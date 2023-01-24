「台灣是老祖宗留下的土地」，中國古裝劇《天下長河》這句台詞真是叫人拍案驚奇

台灣是康熙的老祖宗留給他的國土嗎？

中國耗費巨資拍攝的古裝主旋律電視連續劇《天下長河》，以康熙皇帝統治時期治理黃河的故事為主線，表彰康熙帝的豐功偉業和康熙朝的太平盛世，明眼人一看就知道編導以此諂媚習近平——習近平心中真正的榜樣，不是毛澤東，而是當了六十多年的康熙大帝。

同樣是古裝劇，比起一、二十年前的《大明王朝一五六六》和《天下糧倉》等來，《天下長河》的批判和諷刺力度大大減弱，從中也可看出中國檢查制度日漸嚴苛和創作自由日漸萎縮。《天下長河》中當然有不少揭露貪官的情節，「官場就是一個流氓窩」、「當不花錢就不能辦事的時候，這個王朝就算完了」這樣的台詞，「苦共（共產黨）久矣」的中國民眾聽到後大概都會心有戚戚焉。

電視劇集中表現治理黃河的經過，卻刻意穿插康熙帝「收復」台灣的情節。八歲即位的康熙帝，少年時代即在寢宮的牆上貼上「河務」、「漕運」、「三藩」三張字條，將這三件大事作為其施政目標。平定「三藩」之後，他又將「三藩」改為「台灣」。

當時，朝中百官都反對打台灣，因為八旗勁旅擅長馬上作戰，卻不諳水性，怯於海戰，他們不怕馬革裹屍，卻害怕死在海上，連屍體都會被魚蝦吃掉。唯有康熙帝一人力主對台灣用兵，斥責那些說台灣是一無是處的海外荒島、不值得大動干戈的大臣們說，對台灣「不是打或不打，而是什麼時候打」，因為「台灣是老祖宗留下的土地，一寸土地都不能在我的手上丟掉。」

這句話真是拍案驚奇。

康熙帝的老祖宗是崛起於白山黑水之間的滿人，他們擁有的土地只是滿洲的一小部分，跟台灣八竿子打不著。電視劇中康熙帝屢屢與大臣爭論，常常脫口而出的一句賭氣的話就是：「難道你們想退回關外，重新過打獵捕魚的生活嗎？」

這就如同文革初期，若干元老反對中央文革小組、大鬧懷仁堂，毛澤東勃然大怒，做出反擊：「你們都想鬧事，那就鬧嘛！無非是文化大革命失敗，我馬上走，林彪同志也走，我們重上井岡山，重新鬧革命。……你們把江青、陳伯達槍斃，康生充軍，其他人你們愛怎麽辦就怎麽辦。這下總行了吧！這下就達到你們的目的了吧！」毛一旦說出「重上井岡山」這種重話，元老們立刻作鳥獸散，反對意見立即灰飛煙滅。