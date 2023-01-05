2023/01/05,
中東

土耳其12月通膨率急劇下降，有利艾爾多安選情，但選前利多增開支不利經濟前景

土耳其12月通膨率急劇下降，有利艾爾多安選情，但選前利多增開支不利經濟前景
由於通貨膨脹、貨幣里拉貶值及民眾生活水準急降，土耳其總統艾爾段領導的執政黨正義發展黨（AK Party）近期頻釋利多於大選前挽回民心。圖為伊斯坦堡歐洲區一處店家前民眾及遊客。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 112年1月4日

我們想讓你知道的是

眼見選舉進入倒數，艾爾多安近日不但將最低工資提高55%以緩解民眾經濟困頓，更宣布取消退休年齡要求，讓超過200萬符合資格的勞工可立即退休。土耳其目前有1390萬人領取退休金，彭博評估，艾爾多安最新一波「惠民」政策，可能會使土耳其財政部每年損失約130億美元（約新台幣3987億元）。

（中央社）土耳其去（2022）年12月通貨膨脹率急劇下降，這或許有助總統艾爾多安（RecepTayyip Erdogan）競選連任，但不太可能使面臨生活成本危機的家庭緩解困頓；通膨放緩也可能會因選前的高額公共開支而面臨風險。

土耳其統計局（Turkish Statistical Institute）3日指出，去年12月的消費者物價指數（CPI）年增率為64.27％，低於11月的84.39％。這是土耳其通膨率於去年10月攀升至24年高點85.5％後，連續第2個月降溫。其中年度價格漲幅最大的是住房，將近80％，其次是食品及非酒精飲料價格，漲幅為78％。

由獨立學者及專家組成的「通貨膨脹研究小組」（Inflation Research Group）則表示，12月的真實通膨率為135.55％。彭博（Bloomberg）的預測中值為66.7％。

彭博指出，土耳其通膨放緩很大程度上反映去年12月價格快速上升的基數效應，當時貨幣里拉在數天內貶值近五分之一，使進口商品更貴。而後信貸成長放緩及貨幣相對穩定使政策制定者預計今年年底的通膨率為22.3％。

經濟學家巴茲基（Selva Bahar Baziki）預測，今（2023）年選舉後，才會見到中央銀行升息對抗高漲物價。選舉一落幕，土耳其累積的經濟風險預計需政府逆轉政策。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情及俄羅斯入侵烏克蘭引爆全球通貨膨脹，但專家指出，土耳其物價上漲的原因是艾爾多安認為高利率將導致物價上漲，這與「提高利率有助抑制通膨」的傳統經濟思維背道而馳。

儘管通膨居高不下，土耳其央行去年仍逆風下調利率5個百分點至9％，世界各地央行則提高利率對抗通膨飆升。

土耳其將於6月舉行大選，艾爾多安曾承諾新的一年降低通膨，並可能在選戰期間大幅宣傳經濟表現。他3日稱最新消費者價格數據為「通膨大幅下降的第一個重要跡象」。

他說：「我們以實現低於中期目標的消費者通貨膨脹率來結束2022年」。「希望在未來幾個月，我們能看到通膨下降趨勢持續」。

眼見選舉進入倒數，艾爾多安近日不但將最低工資提高55％以緩解民眾經濟困頓，更宣布取消退休年齡要求，讓超過200萬符合資格的勞工可立即退休。土耳其目前有1390萬人領取退休金，彭博評估，艾爾多安最新一波「惠民」政策，可能會使土耳其財政部每年損失約130億美元（約新台幣3987億元）。

艾爾多安昨天又加碼挽回因民眾生活水準下降而受打擊的支持率，宣布將公部門的薪資及退休金提高25％。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。