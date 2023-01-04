2023/01/04,
社會

桃園航勤春節罷工危機解除，工會提調薪、年終加給等六大訴求公司全數買單

桃園航勤春節罷工危機解除，工會提調薪、年終加給等六大訴求公司全數買單
桃園航勤企業工會4日在工會辦公室外舉行記者會，除表達訴求，也演出在疫情期間，資方未照顧員工的行動劇。 Photo Credit: 中央社

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桃園航勤企業工會與公司引爆勞資爭議，工會原預計本月6日舉辦抗議活動並於春節罷工，然今日上午，雙方進行一個多小時的勞資協商，最後以公司接受工會提出的六大訴求收場，其中包括：夜間津貼、調升薪資及年終、加給津貼、建立常態晉升制度等。

日前長榮海運發出高達45個月以上的年終獎金，長榮航空也有3個月，然而負責貨物裝卸、旅客行李搬運、客艙及航機清潔等工作的長榮航勤卻僅有一個月的年終，遠遠低於其他集團公司，引發許多人不滿，於是他們便在元旦「集體請假」，使得眾多貨機與客運航班受到影響。

1月2日，長榮航空向桃園機場公司請求支援，當時桃園航勤企業工會嚴正拒絕支援，《Newtalks新聞》報導指出，桃勤企業工會理事邱禹誠表示，桃勤公司與工會已有勞資爭議，若支援將可能讓情況更複雜，因此不予協助。

不過桃勤企業工會近期卻表示，將在1月6日到交通部前舉行代表大會，並同時舉辦罷工投票，若勞資雙方未達成共識，將不排除在春節期間罷工。而今（4）日也在工會辦公室外召開記者會表達訴求，雙方在10點進入桃勤公司總部，與桃園航勤公司董事長王正明、總經理陳定銘等高層進行一個多小時的協商。

桃園航勤擬罷工的原因

《Newtalks新聞》指出，交通部次長祁文中表示，大家都有自己的訴求，針對訴求都能坐下來討論，如果能夠解決問題就不會發生，同時認為問題的根源在「長榮航勤」，「桃園航勤」只是來聲援的。

對此，桃勤企業工會則回應，長榮航勤與桃園航勤的訴求大相逕庭，這次提出罷工的原因，是因去（2022）年底與公司談判破局所導致。

《聯合新聞網》指出，桃勤企業工會認為，航空業受疫情影響航班大減，機場地勤、空廚等行業也受影響，但政府紓困的薪資補貼並未真正涵蓋到地勤公司，經濟部與交通部所提相對應紓困方案不是不適用就是補助有限，迫使地勤公司只以舉債方式支應營運開銷。

工會也多次要求股東，請交通部監督由華航所派任的管理階層，並扮演好專業經營地勤的角色。

不過，華航仍一意孤行，長年以「低廉且調整有限的航機作業費率」來維持營運，任由倉儲相關業者濫用公司盤車裝備，將成本都轉嫁至桃勤，不僅讓疫情期間處理航機的員工（中游）必須忍受廉價營收，華航（上游）與倉儲相關業者（下游）還坐享超額運費與棧倉費。

事實上，桃勤企業工會從2000年起就未調整過團體協約，每年都透過抗爭才爭取合理年終。今年的年終、薪資調整、激勵獎金等也尚未談妥，因此工會才會在去年底提出六大訴求，不過卻遭到公司否決，因此產生罷工念頭。

六大訴求：

  • 夜間津貼從50元調整到75元
  • 調整薪資4％
  • 年終一個月加現金8萬，及疫情激勵金1萬5000元
  • 資方依職工薪級表調整各職等薪資上限
  • 各級別操作津貼增加1000元、修護廠技術津貼2000元
  • 原職等10年作業人員常態晉升，明確訂定轉任正職時間表

航空業恐受影響，桃勤公司同意工會六大訴求

桃園航勤公司當初是由交通部、華航以及美商UPS航空公司共同投資組成，負責了桃園機場大部分的地面作業工作，因此罷工恐對航運業造成極大的影響。

《三立新聞網》就引述觀光業者李奇嶽說法，桃勤公司佔桃園機場7成的地面運量，若加上長榮，無論是台灣前往世界各地的轉機，或其他國家到台灣轉機，都會大受影響，最後結果就是航空業、旅行業、旅客三輸的局面。

《中央社》報導，經過今天的協商後，工會不久後便發文表示，董事長王正明釋出善意與激勵辛勞員工的方案，讓近期的勞資緊張出現曙光，同時令今年的團體協約簽訂有好的開始，並取消原本6日將舉行的抗議活動。

桃勤公司也證實，勞資雙方就工會所提團體協約的六大訴求及年終獎金發放，達成了具體共識，其中涉及公司組織編制調整等，也將依法提報董事會通過後分階段實施。

桃勤公司強調，基於體恤基層員工辛勤奉獻及維繫公司永續經營，雙方迅速取得共識諒解，並且未來仍會繼續提供旅客安心順意的高標準服務。

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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：羅元祺


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