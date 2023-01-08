Netflix《舞林怪獸爭霸戰》：參賽選手透過虛擬實境與動態捕捉，化身怪獸重拾舞蹈夢

文：陸坡（LUPO）

重拾舞蹈夢，舞蹈與科技結合的選秀節目

我們了解一個人多半都先從外在開始，有些來於社會的刻板印象，另一種是不管承不承認，外表占據我們喜歡一個人很大一部分，只是在心理比重多寡的區別。當我們拋開一個人的外表跟職業，是否能更純粹的去看一件事情？或是更能中立的去判斷和享受一些事物，帶來的驚喜感。

《舞林怪獸爭霸戰》是一部有點創新的跳舞選秀節目。選手將透過虛擬實境和動態捕捉技術化生成一隻怪獸，隱藏身分展現舞技。

除了要展現自己的舞蹈技巧外，是否能搭配怪物訴說故事，和博取觀眾和評審的眼球，並重新踏上檯面起舞，也考驗這群曾經的舞者。成為舞林怪獸冠軍的人將獲得25萬美金的獎勵。

圖片來源：《舞林怪獸爭霸戰》

圖片來源：《舞林怪獸爭霸戰》

圖片來源：《舞林怪獸爭霸戰》

《舞林怪獸爭霸戰》是什麼節目？

你有什麼曾經想做，但卻因為現實原因最後放棄，多年後仍舊耿耿於懷？或是礙於迎合周遭，而必須影藏自己的某項喜好、家人不認同或是不了解你的興趣等等，這些故事想必在亞洲社會圈子，應該聽說或本身就經歷過，有些事情需要緣份，有時候一場意外可能緣份已盡或是有了重新開始的機會。

選秀節目《舞林怪獸爭霸戰》是一個有著新嘗試的舞蹈節目，它挑選的選手重點不是舞蹈界的明日之星，或是專業舞者或學生。

而是離開舞台多年的跳舞人士或是滿懷期盼喜愛跳舞的人卻因為現實考量而選擇安定的職業、甚至是本身有痼疾和疾病不得不中斷舞蹈夢的人，讓他們透過這檔節目再次站上舞台競賽。

圖片來源：《舞林怪獸爭霸戰》

圖片來源：《舞林怪獸爭霸戰》

圖片來源：《舞林怪獸爭霸戰》

這種隱藏身分表演，讓觀眾和評審驚艷的橋段，讓我想到韓國的歌唱節目《神秘音樂秀：蒙面歌王》，歌手藝人藉由面具遮住自己的臉藉由演唱，讓觀眾和評審只透過聲音去選擇，等淘汰之後才會公開歌手的真實身分，除了可以聽見歌手唱出與過去決然不同的風格外，也讓一些冷門有實力的歌手可以再次回到螢光幕，讓觀眾聽見他們動人的嗓音。

《舞林怪獸爭霸戰》則是透過虛擬實境的方式，讓這些選手化身成虛擬怪獸表演舞蹈，除了考驗動作捕捉技術之外，也考驗舞者怎麼詮釋一隻全新怪物角色的個性，還有展現出虛實搭配的狀況。可以說比以往真人舞蹈比賽更增添了一些趣味性和不確定性，甚至隨著比賽後期，還有結合動畫與怪物技能的街舞項目，著實帶來不錯的新鮮感。

圖片來源：《舞林怪獸爭霸戰》

圖片來源：《舞林怪獸爭霸戰》

圖片來源：《舞林怪獸爭霸戰》

《舞林怪獸爭霸戰》分析與延伸

從過去3D動畫技術開始發展時，一直以來都有這種將動畫人物結合到真人鏡頭裡的概念。不管是將人拉進電子虛擬實境的VR技術，或是與現實世界相結合的擴增實境的AR技術。

如今我們生活的世界多少都逐步的在像這樣的未來邁進，例如近年提出的元宇宙的概念，實際上對於許多網路遊戲玩家都不是什麼新鮮事，20多年前的遊戲玩家就已經在各自網路遊戲內實行過一個虛擬的遊戲社會。

比較有意思的是隨著網路社群的進化，過去的真人直播也出現另類以人互動但卻透又保有虛擬技術神祕感的新方式，也就是虛擬實況主「VTuber」。雖然多半的VTuber並不能有太大的動作和細緻的表情變化，但與粉絲多方的互動可彌補這樣的缺點。

VTuber的賣點是透過虛擬人物的皮而去演出一個角色，而背後的真人是一大禁忌，但就算是大叔演萌妹，沒有身心都投入變成她也是很難留住粉絲的。

圖片來源：《舞林怪獸爭霸戰》

圖片來源：《舞林怪獸爭霸戰》

圖片來源：《舞林怪獸爭霸戰》

《舞林怪獸爭霸戰》這節目算是當代才有的進化型，當如今動態捕捉技術已經有越來越成熟的趨勢，如育碧公司在2009年就開始在任天堂Wii平台上發售的舞蹈實境遊戲《舞力全開》系列。

當時技術不成熟之故導致業界一致差評，但多年過去如今2022年發售的《舞力全開2023》早已一步步克服技術問題，在電影上動態捕抓也越來越出色，必且已經可以做到虛實靠人的肉眼難以分辨的程度。

將虛擬動畫結合舞蹈，讓聲光表演更上升一級，雖然在現代技術來說已經表現不凡，但在真實的人像3D投影，或是互動性，仍然需要一段長久的道路，畢竟如今並未能做出VR或AR技術完全將虛實融合在生活之中，要普及運用能需仰賴人類對於科技的再進化和整體發展的創意性與普及度。

圖片來源：《舞林怪獸爭霸戰》

圖片來源：《舞林怪獸爭霸戰》

圖片來源：《舞林怪獸爭霸戰》

《舞林怪獸爭霸戰》值得一看嗎？

實境觀看這檔選秀節目後，它遠比廣告想像的有趣，因為不知為什麼被歸類在兒童節目，使它的觀看人數相當少，加上怪獸其實有些並不太可愛，但我覺得整體來說看怪獸表演跳舞還滿有趣的，尤其在後續加上超能力的設定，雖然對於一個舞蹈選秀節目有點離題，但在觀影上還是不錯的。

《舞林怪獸爭霸戰》是一檔還滿勵志的選秀節目，其中有不少參賽者本身都不是舞蹈專業，而是靠著業餘愛好不斷累積實力，他們可能是研究員、農夫、孩子的爸媽、體育選手、健身教練等等，還有許多因為家庭和生活原因離開舞台的舞者，他們透過這個節目再次以虛擬身分登上舞台，怪獸的模樣也以他們的舞風和體型樣貌有關連。

不過這檔選秀節目還是有一些缺點，雖然後製技術很完善但我可以想像現場很多部份可能只能透過影片來還原整體的效果給評審或是觀眾看，並不能達到完全LIVE的效果，在則因為虛擬人物的關係，有些動作其實做起來比真人來說視覺的衝擊要少，有點像是動畫打鬥與真人打鬥的差距，雖然同樣精采，但在有些運鏡和細節部份，動態捕捉無法做到很全面。

但這部節目的確很適合闔家觀賞，至少動畫人物表演跳舞應該有不少趣味性，到後期也有一些像是雙人舞搭檔、超能力融入舞蹈環節、甚至也有與主持人和評審共舞。