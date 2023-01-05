前北約秘書長拉斯穆森訪台記者會：台灣有事北約如何協助？可遵循「北約第五條」 模式經濟制裁

目前正在台灣進行訪問的前北大西洋公約組織（NATO）秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen），今（5）日於外交部召開記者會，強調不能姑息中國的威權主義擴張，針對中國潛在的武力威脅，他建議歐洲國家可以提供軍事訓練，甚至與台灣進行聯合軍演。而面對中國可能的經濟報復，拉斯穆森建議北約可遵循「北約第五條」 （任一成員國遭受攻擊被視整體的攻擊）的模式團結合作。

拉斯穆森自2001年至2009年擔任丹麥總理，自2009年至2014年擔任北約秘書長，卸任後於2017年創立「民主聯盟基金會」，目前為該基金會主席。拉斯穆森3日抵達台灣，在台進行為期3天的訪問，這是首次有卸任的北約秘書長正式訪台。

拉斯穆森表示，本次以民主聯盟基金會主席的身份訪台，他全面支持自由與民主的台灣，以及台灣民眾有權決定自己的未來。

拉斯穆森說，有鑑於俄羅斯和烏克蘭的衝突，台海之間的衝突很難忽視，他強調「對於習近平，我們不能重蹈對普亭（Vladimir Putin）的覆轍」。他也指出，台灣可以從烏克蘭戰爭學到3個教訓，第一點就是台灣一定要有能力去自我防衛，以進一步嚇阻中國入侵，「必須讓中國知道對台灣動用武力的話，將付出非常巨大的代價」，像是美國的「戰略模糊」已經由「戰略清晰」取而代之，以及台灣總統蔡英文決定延長義務役一年，這都是很重要的舉措。

台灣能從俄烏戰爭學到的第二點教訓，就是自由世界展現了空前團結，不只在提供武器，對俄羅斯經濟制裁也是，他說普亭並沒有預期到這點，習近平也正在密切關切整個狀況；拉斯穆森指出，中國非常依賴全球供應鏈，比俄羅斯還要依賴，民主國家的經濟制裁將是很大的嚇阻力量。

拉斯穆森表示，要遏止中國侵略台灣最重要的是「確保烏克蘭獲勝」，如果俄羅斯得逞能以武力佔領烏克蘭將開新例，讓獨裁者們認為動用武力能行得通，民主國家如果姑息，歷史教訓已經告訴我們不會帶來和平，而是帶來衝突。

北約能為台灣做什麼？拉斯穆森提聯合軍演、聯合經濟制裁

被問及北約可以在台海衝突扮演的角色，雖然拉斯穆森指出，印太地區已經有澳英美形成的「AUKUS」以及印日澳美成立的「Quad」，這些組織對於印太區域衝突的挑戰將比北約來得更有效率，但他進一步指出，北約盟友可以協助台灣進行軍事訓練，或與台灣進行聯合軍演。

拉斯穆森指出，雖然就現實來說，台灣主要的軍事武器來源是美國，但他認為預防中國的潛在攻擊，歐洲國家可以事先以另外的方式協助，像是提供軍事演習或軍事訓練，就像歐洲國家有對烏克蘭軍隊做這樣的援助，台灣軍人也曾與歐洲軍人合作過，他認為在歐洲土地上進行軍事演練是很好的作為。

Photo Credit: GettyImages 烏克蘭與美國進行聯合軍事訓練。

但他指出，他認為歐洲最重要的貢獻還是在於經濟制裁，如果中國對台進行武力攻擊的話，歐洲可以加入美國，祭出強而有力且全面的經濟制裁。

面對中國的經濟威脅，拉斯穆森指出，他擔任北約秘書長時有個靈感，就是依照北約第五條的規定發展出「經濟版」：北約第五條規定，北約任一成員國遭受攻擊被視整體的攻擊，他認為經濟領域應該也有一樣的機制，意即如果一個北約國家被中國經濟脅迫，其他國家應該予以幫助。

拉斯穆森指出，在澳洲、立陶宛與台灣身上可以看到中國經濟威脅的案例，歐洲國家應該增加貿易投資的方式幫助這些國家。他也提到最近台灣有些酒類產品被中國禁，在台期間與吳釗燮部長的款宴，他有機會喝來自台灣的「自由啤酒」還有葛瑪蘭的威士忌，「我認為我們應該多買一些，這將是經濟第五條的實際作為」。

世界對台海尚無足夠關注，但歐洲心態正在改變

拉斯穆森指出，世界目前還沒有對台海衝突有足夠的注意力，但他指出，世界必須意識到，任何台灣與中國的衝突，將會對全球造成影響；防範台海衝突，將對全球都有利。

不過中國經濟比俄羅斯更大，歐洲人民會同意為了這麼遠的國家對中國進行經濟制裁嗎？拉斯穆森表示，在見證普亭對烏克蘭的攻擊後，歐洲人民的心態已經改變，他認為多數的歐洲人民意識到，長久以來「安全靠美國，便宜貨物靠中國，便宜天然氣靠俄羅斯」的模式已經行不通了，必須做出改變。

拉斯穆森也指出，不能再依賴中國供應鏈，許多歐洲企業都開始從中國轉移到其他亞洲低成本的國家，甚至歐洲和北美地區。他表示未來世界將有兩個陣營，以中國為首的威權陣營與美國為首的民主陣營，兩大陣營的衝突升高，歐洲人必須意識到，與與威權主義做生意將有風險，「這就是我們面對的未來」。

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核稿編輯：翁世航