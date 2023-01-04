2023/01/04,
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緬甸慶祝獨立紀念日75週年，軍政府展示軍力並宣布特赦超過7000名囚犯

緬甸慶祝獨立紀念日75週年，軍政府展示軍力並宣布特赦超過7000名囚犯
圖為2022年1月4日時，緬甸首都奈比多舉行的獨立74週年紀念儀式。Photo Credit: GettyImages

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緬甸國營媒體「緬甸廣播電視台」（MRTV）報導，緬甸軍政府為紀念獨立紀念日，宣布將特赦7012名囚犯。不過，犯有謀殺和強姦罪的囚犯，或因爆炸案、非法結社、武器、毒品和貪腐罪名而入獄的囚犯，不會被釋放。目前也不清楚是否會釋放任何政治犯。

緬甸在1月4日（週三）迎來75週年獨立紀念日（Independence Day），軍政府在首都奈比多舉行閱兵儀式，最高領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）也在儀式上發表演說。此外，緬甸國營媒體報導，軍政府在獨立紀念日這天，宣布特赦超過7000名囚犯。不過，目前尚不清楚是否會釋放任何政治犯。

法新社》指出，4日這天，首都奈比多（Naypyidaw）的閱兵廣場出現坦克車、飛彈發射器，以及裝甲車等武器裝備，為緬甸脫離英國獨立75週年的閱兵儀式揭開序幕。而緬甸軍政府最高領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）也在21響禮炮的歡迎之下，抵達閱兵會場。

根據緬甸國營媒體《全球新光報》（Global New Light of Myanmar）報導，俄羅斯總統普丁在獨立紀念日時，向緬甸獻上「誠摯問候」，並表示，期待兩國關係能有「進一步發展」。

路透社》指出，緬甸國營媒體「緬甸廣播電視台」（MRTV）報導，緬甸軍政府為紀念獨立紀念日，宣布特赦7012名囚犯。不過，犯有謀殺和強姦罪的囚犯，或因爆炸案、非法結社、武器、毒品和貪腐罪名而入獄的囚犯不會被釋放。目前，尚不清楚是否會釋放任何政治犯。

敏昂萊也在獨立紀念日儀式上發表演說，他表示，「我要感謝一些在所有的壓力、批評和攻擊中，與我們積極合作的國際和地區國家、組織和個人，」他說，「我們正在與中國、印度、泰國、寮國和孟加拉國等鄰國密切合作。我們將共同致力於邊境的穩定和發展。」

美聯社》則報導，針對軍政府與反抗軍的武裝衝突仍在緬甸多數地區造成衝擊，敏昂萊也在演說中強調，「停止國內武裝衝突、確保民族團結與和平，對我們國家來說是絕對必要的，我們正在為此做出努力。」

75年前，1948年1月4日這天，緬甸在遭罷黜的文人政府領袖翁山蘇姬父親翁山（Aung San）將軍支持之下，宣布從英國統治下獨立。不過，自2021年緬甸政變以來，現年77歲的翁山蘇姬一直遭到緬甸軍方拘留。就在上週12月30日時，軍政府法庭對翁山蘇姬的審判進行最終宣判，最終判處翁山蘇姬需在監獄內服刑33年。

《法新社》進一步指出，在獨立紀念日當天，緬甸民眾通常會在街頭舉辦慶祝活動，或是在公園和公共空間舉行集會。不過，自緬甸軍政府在2021年2月奪取政權以來，緬甸多數地區一直飽受軍政府軍隊和反抗軍間的戰亂波及，多數民眾皆留守在家中抗議軍政府行徑，基本上沒有民眾在公共假期時舉行慶祝活動。

此外，由於近幾個月來，緬甸最大城市仰光（Yangon）發生一系列炸彈襲擊事件，因此，在獨立紀念日這天，緬甸當局也加強警戒人力。美國駐緬甸大使館在4日時警告，「襲擊、有針對性的槍擊或爆炸事件可能會增加。」

報導也指出，緬甸軍政府似乎正在為計劃於2023年即將舉行的全國大選做準備。《美聯社》報導，敏昂萊在演說中表示，「緬甸將在完成緊急狀態規定後，根據2008年憲法舉行自由公正的選舉，並將進一步展開相關工作，按照民主程序將國家職責移交給獲勝的政黨。」不過，美國認為這將是一場「騙局」。

在緬甸於2020年11月舉行的選舉中，翁山蘇姬領導的全國民主聯盟（National League for Democracy）大獲全勝，但軍政府以全國民主聯盟在選舉中涉嫌舞弊為由發動政變，並成功奪取政權。

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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


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