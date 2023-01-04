5G電信選哪家？Opensignal公布行動網路體驗報告，追劇、玩遊戲用台灣大哥大

全球行動通訊網路測試分析機構Opensignal日前公布「2022台灣行動網路體驗報告」，內容指出台灣電信市場競爭激烈，在5G體驗方面，台灣大哥大於影音、遊戲和語音應用程式的表現最為傑出，中華電信的5G下載與上傳速度最快，遠傳電信則是用戶連線5G的時間最長。

據了解，「2022台灣行動網路體驗報告」蒐集相關數據的期間，是從2022年8月1日至10月29日止，在計算整體體驗指標分數時，不僅使用前幾代行動網路技術的測量樣本，也使用5G測量樣本。該報告也提及，由於部分電信業者未來可能會合併，屆時將會改變人們對5G行動網路的體驗。

在5G影音體驗上，台灣大哥大與遠傳電信共奪獎項，分別為83.2分、82.6分，中華電信為82.5分、台灣之星為80.2分，彼此落差不大。至於5G遊戲體驗，台灣大哥大與遠傳電信共同拿下獎項，兩者體驗分數為84.4分、83.6分（滿分為100），中華電信的分數為81.4，屬於良好類別（75-85分），台灣之星為75.2分，略低於其他電信業者。

在網路持續優化後，語音應用技術也越來越強大，就5G語音應用體驗的部分，台灣大哥大、遠傳電信與中華電信同時獲得獎項，依序為83分、83分、82.5分，台灣之星則為81.4分。整體來看，在日常生活中，經常使用影音娛樂服務、語音應用的人，特別適合台灣大哥大。

5G的平均下載與上傳速率皆由中華電信贏得獎項，擁有全台灣最快5G平均下載與上傳速度，但從5G可用率來看，遠傳電信領先其他業者，用戶連線5G的時間最長。至於5G可及率，意思是用戶就所在位置可連接到5G服務的空間比率，遠傳電信、台灣大哥大與中華電信共奪獎項，依序為6.3分、5.9分、5.8分（滿分為10分）。

值得一提的是，台灣大哥大獲得品質一致性的獎項，以86.2%的得分勝出，比第二名遠傳電信的 85.2% 領先 1 個百分點，中華電信以82.3%位居第三，這也是台灣大哥大連續第二次在 Opensignal 報告中獲得此獎項。

5G影音娛樂體驗當道

大量開啟網頁、下載或上傳檔案會佔用到頻寬，進而影響網速，但5G網速的快慢還要考量基地台數、穿透率、用戶數等因素，不是頻寬越大就越快。對一般使用者來說，5G頻寬能應用的情境並不多，應考慮自身使用的偏好與習慣做選擇，若只是看影片、玩遊戲，頻寬大小就不算是必要條件。

在5G體驗方面，台灣大哥大積極耕耘影音、遊戲和語音應用程式等領域，不僅發展旗下的影音平台MyVideo、串流音樂平台MyMusic，也成為Disney+在台灣獨家合作的電信商，並共同投資拍攝本土原創戲劇，還代理多項手機遊戲，甚至取得明年《英雄聯盟》的台灣代理權。

為了打造更好的影音娛樂服務，台灣大哥大更瞄準國內用戶習慣，推出全新品牌「OP響樂生活」，用CP值超高的價格，讓人一次購足內容、設備、網路與服務等商品，再透過簡單設定相互串連，讓人在家就能隨時享受追劇、看電影、打電玩、聽音樂等樂趣。

此外，台灣大哥大也推出電信業唯一 YouTube Premium 服務優惠，只要申辦5G 月租999元以上手機專案，可獨享最高4個月免費體驗，同時也跟Apple合作辦理「最i果粉」電信獨家優惠活動，申辦iPhone 14系列指定專案，就可以享有Apple TV+與Apple Arcade 6個月免費的優惠。這也難怪台灣大哥大在Opensignal公布的「2022台灣行動網路體驗報告」可以拿下影音、遊戲和語音應用程式的獎項，並兩度獲得品質一致性的榮耀。