聲生不息傳遞電力資訊！台電Podcast節目，「世界電力新聞週報」達100集里程碑

「各位收聽世界電力新聞週報的朋友大家好」，台電自2021年1月推出Podcast頻道，成為國營事業中首創，作為台電首支Podcast節目的「世界電力新聞週報」，近日邁入第100集，長期整理最新報導與評論，分享國際能源及電力相關議題等最新視野趨勢，台電期待透過多元管道，提供聽眾深入淺出的國際電力資訊。

台電指出，「世界電力新聞週報」是台電製作的第一個Podcast節目，其內容著重在分享國際能源、電力、環境、產業最新趨勢，並透過新聞報導、雜誌期刊、智庫角度廣泛蒐集資訊與分析，從能源轉型、政策方向到市場競爭議題的精闢解析，讓聽眾在短時間內獲得豐富充實的知識饗宴。甫上架的第100集針對國際能源總署發布的2022年再生能源報告進行深度解析，引領聽眾瞭解再生能源最新趨勢。

如何將專業的電力資訊，轉換為貼近民眾生活的內容，是製作過程中最大的挑戰。「世界電力新聞週報」每集皆由台電同仁合作完成，從撰稿、討論、錄音、剪輯、上架等過程，藉由一次次的嘗試與學習，累積相當經驗。為給民眾更不一樣的電力知識饗宴，台電也持續開創不同類型的Podcast節目，例如後續也推出「電力大家講」，邀請能源領域專家學者於節目互動分享討論，其製作過程從取材到後續主持、採訪錄製、發行全由台電同仁一手操刀完成，在不斷摸索中漸漸找到了節奏，讓節目內容能朝更多元化發展，並穩定產出內容。

現代人接收資訊管道多元，台電為因應不同的資訊需求，「世界電力新聞週報」除了Podcast傳播，也輔以口播文案強化閱聽效果；「電力大家講」也同步於Youtube頻道及Podcast平台上架；今年甚至將「台電月刊」精華內容轉化為聲音形式推出「來電聽聽」Podcast節目。豐富的電力議題與知識，不僅能聽能讀也能看，以多元方式滿足持續傳播電力大小事。

台電Podcast節目可以在Apple Podcast、Google Podcast、KKBOX、Spotify、SoundOn以及Listen notes等平台收聽，歡迎有興趣的民眾上網搜尋，一齊增進電力知識。