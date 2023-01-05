NASA局長示警：中國太空人如果登陸月球，可能宣布對月球領土的主權
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中國外交學院國際關係研究所教授李海東2日對《環球時報》記者表示，美國整體外交理念是在國際事務中處於絕對領先和主導地位，絕不接受任何潛在和現實的競爭者，因此美國將「太空競爭者」的「帽子」扣在中國頭上，企圖破壞中國航天的實力和技術成果。
文：德國之聲中文網（Politico、衛報、環球時報）
美國國家航空暨太空總署（NASA）局長尼爾森（Bill Nelson）接受美國媒體《Politico》採訪，於1月1日刊載的報導中提到，中國與美國登月競賽日趨緊張，並稱，如果中國太空人登陸月球，可能宣布對月球領土的所有權。
尼爾森在報導中說道：「我們確實正處在太空競賽中。我們最好當心他們（中國）不會以科學研究為藉口出現在月球某個地方。也不排除他們會說『離遠點，我們在這裡，這是我們的地盤。』」
尼爾森認為，北京可能會建立一個落腳點，試圖「支配」月球表面資源最豐富的地域，甚至把美國拒之門外。
尼爾森說：「如果你懷疑這一點，看看他們對南沙群島做了什麼。」他列舉了中國對南海島嶼的侵略，指中國長期主張擁有南海大部份海域，還在有爭議的島礁上建立軍事設施，展現對該領土的野心。
他亦強調北京過去10年在太空領域取得巨大成功與進步，因此「他們登上月球的日期愈來愈近，這也是事實。」
中國官媒稱炒作
中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇發聲明回應，稱美方官員言論不負責任，歪曲中國正常合法的太空事業，並表示中方堅決拒絕此類言論。他強調，「外太空並不是摔角場」。
劉鵬宇指中國一貫主張和平利用太空，反對太空軍備競賽，更積極致力構建人類在太空領域的共同未來。
中國外交學院國際關係研究所教授李海東2日對《環球時報》記者表示，美國整體外交理念是在國際事務中處於絕對領先和主導地位，絕不接受任何潛在和現實的競爭者，因此美國將「太空競爭者」的「帽子」扣在中國頭上，企圖破壞中國航天的實力和技術成果。
李海東說：「尼爾森對中國在太空領域中的發展規劃進行抹黑扭曲和軍事化、政治化解讀，反映出美國難以在國際關係中平等對待其他大國的一貫霸道做派。」
中美登月競賽
英國《衛報》指出，去（2022）年中國成功建立繞行地球軌道的天宮太空站，並進行了幾次月球軌道和樣本採集任務。接下來計畫在月球南極附近建立一個自主月球研究站，盼能在2025年實施。
去年12月，中國政府提出了載人登月、空間運輸、基礎設施和空間治理的願景。中國還宣布了在本十年結束前讓太空隊員登陸月球的目標。
至於美國，則是繼20世紀70年代的阿波羅登月計劃之後，目前正在推進新的載人登月項目「阿提米絲計畫」。美國「太空發射系統（SLS）」火箭2022年11月15日首次發射，執行「阿提米絲1號」任務，即無人繞月飛行。
《Politico》報導指，美國的阿提米絲計畫依靠一系列仍在開發中的新系統和設備，如果出現任何重大延期或紕漏，都有可能使美國在登月方面落後於中國。而NASA的登月時間表從川普（Donald Trump）政府時開始已經推遲了一年。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
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16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！