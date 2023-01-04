百年來未曾一遇，為什麼美國眾議院議長無人當選？

文：梁啟智

新一屆美國國會昨（3）日就職，首項議程循例是選舉議長。參議院方面很簡單，憲法規定副總統是議長，署理議長則由民主黨的莫瑞（Patty Murray）當選，是美國史上首位女性的參議院署理議長。眾議院方面就麻煩了，共和黨雖然在中期選舉中得到多數席位，卻無法推舉出黨內一致認同的議長人選，眾議院自1923年以來首次無法在就職首天選出議長，佩洛西（Nancy Pelosi）的繼任人暫時懸空。

此一怪事，很大程度上也反映了共和黨以至整個美國政壇的危險處境。

美國眾議院有435席，除非有議員不投票，否則就要218票才能當選議長。共和黨在中期選舉拿了222席，低空過半數，所以只要有5票死咬不放也就不能選出議長，而現在正正出現這樣的黨內分裂。加州的麥卡菲（Kevin McCarthy）在2015年便想選議長但選不上，之後一直處心積累要拿到這個位置；現在共和黨重奪過半數，但他卻再次被卡在半途。在昨日的三輪投票中，麥卡菲在首兩輪得203票，第三輪再失一票到202票。由於無法選出議長，眾議院唯有暫時休會待續。

Photo Credit: GettyImages 共和黨麥卡錫（左）戲劇性未夠票膺眾議院議長。

眾議院議長權力很大，例如可以決定議案審議的先後次序，從而決定整個議會的政治議程，那些政治上不討好（或由得罪他的人提出）的議案他大可以押後處理。正因如此，議長選舉也成為各方勢力討價還價的平台，議長候選人要擺平不同勢力才能當選。現在眾議院共和黨內極保守的自由黨團就以此脅持麥卡菲，意圖套取各種好處。

首先，自由黨團要求可以極低門檻隨時提出罷免議長。考慮到麥卡菲現在要選上已經這麼困難，如果還要容許隨時罷免，那就等於放一把刀在他的頭上，就算是黨內的極少數也可以指揮他行事，把他變成一個傀儡。如此羞辱性的要求，麥卡菲為了當選還是答應了，其實已經很沒腰骨。

但是自由黨團還不滿足，還列出一系列明顯非主流的要求，例如限制國會議員連任次數、聯邦預算必須收支平衡、用於個別選區的特殊專款要有三分之二同意才可通過等……麥卡菲接受不到極少數議員把他們的意識形態強加在整個議會之上，斷言否決了他們的要求，於是我們便進入了無法選出議長，看誰首先屈服的局面。

道理上這個懸持的局面可以一直延續下去，雖然再拖的話會弄到議員助理沒有預算出糧。1855年的議長選舉要投了133次票才能選出，這當然不是理想的情況。除了麥卡菲和自由黨團其中一方妥協之外，還有沒有其他出路？

別忘記民主黨也有213席，他們也可以和一些溫和派的共和黨議員結盟，推舉他們其中一人出任議長。這並不是全無可能，對民主黨也有好處。畢竟預期由麥卡菲或自由黨團主導的眾議院恐怕都不會做什麼實事，只會不停招開調查委員會去攻擊民主黨政府。如果能反客為主找到個相對友好的共和黨人當議長，未來兩年就會好過得多。

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真正天馬行空的想法，是找個眾議院以外的人來當臨時議長主持大局。美國憲法沒有規定眾議院議長本身一定要是眾議員，甚至不一定要是美國人，理論上找英國國王，又或者找香港前特首林鄭來做都可以。實際上眾議院議長從來都只會由眾議員出任，他們才不會把這個位置讓出來，這種情節還是留給小說和電影好了。

議長選舉弄得如此難看，實是美國政壇現時處境的反映。共和黨近年不停走向激進化，意識形態上走向原教旨主義，對待政敵則一一當作是國家叛徒來攻擊；現在這場激進化浪潮蓋到自家身上，很大程度上也是自找的。不是說民主黨就沒有激進化的問題，他們當然也有，只是最激進的那一翼沒有動搖到民主黨的核心。你看中期選舉前民主黨在眾議院也是剛好222席，但佩洛西當議長卻當得很穩妥，任內通過了多條重大法案，從基建法案到晶片法案再到氣候法案……哪有麥卡菲這樣窩囊，連要選上也得卑躬屈膝，然後還未選得上。

最後一提，麥卡菲現時的困難，再一次說明特朗普（Donald Trump）在共和黨內的影響力是有限的。麥卡菲一直在眾議院扮演特朗普小弟的角色，特朗普說東他從來不敢說西，就是為了有日能當上眾議院議長。現在實踐說明，這樣原來還不夠的。相對參議院那邊，一直和特朗普保持距離的麥康奈爾（Mitch McConnell）再次連任領䄂，麥卡菲會否有點兒羨慕？

（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Facebook。）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Louis