《人生最重要的使用說明書》：自書遺囑有哪些優缺點？可以口述請人代寫嗎？
我們想讓你知道的是
自書遺囑雖然簡單方便，但有時因沒有專業人士協助，而遺囑人又可能對法令不熟悉，因此比較容易發生遺囑方式或內容違反法令，導致爭議甚至無效的狀況。在自書遺囑時，最好是在身體狀況較好的狀況下盡早預立，若是能再請律師或公證人協助做見證認證的話，應對上述爭端會更有避免效果。
文：劉韋德
遺囑的形式
民法上遺囑的形式共有五種，分別是自書遺囑、公證遺囑、密封遺囑、代筆遺囑、口授遺囑等，這五種遺囑的要件各有不同，也各有優缺點。每個人在立遺囑前，最好先了解五種遺囑的方式，然後選擇一種最適合自己的方式立下自己的遺囑。
自書遺囑
情境
王先生已經80歲了，他覺得最近身體越來越差，他覺得幾個小孩的經濟狀況不同，對自己的關心照顧也不同，所以他希望在自己走後，能依照自己的想法去分配遺產，因他自己對法律有一些了解，所以他自己拿了筆和紙，一字一字的寫下自己的遺囑。
自書遺囑是五種遺囑方式的第一種，也是一般民眾最常用的遺囑方式。
自書遺囑，顧名思義，就是自己書寫的遺囑。自書遺囑的優點是簡單方便，只要一張紙一枝筆，不必任何費用就可以完成，而且不必找見證人，因此隱密性高，也不會有遺囑內容外洩的風險，這都是自書遺囑的優點。
自書遺囑雖然簡單方便，但有時因沒有專業人士協助，而遺囑人又可能對法令不熟悉，因此比較容易發生遺囑方式或內容違反法令，導致爭議甚至無效的狀況。
由於許多人在自書遺囑時，常是因為身體已經出現狀況，甚至是已經到了病危，此時筆跡常會比較凌亂，文筆也不太通順，所以分產較少的繼承人就常常會出面主張遺囑是假的，或是爭執父母立遺囑時已因重病神智不清而主張遺囑無效，這些都是自書遺囑常見的爭議。因此在自書遺囑時，最好是在身體狀況較好的狀況下盡早預立，若是能再請律師或公證人協助做見證認證的話，應對上述爭端會更有避免效果。
注意重點
1. 自書遺囑的內容，一定要遺囑人全部親自用手書寫，不可以自己口述然後請人代寫，即使有些字不會寫，也不可以請人代寫。
2. 電腦中或手機中的電子檔，就算是自己寫的，但因不符合「自書」的要件，所以僅有意思表達效果，但無法律上效力，就算列印出來以後再簽名，也不發生法律效力。
3. 電腦或手機雖然不能直接做成自書遺囑，但因電腦、手機或是遺囑APP，都有很強的編輯功能，因此可以先在上面做成遺囑初稿，等到想要做成正式遺囑時，只要列印出來然後直接全文抄寫一次即可，這樣會比在稿紙上修改方便很多。
4. 書寫的文字不限於中文，外國文字也可以，但必須是第三人可以客觀辨識之文字，筆跡也不宜太潦草，以免辨識困難產生爭議。如內容有金額數字，宜以大寫或國字書寫，因為阿拉伯數字比較容易被竄改。
5. 遺囑內容若一張紙寫不下，可以寫在另外一張紙上，但最好用相同格式和材質的紙張為宜，並在每一張上都簽名並註明頁數次序，然後在各頁之間再蓋上騎縫章或簽名，這樣可以避免產生疑義。
6. 一定要記明立遺囑的時間，用民國或西元時間都可以，但時間單位一定要清楚記明是「某年某月某日」，缺一不可，否則遺囑無效。另外，若遺囑不是一次寫完，而是分成好幾天寫，就註明最後寫完的那一天的日期即可。
7. 遺囑內容完成後，一定要記得親自簽名，簽名的位置不拘，在遺囑開頭或結尾都可以，但建議寫在全文結尾處或是在頭尾都簽名，並在最後簽名處末加註「以下空白」四字，這樣可以避免遺囑被他人擅自增加內容。
8. 簽名所用文字，法律上並未規定，任何文字皆可，所以用中文寫遺囑，最後簽英文姓名也可以，但最好能書寫全名，以免產生爭議，不能只寫「父親親筆」之類的署名，否則無效，而且簽名所用文字，盡量要和遺囑內容所用的文字相同，這樣比較不會有爭議。
9. 自書遺囑簽名，記得不可用蓋章或指印等方式代替，這是很常見的錯誤，但若同時有簽名和蓋章或指印，則是可以的。
10. 寫遺囑的過程中或完成後，如要新增或刪改部分內容，必須於新增或刪改後，以文字另行註記「於第○行增刪修改○字」（通常放在文末），而且還要記得必須再次於註記處簽名（常見錯誤），以確保增刪改都是遺囑人所為，若忘記註記或簽名，則視為未增刪修改。
11. 遺囑寫好之後，最好請律師或公證人幫忙檢查，如果可以的話，花一點錢請律師見證或公證人認證，這樣可以更提高遺囑的可信度。
書籍介紹
本文摘錄自《人生最重要的使用說明書：預立遺囑－專業律師教你遺囑表達、訂立、保管、財產繼承等關鍵問題》，高寶出版
作者：劉韋德
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超過95%以上的人過世後沒有立遺囑，人生突然落幕，只留下一片空白──後事怎麼辦？財產怎麼分配？有沒有想說而未說的話？你的家人該何去何從？為了更從容、更安心地離開，為了更妥善、更仔細的分配財產，為了省去留下親人間的糾紛，你需要預立遺囑。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。