桃園航勤春節罷工危機解除，工會提調薪、年終加給等六大訴求公司全數買單
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桃園航勤企業工會與公司引爆勞資爭議，工會原預計本月6日舉辦抗議活動並於春節罷工，然今日上午，雙方進行一個多小時的勞資協商，最後以公司接受工會提出的六大訴求收場，其中包括：夜間津貼、調升薪資及年終、加給津貼、建立常態晉升制度等。
日前長榮海運發出高達45個月以上的年終獎金，長榮航空也有3個月，然而負責貨物裝卸、旅客行李搬運、客艙及航機清潔等工作的長榮航勤卻僅有一個月的年終，遠遠低於其他集團公司，引發許多人不滿，於是他們便在元旦「集體請假」，使得眾多貨機與客運航班受到影響。
1月2日，長榮航空向桃園機場公司請求支援，當時桃園航勤企業工會嚴正拒絕支援，《Newtalks新聞》報導指出，桃勤企業工會理事邱禹誠表示，桃勤公司與工會已有勞資爭議，若支援將可能讓情況更複雜，因此不予協助。
不過桃勤企業工會近期卻表示，將在1月6日到交通部前舉行代表大會，並同時舉辦罷工投票，若勞資雙方未達成共識，將不排除在春節期間罷工。而今（4）日也在工會辦公室外召開記者會表達訴求，雙方在10點進入桃勤公司總部，與桃園航勤公司董事長王正明、總經理陳定銘等高層進行一個多小時的協商。
桃園航勤擬罷工的原因
《Newtalks新聞》指出，交通部次長祁文中表示，大家都有自己的訴求，針對訴求都能坐下來討論，如果能夠解決問題就不會發生，同時認為問題的根源在「長榮航勤」，「桃園航勤」只是來聲援的。
對此，桃勤企業工會則回應，長榮航勤與桃園航勤的訴求大相逕庭，這次提出罷工的原因，是因去（2022）年底與公司談判破局所導致。
《聯合新聞網》指出，桃勤企業工會認為，航空業受疫情影響航班大減，機場地勤、空廚等行業也受影響，但政府紓困的薪資補貼並未真正涵蓋到地勤公司，經濟部與交通部所提相對應紓困方案不是不適用就是補助有限，迫使地勤公司只以舉債方式支應營運開銷。
工會也多次要求股東，請交通部監督由華航所派任的管理階層，並扮演好專業經營地勤的角色。
不過，華航仍一意孤行，長年以「低廉且調整有限的航機作業費率」來維持營運，任由倉儲相關業者濫用公司盤車裝備，將成本都轉嫁至桃勤，不僅讓疫情期間處理航機的員工（中游）必須忍受廉價營收，華航（上游）與倉儲相關業者（下游）還坐享超額運費與棧倉費。
事實上，桃勤企業工會從2000年起就未調整過團體協約，每年都透過抗爭才爭取合理年終。今年的年終、薪資調整、激勵獎金等也尚未談妥，因此工會才會在去年底提出六大訴求，不過卻遭到公司否決，因此產生罷工念頭。
六大訴求：
- 夜間津貼從50元調整到75元
- 調整薪資4％
- 年終一個月加現金8萬，及疫情激勵金1萬5000元
- 資方依職工薪級表調整各職等薪資上限
- 各級別操作津貼增加1000元、修護廠技術津貼2000元
- 原職等10年作業人員常態晉升，明確訂定轉任正職時間表
航空業恐受影響，桃勤公司同意工會六大訴求
桃園航勤公司當初是由交通部、華航以及美商UPS航空公司共同投資組成，負責了桃園機場大部分的地面作業工作，因此罷工恐對航運業造成極大的影響。
《三立新聞網》就引述觀光業者李奇嶽說法，桃勤公司佔桃園機場7成的地面運量，若加上長榮，無論是台灣前往世界各地的轉機，或其他國家到台灣轉機，都會大受影響，最後結果就是航空業、旅行業、旅客三輸的局面。
據《中央社》報導，經過今天的協商後，工會不久後便發文表示，董事長王正明釋出善意與激勵辛勞員工的方案，讓近期的勞資緊張出現曙光，同時令今年的團體協約簽訂有好的開始，並取消原本6日將舉行的抗議活動。
桃勤公司也證實，勞資雙方就工會所提團體協約的六大訴求及年終獎金發放，達成了具體共識，其中涉及公司組織編制調整等，也將依法提報董事會通過後分階段實施。
桃勤公司強調，基於體恤基層員工辛勤奉獻及維繫公司永續經營，雙方迅速取得共識諒解，並且未來仍會繼續提供旅客安心順意的高標準服務。
新聞來源
- 長榮航勤集體休假未平 桃勤工會醞釀罷工又起：不介入其他勞資事件（Newtalks新聞）
- 桃勤罷工被指「讚聲」長榮航勤？工會駁：兩者訴求不一樣（Newtalks新聞）
- 不只長榮航勤！桃勤也釀「春節罷工」 李奇嶽：「佔地勤7成」影響巨大（三立新聞網）
- 桃勤今勞資協商 工會：盡速拿出方案 否則衝突難免（聯合新聞網）
- 桃園航勤協商資方釋善意 同意工會6訴求、年終獎金發放（中央社）
延伸閱讀
- 長榮航勤不滿年終只有1個月元旦集體休假，47班次延誤影響逾4000人
- 長榮航勤不滿年終、元旦百人「依法休假」，董事長、總經理都下場支援短缺人力
- 敢罷工就沒年終：長榮罷工六大關鍵問題解析
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：羅元祺
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
我們想讓你知道的是
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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