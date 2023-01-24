TNL+ 2023/01/24,
中國

「台灣是老祖宗留下的土地」，中國古裝劇《天下長河》這句台詞真是叫人拍案驚奇

「台灣是老祖宗留下的土地」，中國古裝劇《天下長河》這句台詞真是叫人拍案驚奇
Photo Credit: 芒果TV季风频道 MangoTV Monsoon《天下長河》劇照

我們想讓你知道的是

《天下長河》沒有太多呈現施琅在澎湖海戰中擊敗鄭氏艦隊的場景，只有鄭氏派出劉國軒的兩個兒子前來乞投的情節。與「雄姿英發，談笑間，檣櫓灰飛煙滅」、充滿英雄氣概施琅相比，投降一方獐頭鼠目、卑躬屈膝——這就是今天中國人心目中台灣人的鏡像。台灣人願意接受這樣的命名和定義嗎？

台灣是康熙的老祖宗留給他的國土嗎？

中國耗費巨資拍攝的古裝主旋律電視連續劇《天下長河》，以康熙皇帝統治時期治理黃河的故事為主線，表彰康熙帝的豐功偉業和康熙朝的太平盛世，明眼人一看就知道編導以此諂媚習近平——習近平心中真正的榜樣，不是毛澤東，而是當了六十多年的康熙大帝。

同樣是古裝劇，比起一、二十年前的《大明王朝一五六六》和《天下糧倉》等來，《天下長河》的批判和諷刺力度大大減弱，從中也可看出中國檢查制度日漸嚴苛和創作自由日漸萎縮。《天下長河》中當然有不少揭露貪官的情節，「官場就是一個流氓窩」、「當不花錢就不能辦事的時候，這個王朝就算完了」這樣的台詞，「苦共（共產黨）久矣」的中國民眾聽到後大概都會心有戚戚焉。

電視劇集中表現治理黃河的經過，卻刻意穿插康熙帝「收復」台灣的情節。八歲即位的康熙帝，少年時代即在寢宮的牆上貼上「河務」、「漕運」、「三藩」三張字條，將這三件大事作為其施政目標。平定「三藩」之後，他又將「三藩」改為「台灣」。

當時，朝中百官都反對打台灣，因為八旗勁旅擅長馬上作戰，卻不諳水性，怯於海戰，他們不怕馬革裹屍，卻害怕死在海上，連屍體都會被魚蝦吃掉。唯有康熙帝一人力主對台灣用兵，斥責那些說台灣是一無是處的海外荒島、不值得大動干戈的大臣們說，對台灣「不是打或不打，而是什麼時候打」，因為「台灣是老祖宗留下的土地，一寸土地都不能在我的手上丟掉。」

這句話真是拍案驚奇。

康熙帝的老祖宗是崛起於白山黑水之間的滿人，他們擁有的土地只是滿洲的一小部分，跟台灣八竿子打不著。電視劇中康熙帝屢屢與大臣爭論，常常脫口而出的一句賭氣的話就是：「難道你們想退回關外，重新過打獵捕魚的生活嗎？」

這就如同文革初期，若干元老反對中央文革小組、大鬧懷仁堂，毛澤東勃然大怒，做出反擊：「你們都想鬧事，那就鬧嘛！無非是文化大革命失敗，我馬上走，林彪同志也走，我們重上井岡山，重新鬧革命。……你們把江青、陳伯達槍斃，康生充軍，其他人你們愛怎麽辦就怎麽辦。這下總行了吧！這下就達到你們的目的了吧！」毛一旦說出「重上井岡山」這種重話，元老們立刻作鳥獸散，反對意見立即灰飛煙滅。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。