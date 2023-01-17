2023/01/17,
環境

200年後的地球會是什麼樣子？「2222未來選擇地」打造四大展區，邀請你來體驗未來人的世界

200年後的地球會是什麼樣子？「2222未來選擇地」打造四大展區，邀請你來體驗未來人的世界
Photo Credit: 2222 - 未來選擇地

我們想讓你知道的是

「2222－未來選擇地」6日於華山登場，結合科幻與想像打造出四大展區，現場可觀看國家地理頻道授權的紀錄片《洪水來臨前》與《火星計劃》，以及紐約藝術大師Sid Maurer與李奧納多迪卡皮歐及安潔莉納裘莉的藝術作品。展覽以架空的未來年份2222年出發，取自天使數字 「2222」中「想像變現實但又還有希望」的隱喻。以時光逆行的方式，帶領民眾逐步從未來世界2222回推到2023年的現實世界中。

由關鍵評論網媒體集團與綠屋家居共同主辦的「2222－未來選擇地」6日於華山登場，結合科幻與想像打造出四大展區，帶給民眾一場關於200年後未來生活的沈浸式體驗。現場更可觀看國家地理頻道授權的紀錄片《洪水來臨前》與《火星計劃》，以及紐約藝術大師Sid Maurer與李奧納多迪卡皮歐及安潔莉納裘莉的藝術作品，在藝術與賞玩之間，思考可以為永續生活做什麼。

本次展覽以架空的未來年份2222年出發，取自天使數字 「2222」中「想像變現實但又還有希望」的隱喻。以時光逆行的方式，帶領民眾逐步從未來世界2222回推到2023年的現實世界中。

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Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝

現場第一區是「廢棄城市」，架設的2222年到處都是廢棄物，機械世界是200年後的日常，孩子只能透過文獻、博物館與AI意象認識生物。民眾可透過手機體驗「捕捉機械獸」互動小遊戲，並欣賞由「煙花蕨醒」設計的花藝作品「遺落方艙」，體驗當氣候變遷生物多樣性消失後，世界最後的淨土被保護在生態瓶裡，未來人只能藉此觀賞地球最後的植物。

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Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝
「煙花蕨醒」設計的花藝作品「遺落方艙」。
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Photo Credit: 2222 - 未來選擇地
由藝術家李承亮3D列印製作的機械獸。

第二區時間倒轉100年，來到2122年的「海洋噪音」，民眾可戴上耳機聆聽海底生物被捕捉、使用聲納等海洋的哭泣聲，現場並陳列難分解「萬年生物」塑膠餐具、魚線、口罩，看到未來海洋與地球的破壞，回到2023年，民眾是否可以多做一些選擇，讓地球不至於像是2222年這樣毀滅性的浩劫？是不是可以有不一樣的選擇？

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Photo Credit: 2222 - 未來選擇地

第三區回到了2023年的現今，邀請民眾坐上「綠色餐桌」，看到蘋果、稻米、咖啡這些習以為常的食物可能因為環境與戰爭而消失，另一方面卻有污染的便當餐桌——有口罩海鮮壽司、免洗餐具經濟便當、重金屬五合一丼飯、塑膠吸管海鮮麵，藝術家以色彩鮮豔的廢棄物製作驚人的污染便當，民眾在觀看中也可思索，當污染在自然中不斷輪迴，現在的我們可以怎麼選擇？

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Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝
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Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝

現場並提供22個可以在生活中實踐不一樣的消費，讓地球可以更永續。

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Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝

展覽最後的第四區，有以二手玩具樂高製作的投票欄，由新北市社會局和台灣玩具圖書館合作建置的玩具銀行提供，邀請民眾認知到自己的每一個選擇，都可能是改變的一票。

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Photo Credit: 2222 - 未來選擇地

本次展覽的綠屋主理人沈仕偉表示，永續這個議題在全世界探討很久了，相關單位在做永續展覽仍偏向教育性質，本次展覽希望能透過有趣的娛樂方式，讓大眾了解永續也可以是一種生活態度，也將國際間倡議的環境議題帶入。

沈仕偉說，本次展覽印象深刻的是，大家都問怎麼有勇氣做這個展覽？因為永續生活節、嘉年華等活動都是如果對議題沒興趣不可能會來，他們這次做這個嘗試也是給自己一個期許，在永續這個議題想與更多國際單位接軌，也想成為一個更好的綠色消費品排。

本次展覽也與國家地理頻道，更獲得藝術授權單位「Celebrity Icons」授權紐約藝術家Sid Maurer與李奧納多狄卡皮歐及安潔莉娜裘莉的藝術作品，合作原因是這些單位與名人本身也很關注永續，特別邀請他們在台灣發聲。

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Photo Credit: 2222 - 未來選擇地
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Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝

關鍵評論網媒體集團的展覽企劃代表黃玉丰表示，關鍵評論網成立的精神是提供多元觀點的思考，一件事有不同的觀點和角度參與，本次展覽希望永續這樣硬的議題，可以用生動的方式呈現，希望大家可以來這裡看看玩玩，展覽也有科技互動的成分，希望200年後的世界可能會因為我們不同的思考而有改變。

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Photo Credit: 2222 - 未來選擇地
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Photo Credit: 2222 - 未來選擇地
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Photo Credit: 關鍵評論網
響應便利永續生活 全家便利商店邀消費者+1。
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Photo Credit: 關鍵評論網
保養品牌綠藤生機響應本次展覽。

展覽資訊

日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
展覽資訊與購票連結

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範


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