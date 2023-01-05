TNL+ 2023/01/05,
政治

血統與愛國——為何澳門土生葡人「肥媽」愛國愛港？

血統與愛國——為何澳門土生葡人「肥媽」愛國愛港？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

「肥媽」原名Maria Cordero，澳門土生葡人，在香港長大，小時候在香港的勞工階層工作多年，之後開展歌唱生涯。她的母語是粵語，從小到大都在香港，未曾在葡萄牙生活過。那她對香港有感情，就等同印裔辛偉誠愛英國、肯雅裔奧巴馬愛美國，一點都不奇特。

有人問：中葡混血藝人「肥媽」愛國愛港，為何土生土長的「廢青」卻破壞香港？

這問題很有趣。這裡只想討論前半部分，後半部分成因複雜，就不在此贅述了。

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圖片來源：幫港出聲 Silent Majority Facebook

「肥媽」愛國愛港，究竟是否令人驚訝的事？其實這位原名Maria Cordero的澳門土生葡人，在香港長大，小時候在香港的勞工階層工作多年，之後開展歌唱生涯。她的母語是粵語，從小到大都在香港，未曾在葡萄牙生活過。那她對香港有感情，就等同印裔辛偉誠愛英國、肯雅裔奧巴馬愛美國，一點都不奇特。

上一代港人多認同自己是中國人，「肥媽」愛中國亦非奇事。要是「肥媽」獨愛葡萄牙，不停在網上為葡國總統及政黨助選，對香港一點感情都沒有，這才令人奇怪。

土生葡人在香港，已有悠長歷史。不少除了有葡文名字外，外表和談吐都與本地人無分別。他們很多都未必會葡文，以粵語為母語。例如葡文名字叫Michelle Monique Reis的前港姐冠軍李嘉欣就能以一口流利粵語說出恭賀說話，為港人津津樂道。單憑聲音，絕不能聽出她是葡裔；而足球名將山度士（Leslie George Santos）在港土生土長，當年在球會和香港隊亦被視為華人球員。加上前市政局主席沙利士（Arnaldo de Oliveira Sales）和曾任多項公職的羅理基（Albert Maria Rodrigues），土生葡人已在香港貢獻多年。他們「愛港」就像用兩條腿走路，自然不過。

反而沒當地血統，亦沒有在當地生活過的人很喜愛當地文化，就會引來好奇。例如港人支持德國國家隊，卻從未去過德國，那德國人或其他外國人聽見後，必定問及因由。而見到學習小眾文化者，例如亞洲人學立陶宛文、到匈牙利修讀音樂、唸巴斯克文學碩士，必定會叫人嘖嘖稱奇，成為社交場合焦點。

中葡混血港人愛國愛港，用英文說就是「no big deal」，毋須「大蛇屙尿」；反而放大其血統強調他們愛港，才是有問題。對一個國家或地方有感情，不應用血統衡量，而是要明白無論甚麼族裔，都可以是百分百港人。

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