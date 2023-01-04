另類的解構想像：時勢造「姜濤」？
我們想讓你知道的是
音樂作品是否需要由自己作曲或填詞，才算得上是真正自己的作品。這一點也正好回應了姜濤其中一個為人詬病的地方——既然他的歌曲都不是他自己「創作」，到底這還算得上是他的作品嗎？
有說：「只是時勢造英雄。」也只是當代香港的社會環境造就了男團MIRROR。就這樣的，斬釘截鐵。
按照這種說法，時勢與英雄，彷彿永遠都是二元對立。都是因為美國五、六十年代的民運抗議背景，造就了巴布．狄倫（Bob Dylan）；英國六、七十年代的經濟氛圍，造就了性手槍樂隊（Sex Pistols）、衝擊樂隊（The Clash）；六、七十年代香港具混雜性的殖民地背景，造就了我們所認識的許冠傑。但是個體果真能抽離於世界或歷史脈絡而被觀察及討論嗎？是否真的只有「時勢造英雄」或「英雄造時勢」這種二元對立的方式來理解世界？兩者究竟有沒有可能既同時存在又互相影響？
你可能會說：「但姜濤唱歌真的很一般。」甚至現場表演更經常有失準的時候。但這又如何？唱歌動不動聽本來就是主觀的。來到這裡，你可能認為我已有「盲撐」（盲目地支持）之嫌。那麼，難道衝擊樂隊（The Clash）的Joe Strummer又真的彈得一手很好的結他嗎？他笑稱自己只懂兩個和弦形狀（Chord Shape），甚至就算人們用五百元來點一首「生日歌」，他也未必能為觀眾演奏，但這對我們而言似乎並不會影響到他是否偉大，對吧？這樣的話，對於音樂人來說，到底技巧是否真的那麼重要？而為什麼音樂人（特別是主流音樂人）總是被貼上了滿身的標籤？
藝術的延異
在古希臘時期，藝術的定義就是：技術。到了文藝復興時期又加上了：「美」作為必要條件。到了近代，杜象（Marcel Duchamp）徹底質疑「藝術必須要美」的這種論述，同時也質疑「技術」這種固有概念。也就是說，藝術作品是否真的需要自己去製造？而他提出的是「選擇比製造更為重要」的一種想法，亦即是思想比「技術」更重要。這是「藝術」在發展過程中的一種延異。
這也提供了一個重要的角度來讓我們思考，一方面是「美」之必要，另一面則是作品是否需要由自己作曲或填詞才算得上是真正自己的作品。這一點也正好回應了姜濤其中一個為人詬病的地方——「既然他的歌曲都不是他自己『創作』，到底這還算得上是他的作品嗎？」——而事實上，他的作品都是他把自己想表達的東西跟作曲及填詞人講述，然後讓他們負責樂曲與歌詞的部分，例如：《鏡中鏡》（關於自我的掙扎）、《Dear My Friend,》（關於他已去世的摯友）、《作品的說話》（關於面對戰爭）等等，所以其實這些歌曲都是他個人的選擇，也是他自己的心路歷程與信念。
另類的解構想像
當我們戴上了這副「解構的眼鏡」來看待事物時，我們對於「藝術」或「音樂」將會有更多思考的面向，以及更多想像的空間。
當然，我知道以這種解構的方式來看當代的香港（主流）樂壇可能是極為瘋狂，甚至乎有些人可能會認為這是有點無理取鬧，但無論如何，我旨在多想一想，並提出一些可能的另類想像，特別是在當今這個資訊量極豐富的時代裡，很多事情都變得「很快」——我們接觸資訊的速度可以很快，與此同時判斷也很快；留言可以很快，「Like」或「Dislike」也可以很快。然而，就在這樣的時代裡，我們的思想有沒有因而變得更豐富？這似乎成了一種悖論。另外，我亦希望最終彼此能夠互相尊重，因為既然我們作為獨立的主體，就必然會有各自不同的想法，也正正因為有不同的想法，我們的社會才能變得更多元、更美好。
相信音樂
擁有一座獎項的肯定固然是一種鼓舞，但無論最終得獎與否，我相信只要繼續堅持做音樂就是了——因為我們相信音樂。音樂畢竟不是一場比賽，沒有高低之分，沒有互相比較甚至是排斥的必要，也沒有終點。我們創作，是因為那個過程。而各人在樂迷心中的地位更不需要任何一座所謂的獎項來證明。故此，我亦想同時帶出一點：一個「樂壇」其實也不會因為一座獎項頒了給誰而「死亡」。
今天的主題是姜濤，也是香港樂壇，也可能是你和我。來到最後，希望姜濤加油，亦借用姜濤的一句說話作結：「香港樂壇加油！」
（深知這題目極具爭議，但有爭議原是好事。無論你認同與否，衷心感謝你看到最後的最後！）
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
我們想讓你知道的是
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
更多熱門片單：https://disney.com.tw/disneyplus_latestlist
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