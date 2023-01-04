2023/01/04,
政治

蘇貞昌宣布「還稅於民」普發6000元、中低收入戶再加碼，發放時程要看立法院審議進度

蘇貞昌宣布「還稅於民」普發6000元、中低收入戶再加碼，發放時程要看立法院審議進度
資料照，圖為行政院長蘇貞昌｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

行政院在年假休息期間與各部會開會，研擬如何落實總統的3點裁示，最後決定於1800億元中，預留400億元應付不時之需，其餘1400億元讓全民共享經濟成果，每人發放6000元。

2022年政府稅收超徵4500億元，各界呼籲應該「還稅於民」，將經濟成果與全民共享。在行政院長蘇貞昌及總統蔡英文昨（3）日陸續鬆口將「發現金」以後，蘇貞昌今日宣佈，會將超徵的其中一部分普發6000元給民眾，定案後會由行政院會通過、送立法院審議同意。

蘇貞昌早上受訪時表示，國民黨執政的時候，常常可以看到收入、稅徵有短徵的情況，像2009年國民黨執政時，就曾經短徵了2000多億元。但總統蔡英文上任以來，年年實徵數都比預算數多出很多，這是行政效率跟全民共同努力的成果。

蘇貞昌受訪時重申，蔡英文在12月31日主持國安財經相關的會議中，明確做了3點裁示。其中超徵的4500億元裡，有1800億元要留做應對不時之需，並讓全民共享經濟成果。

行政院在年假休息期間與各部會開會，研擬如何落實總統的3點裁示，最後決定於1800億元中，預留400億元應付不時之需，其餘1400億元讓全民共享經濟成果，每人發放6000元。

蘇貞昌表示，各部會正在盤整相關的法源，以及發放的軟體設計等等，預算的編列要有很綿密的作業，行政院現在密集進行中，定案後就會經由行政院會通過，再送請立法院審議同意。

他在談話中也強調，希望開春以後就能給全民一個新春的祝福，但這些都必須要有綿密的作業及立法院的同意。

針對不需要再經修法程序的部分，行政院也特別讓低收入戶、中低收入戶的民眾，能夠得到及時的溫暖。因此，蘇貞昌今天下午交代衛福部邀請各縣市政府的社會局長商量，中央會把錢撥到地方，希望地方政府最快能夠在農曆過年前，加發低收入戶每人750元、中低收入戶每人500元，每個月入帳，今（2023）年一整年都能這樣做。

除了普發現金之外，蘇貞昌指出，對於全民共同努力的經濟成果，國家應讓勞、健保永續，讓台電為大家節約用電，電價能穩定，同時也能強韌經濟。在最困難的時候，都還能為經濟發展建立良好的基礎。

現金是否年前發出，看行政院何時通過、立法院何時排案

立法院長游錫堃今日在立法院受訪時表示，既然發現金是民意所趨，大家應共同促成，若行政院將法案版本送到立院，立法院一定全力配合，用最快的速度召集朝野黨團協商。

至於現金有沒有可能在過年前發出，游錫堃回應，要看行政院何時把法案版本送到立院，如果各黨團能快速達成共識的話，是有可能的。

不過，民進黨立院黨團總召柯建銘昨日曾表示，要修紓困特別條例、拉高特別預算上限的話，需送法律修正案，通過後才能編列預算。就算這週四（5日）行政院會通過，送進立法院，本會期已經沒有程序委員會可以排案，所以要等到下會期再處理，總結來說，「在過年前絕對來不及」。

國民黨立院黨團昨日也對此召開記者會，當時黨團總召曾銘宗呼籲，還稅於民的時程越快越好、不要再拖了，最好是過年前就發放，如果需要召開臨時會討論現金發放，國民黨會全力支持。

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核稿編輯：羅元祺


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