2023/01/04,
生活

誠品信義店確定於今年年底吹熄燈號，誠品：「24小時閱讀的燈火永不熄滅」

誠品信義店確定於今年年底吹熄燈號，誠品：「24小時閱讀的燈火永不熄滅」
Photo Credit: 誠品提供

我們想讓你知道的是

近年位於台北市中心的誠品書店一再傳出吹熄燈號的消息。2020年5月31日，在台北深耕多年的誠品敦南店就吹熄燈號，也代表這間台北人共同回憶的24小時書店落幕；而後誠品信義店，則在同年以全新裝潢接棒成為24小時書店，提供書店、音樂館、生鮮超市、全新咖啡廳等服務，也讓台北夜生活持續繞著書香。但離誠品敦南店熄燈不到3年時間，誠品信義店就宣布落幕消息，令許多熱愛誠品書店的書迷以及夜貓子大感不捨。

位於信義區的獨棟誠品信義店，與大房東統一集團簽下一紙租賃期長達18年的合約，先前也傳出在此份合約於2023年年底到期之後，因收益不如預期，統一集團將收回商場以利整合運用。而此消息在昨（3）日也已確定，誠品信義店發出聲明表示，因房東確認收回本建物，誠品信義店將營業至今（2023）年12月合約結束。

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Photo Credit: 中央社
誠品信義店店內

全台第一間誠品書店於1989年在台北仁愛圓環旁地下室成立（通稱老敦南），而後因為都更於1996年搬遷至敦南店，並於1999年首創24小時書店，也是全世界第一間24小時營業的書店，成為台北人甚至各國觀光客的朝聖之地。

不過，近年位於台北市中心的誠品書店一再傳出吹熄燈號的消息。2020年5月31日，在台北深耕多年的誠品敦南店就吹熄燈號，也代表這間台北人共同回憶的24小時書店落幕；而後誠品信義店，則在同年以全新裝潢接棒成為24小時書店，提供書店、音樂館、生鮮超市、全新咖啡廳等服務，也讓台北夜生活持續繞著書香。但離誠品敦南店熄燈不到3年時間，誠品信義店就宣布落幕消息，令許多熱愛誠品書店的書迷以及夜貓子大感不捨。

誠品在聲明中指出：「看似一段旅程的結束，卻也是迎向未來的全新開始！誠品信義店集合全世界的美好，展現4500家中外文出版社的精彩，開業至今迎接來自全世界的讀者顧客近2億人次，許多人在此度過珍貴的時光，凝結成為生命中永恆美好的時刻。誠品團隊承諾，會持續以快樂和正向的態度開創未來，對提升人文氣質積極貢獻，並堅持24小時閱讀的燈火永不熄滅。」

誠品也指出，今年將會是豐沛美好的一年，包含亞洲最大店點新店裕隆城、台中七期全新大店都將在今年下半年開幕，而誠品也將深入全台開展社區創新店，積極整合線上下全通路，提供全天24小時生活與閱讀的美好。

從誠品的聲明來看，即使誠品信義店吹熄燈號，但24小時書店應該會持續延續，而各界也盛傳，在信義店熄燈之後，可能將改由松菸誠品接棒，但此消息未獲官方證實。

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Photo Credit: 中央社

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核稿編輯：羅元祺


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