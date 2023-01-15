《人生最重要的使用說明書》：自書遺囑有哪些優缺點？可以口述請人代寫嗎？

文：劉韋德

遺囑的形式

民法上遺囑的形式共有五種，分別是自書遺囑、公證遺囑、密封遺囑、代筆遺囑、口授遺囑等，這五種遺囑的要件各有不同，也各有優缺點。每個人在立遺囑前，最好先了解五種遺囑的方式，然後選擇一種最適合自己的方式立下自己的遺囑。

自書遺囑

情境

王先生已經80歲了，他覺得最近身體越來越差，他覺得幾個小孩的經濟狀況不同，對自己的關心照顧也不同，所以他希望在自己走後，能依照自己的想法去分配遺產，因他自己對法律有一些了解，所以他自己拿了筆和紙，一字一字的寫下自己的遺囑。

自書遺囑是五種遺囑方式的第一種，也是一般民眾最常用的遺囑方式。

自書遺囑，顧名思義，就是自己書寫的遺囑。自書遺囑的優點是簡單方便，只要一張紙一枝筆，不必任何費用就可以完成，而且不必找見證人，因此隱密性高，也不會有遺囑內容外洩的風險，這都是自書遺囑的優點。

自書遺囑雖然簡單方便，但有時因沒有專業人士協助，而遺囑人又可能對法令不熟悉，因此比較容易發生遺囑方式或內容違反法令，導致爭議甚至無效的狀況。

由於許多人在自書遺囑時，常是因為身體已經出現狀況，甚至是已經到了病危，此時筆跡常會比較凌亂，文筆也不太通順，所以分產較少的繼承人就常常會出面主張遺囑是假的，或是爭執父母立遺囑時已因重病神智不清而主張遺囑無效，這些都是自書遺囑常見的爭議。因此在自書遺囑時，最好是在身體狀況較好的狀況下盡早預立，若是能再請律師或公證人協助做見證認證的話，應對上述爭端會更有避免效果。

注意重點

1. 自書遺囑的內容，一定要遺囑人全部親自用手書寫，不可以自己口述然後請人代寫，即使有些字不會寫，也不可以請人代寫。

2. 電腦中或手機中的電子檔，就算是自己寫的，但因不符合「自書」的要件，所以僅有意思表達效果，但無法律上效力，就算列印出來以後再簽名，也不發生法律效力。

3. 電腦或手機雖然不能直接做成自書遺囑，但因電腦、手機或是遺囑APP，都有很強的編輯功能，因此可以先在上面做成遺囑初稿，等到想要做成正式遺囑時，只要列印出來然後直接全文抄寫一次即可，這樣會比在稿紙上修改方便很多。

4. 書寫的文字不限於中文，外國文字也可以，但必須是第三人可以客觀辨識之文字，筆跡也不宜太潦草，以免辨識困難產生爭議。如內容有金額數字，宜以大寫或國字書寫，因為阿拉伯數字比較容易被竄改。

5. 遺囑內容若一張紙寫不下，可以寫在另外一張紙上，但最好用相同格式和材質的紙張為宜，並在每一張上都簽名並註明頁數次序，然後在各頁之間再蓋上騎縫章或簽名，這樣可以避免產生疑義。

6. 一定要記明立遺囑的時間，用民國或西元時間都可以，但時間單位一定要清楚記明是「某年某月某日」，缺一不可，否則遺囑無效。另外，若遺囑不是一次寫完，而是分成好幾天寫，就註明最後寫完的那一天的日期即可。

7. 遺囑內容完成後，一定要記得親自簽名，簽名的位置不拘，在遺囑開頭或結尾都可以，但建議寫在全文結尾處或是在頭尾都簽名，並在最後簽名處末加註「以下空白」四字，這樣可以避免遺囑被他人擅自增加內容。

8. 簽名所用文字，法律上並未規定，任何文字皆可，所以用中文寫遺囑，最後簽英文姓名也可以，但最好能書寫全名，以免產生爭議，不能只寫「父親親筆」之類的署名，否則無效，而且簽名所用文字，盡量要和遺囑內容所用的文字相同，這樣比較不會有爭議。

9. 自書遺囑簽名，記得不可用蓋章或指印等方式代替，這是很常見的錯誤，但若同時有簽名和蓋章或指印，則是可以的。

10. 寫遺囑的過程中或完成後，如要新增或刪改部分內容，必須於新增或刪改後，以文字另行註記「於第○行增刪修改○字」（通常放在文末），而且還要記得必須再次於註記處簽名（常見錯誤），以確保增刪改都是遺囑人所為，若忘記註記或簽名，則視為未增刪修改。

11. 遺囑寫好之後，最好請律師或公證人幫忙檢查，如果可以的話，花一點錢請律師見證或公證人認證，這樣可以更提高遺囑的可信度。

書籍介紹

本文摘錄自《人生最重要的使用說明書：預立遺囑－專業律師教你遺囑表達、訂立、保管、財產繼承等關鍵問題》，高寶出版

作者：劉韋德

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Photo Credit：高寶

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航