之下，是否將成為當前減碳趨勢下的一大難題？周大企給予否定答案，他舉例，過去十年內行動數據量成長高達287倍，但受惠於電信設備持續研發進步，十年來行動數據的用電量只成長1.6倍，可見用電量與網路用量並不是正比成長。

愛立信技術長姚旦補充，目前行動網路占全球電力需求約0.6%，碳排約0.2%。行動數據耗電量增加不全然來自數據使用量增加，可能是使用新的頻率、新的設備，才會增加耗能。

愛立信指出，行動網路用電量並未隨流量成長。（綠線：數據流量，紅線：電力需求，藍線：用戶數） | 擷取自愛立信簡報

電信業減少自身能耗，數位化還可助攻全球產業減碳15%

報告預測，2022年底全球5G用戶數將達到10億，並將於2028年達到50億。姚旦指出，每一個世代進化都會讓能耗不斷增加，為了打破「能耗曲線」，建議電信商在行動網路部署時，可以企業目標和網路現狀整體實施網路規劃和營運，擴展5G時，先對現有網路實施升級改造，加上智慧化營運，可有效減少行動網路的總能耗。

姚旦表示，電信產業除了自身減碳，也可以協助其他產業數位化減少碳排放，預估至2030年可以協助全球產業降低15%碳排。

報告中舉例，透過數位化實現去實體化（dematerialization）、行動辦公等方式，可以減少資源的消耗，使企業能「以少造多」。

愛立信針對實施去實體化企業展開調查，結果顯示，這些企業自認更加敏捷和精實、也更加環保。此外，它們使用雲端服務的頻率提高，並認為未來需要更多的遠距辦公。多數的企業決策者認為，去實體化確實可以提高生產和獲利，對環境的永續性也同樣有好處，可視為對企業和環境都有利的雙贏局面。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航