【關鍵專訪】TFPA理事蔡政良：什麼是理財規劃師？在不同年齡階段該如何作資產配置？

受訪人：蔡政良，台灣理財規劃產業發展促進會（TFPA）第七屆理事（以下簡稱「蔡」） 學經歷：國立中山大學經濟研究所碩士，曾服務於銀行、證券、投顧和投信、保險，從事理財規劃師18年。擁有CFP、台灣證券分析師等多張金融證照。

Photo Credit: 陳冠州 TFPA理事蔡政良曾服務於銀行、證券、投顧和投信、保險，從事理財規劃師18年。

Ｑ：台灣理財規劃產業發展促進會（Taiwan Financial Planning Association, TFPA）是怎樣的一個組織？成員大都在哪些領域？

蔡：TFPA是內政部許可的非營利性社團法人。目前成員大都是銀行、保險、證券、投信等金融機構，也有獨立財務顧問、律師、會計師等專業人士。TFPA是台灣CFP和AFP持證人組織，持有上述證照者屬一般會員；若無證照亦可加入，屬贊助會員。兩者差異在有無選舉權、被選舉權和投票權，除此之外，則享有一切相同權益。

Ｑ：CFP是怎樣的一張國際金融證照？AFP跟CFP有何不同？

蔡：CFP是1972年創立於美國的金融證照，全名「Certified Financial Planner」，稱為「國際認證高級理財規劃顧問」，在國際間被視為「理財規劃師」最高等級證照。CFP持照人數至2021年底全球約有20萬3000人，台灣約2400人。

這是一張全球通用的證照。在台灣取得證照後，可以到世界各國執業，包括中國、港澳，只要加考當地稅務、金融法規即可。

AFP（Associate Financial Planner）與CFP的差別，是CFP多加考第六模組「全方位理財規劃」，所以CFP可被認為較進階的證照。

我們可以這樣比喻，「台灣金融研訓院」輔導上課有點類似駕訓班，「台灣理財顧問認證協會」被總部委託負責考試業務就像監理所，而TFPA就是考照後的超跑俱樂部，負責理財觀念推廣與實務經驗的交流。CFP在考照前須先上6個模組的課，通過六大模組考試後，至少有3年金融業工作資歷才能正式取得證照。

取得證照之後每兩年要教育訓練30小時才可維持證照效力。所以CFP證照，是理論與實務兼具的證照，不是考完試，後續就沒事囉。

Ｑ：目前國人理財觀念如何？ 跟國外比起來？理財規劃師還可為我們做什麼事？

蔡：外國在理財的領域上發展很成熟。對於理財規劃師（或稱財務規劃師）是很尊崇。就如律師、會計師收取公費一樣，理財規劃師可以收取顧問費。投資股票或投保壽險只是理財計畫中「點」的部分。理財規劃師要做規劃時，要做到充分瞭解整個家庭或家族收支的狀況，財產與負債的情況，同時瞭解委託人的想法與需求。

例如：委託人可能20年後要退休、10年後要買房、5年後要出國等等。依照他的財務目標，給予合適的建議。或是現在小孩還小，保障可能要提高一點，如果單靠資產，可能無法完全覆蓋（cover）風險。所以專業理財規劃師可以檢視整個家庭狀況，做全面性、全方位的財務規劃。這也是當初CFP證照創立的宗旨。

可能我們這幾個月開支大於收入，我們可以檢視一下到底哪幾項開支是可以節省的。或是保險買太多了，買到不適合的保單，繳了過多的保費。一個專業的CFP會給你一個全面性的財務建議，而不是單單請你買個金融商品。

Q：理財規劃師如何跟家庭、個人互動？

蔡：理財規劃師就像國外的家庭醫師，也像台灣家醫科醫生。家醫科醫生就是什麼病都會看，但他不是對每一症狀有所專精。如果經過理財規劃師檢視之後，發現可能保險的稅務上有更專業上的問題，在初步檢視和建議後，那我們就會引薦會計師或律師來就稅務法規做進一步的深入診斷。

所以理財規劃師就是在處理家庭財務規劃前端的部分。如果到後端細部部分，例如要如何補足現金流量，或是如何合法節省稅金，要買什麼商品，就要繼續去找該領域專精、有證照和能提供金融商品選項的專業人員。

Q：會不會來找理財規劃師解決的部分，可能就是他個人比較有財務問題的部分？這樣做出的診斷會不會比較片面性？規劃師與客戶彼此之間要如何建立關係？

蔡：多多少少我們都會遇到這種隱藏資訊的客戶，做出的規劃不諱言也會比較片面。第一次來做財務規劃健診的陌生客戶，他不認識你，也沒有經過親友的推薦，一開始談的時候，一定會隱藏很多個人資訊。

他可能一開始就丟出保險的問題，保單要如何調整，他會拿出一個「點」來問你，探究理財規劃師功力的深淺，這是一開始常見的狀況。滿意你先期答覆表現後，再決定要不要進一步詢問自己多樣財務規劃目標，或提供給你更全面性的資產狀況來判斷。我覺得這是一種長期經營彼此信賴度的過程。對於陌生的客戶都需要一點時間經營。

如果隨機訪問路人現在有做什麼理財規劃？大部分的人可能會說，我現在作某某基金，買進某某股票，或是投保某某壽險。可是進一步，我們聽不出來他的理財的順序跟邏輯。一般人會認為買基金、買股票、買保險就是理財。但我覺得這只是理財中很小的範疇。這要回歸到理財的目的是什麼？有沒有先檢視家庭收支的狀況？日常生活是不是已經超支？是否買了超出自己風險可承擔的商品而不自知？

身為認真、負責、專業的理財規劃師，應該要提醒他日常生活的收支哪裡要調整；是否買的金融商品已經超出自己的負擔；可能買了很多還本型保險，保費壓縮到家庭的開支......理財規劃師對此會給一個客觀的建議，會站在消費者立場提供理財意見。他的角色與功能就像律師、會計師一樣需要全面性的考量客戶的各種情境，才能提出理財規劃書。