《方圓》「Meta／元」對談一：虛擬的誘惑與逆轉
我們想讓你知道的是
現在，我們已經不處於可以隨意將文學或藝術作品重新定義的年代。所以無論是哪種運動，與文藝或社會相關的，大家都是在尋找價值。在這個尋找價值的年代，有些人覺得價值應該是價格，有些人覺得價值就應該是價值。
（《方圓》編按：文學及文化季刊《方圓》，每期邀請各領域的創作人、評論人與學者等就文化主題對談。近年元宇宙與虛擬貨幣的熱潮再次興起，虛擬與現實之間的邊界被重塑，藝術的形式與價值亦有了被重新定義的可能。「Meta／元」一期的對談從虛擬世界所涉及的誘惑與逆轉說起，再將討論延伸至文學後設書寫的討論，以及其中無可規避的權力議題。以下節選部分內容，原文約一萬二千字。）
虛擬與現實的之間或之外──「Meta／元」的多重性
時間：2022年9月7日
地點：香港文學生活館
主持：朗天（作家、文化評論及策劃，兼職執教大學，近作有《反復：易經新寫》。下稱「朗」。）
與談人：
紅眼（專欄作家，影評人。《藝文青》總編輯。寫電影、電視劇、流行文化。寫小說。下稱「紅」。）
李卓風（畢業於香港浸會大學國際學院，主修新媒體及影視劇本創作；現職編劇。下稱「李」。）
袁兆昌（香港作家、編輯、寫作班導師。下稱「袁」。）
洛楓（創作及評論人，曾獲中文文學雙年獎、香港書獎、藝術家年獎、城市當代舞蹈達人獎。下稱「洛」。）
朗：為了呼應今次的主題，我們先從Damien Hirst的案例說起吧。他做了個event，他將他所有與dot相關的作品轉化成NFT（non-fungible token）。他讓觀眾選擇：要麼要實物，要麼要NFT。如果你選擇購買NFT的話，實物就會即場被摧毀。即是二選其一的投票，凸顯了實物和blockchain中虛擬單元之間的選擇。
這是不是同時凸顯了meta這一概念本身的二重性？接下來的問題是，兩者是並存的關係，還是應該二選其一？同時，二選其一的意義在於，它帶出了一重具有獨特意義的layer，就是我們常說的區塊鏈。這涉及藝術的問題：藝術的意義何在？藝術是不是代表要有實質的作品？還是只是意念呢？從杜象（Marcel Duchamp）的《噴泉》（Fountain）開始，那件work不是傳統的藝術品，但通過某個context之下，因為它在藝術館，並有杜象的簽名，它由此成為了「藝術品」。當時這個衝擊很大，甚至開展了整個modern art的潮流。我們先從這裡說起吧。
袁：現在，我們已經不處於可以隨意將文學或藝術作品重新定義的年代。所以無論是哪種運動，與文藝或社會相關的，大家都是在尋找價值。在這個尋找價值的年代，有些人覺得價值應該是價格，有些人覺得價值就應該是價值。從杜象的個案來看，個人身份或地位會釐定了該物品的價值。這令以後對於雕塑、公共的看法有很大的衝擊。當創作成為了操作，被放置到社會的語境討論時，當中藝術的概念彷彿被磨平了一樣。藝術或文藝的發展，到了現在，當被放置到可被「公共」觸及的空間時，似乎不再是在很突出的位置。
所以我想，meta的意思，在疫情的年代，我們都無法像以前一樣看到實物，而NFT有關區塊鏈和貨幣的操作，只會令我們更難搞清楚藝術是甚麼。當一張又一張的GIF被拼湊起來，它居然可以賣到5.4億港元，這根本已經遠離了藝術創作可以去到哪個層次的問題。甚至，最近一宗用AI（Artificial Intelligence）來畫畫，然後參賽和獲獎的新聞，最後被揭曉是以人工智能來繪圖。創作人似乎會為了追求可被別人看到的形式或場合，這其實無異於杜象當年所做的。
洛：我覺得朗天一開始談到的那個例子很有趣。杜象的Fountain，如果不是在博物館的話，只是在公園或路邊，就算他簽了名，或做了甚麼，都是不會產生任何效應的。那件作品成為了icon或classic，是因為它所在的場地。他的那個年代，沒有人會在博物館做這樣的事情。因為博物館必定都會放一些很grand和classical的high art作品。他居然在那裡放置了一件如此日常，甚至在公廁都能找到的物品。重點是杜象和博物館兩個重要的元素。我未必有準確的答案，但第一個感覺是，這幾個element必須同時存在，那樣物件才影響了後來postmodern art的觀念。正如我現在，如果在課室做類似的行為，也是毫無作用的。
朗：你談到你就這一課題，翻看了布希亞（Jean Baudrillard）的書，包括了他有關hyperreality（過度真實）的理論。布希亞的概念exactly就是叫seduction（誘惑），而非只注重simulation（擬象）。Seduction指的是reversal of power，假設是在探討masculinity和femininity時，feminine在文藝上總是負責seduction，意思不是以女性主義或者女權主義opposition的方法，不是通過打倒男權來凸顯自己，因為打到男權本身就是男權。所以他用的不是opposition而是reversal的方式，正正就是你剛才所說的那一種把事情反過來的顛覆。
例如說，我們經常以為virtual reality（VR）是沒有那麼重要，因為它是基於現實的剩餘物，它只是為我們提供娛樂。現實才是最基本的。但如果它被理解成seduction，它事實上reverse了一件事：它不是派生的、次要的，反過來，它令現實變成了派生和次要。這也同樣適用於NFT，當我們以為NFT只是用來炒賣的，但隨著之後的發展，它逐漸將事情反轉過來。就如剛剛談到Hirst的例子，我們一般會認為實物比虛擬物更加重要，因為後者只是複製品，但Hirst卻使它們變成具有意義和價值的東西，甚至代替了實物。那麼又是不是，從現實生產出來的虛擬物，並沒有反過來吞噬了現實，而是使現實成為了它的派生和附庸。就如安徒生的《影子》（The Shadow），影子最後將真人變成了他的影子，反過來本來的影子成為真實的存在。那麼，現在所謂的AR（augmented reality）、VR或者NFT的走勢是不是這樣呢？
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皇家禮炮高踞超凡視野 再創新奢典範
我們想讓你知道的是
皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖
擁抱自由多元，悠遊繁茂新境界
1953 年時，皇家禮炮於王室尊榮中誕生，啟航非凡的登峰之路。對於威士忌之王「皇家禮炮」而言，登峰之路並非通往無人之巔，而是邁向繁茂絕倫的嶄新境界，正如那一位位勇於破框、樂於斜槓的「新奢世代」，總是帶著最自由的靈魂，興致勃勃地挑戰「不可能」，攜手心有共鳴的有趣靈魂，齊步越過既有條框圍柵，帶著多元經歷累積出的格局與視野，在無路可循之地，結果開花出一片前所未有的繁盛。
自由揮灑、大膽破框，再創新奢典範
所謂新奢，不在於財富的堆疊，而在不拘一格、自由揮灑的心態與境界。恰似「新奢世代」勇於挑戰未知，卻在多重能力的堆疊、強強聯手的加乘下，訂製出屬於自己的生活模樣，讓心之所向不再只是空想，而是闊步走出獨屬道路，以創意開啟成功的槓桿、用不同的眼光開創新視野，走出新奢境界。
而高踞威士忌之巔的皇家禮炮，始終追求的也正是那令人心醉的極繁美學。正如天才畫家將時光與大地孕育出的天然礦石顏料，調疊出前所未有的奪目色彩，「皇家禮炮」也藉由大師的極致調和工藝，將來自不同酒廠、各具風味特色與層次性格的逾 21 年珍稀酒液，調和成無與倫比的華麗交響，讓人們在從舌尖出發，細究前所未見的新奢品味，體驗層峰的風味之巔。
擁抱多元才能成就唯一，永不設限開創紛美極境
登上新奢境界後，精彩絕倫的旅程才正要開啟。相較於直奔目的的傳統玩法，「新奢世代」更樂於體驗預期之外的美好驚喜，以無比開放的胸襟，讓這趟旅程更顯獨一無二。
不只如此，精彩生活與豐富閱歷層疊累積出的超凡視野，更讓新奢世代能帶著與眾不同的格局與眼光，讓所見所感與眾不同。畢竟，正是所有經驗的總和，造就了此時此刻的我們，而新奢世代對於新知的無盡渴求、對於趨勢的密切掌握，讓他們看過、經驗過難以想像的多元，而這些點滴的積累，都在不知不覺中化作他們豐富的涵養與美學，為他們帶來超凡的視野與格局，看見前所未有的精彩，再創新奢典範
正如皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖，開拓了我們多元的風味視野。而唯有那樂意敞開心扉、絕不自我設限的「新奢世代」，才能在熟悉的風味之外，品嚐到不一樣的風味，以更豐富的威士忌品飲經驗，體會另一種層次的奢華與深邃。
抱持著開放無拘的寬闊胸襟，新奢世代在皇家禮炮那令人心醉的完整威士忌風味版圖中，大膽探索未知，感受驚喜也累積經驗，帶著更進一層的視野與格局，登上皇家禮炮精心打造的新奢之巔、在塵世中的心之所向裡，品味如萬花筒般的繽繁極境。
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