《方圓》「Meta／元」對談二：閱讀或書寫——作為另類的抗衡
我們想讓你知道的是
書寫本來便是尋找虛擬世界的過程，給自己帶來慰藉或者其他，不論有沒有讀者。如果你的故事寫得吸引的話，讀者就像在玩VR一樣，投入到你所建構的小說世界。對我來說，一般VR的成本效益遠遠不及我們創作一本好的小說。在某些時間，總有些人會提出一些新潮流。但當我們回到最基本，其實我們一路以來書寫，就是在尋找可以改變的可能。
（上回：對談一：虛擬的誘惑與逆轉）
虛擬與現實的之間或之外──「Meta／元」的多重性
時間：2022年9月7日
地點：香港文學生活館
主持：朗天（作家、文化評論及策劃，兼職執教大學，近作有《反復：易經新寫》。下稱「朗」。）
與談人：
紅眼（專欄作家，影評人。《藝文青》總編輯。寫電影、電視劇、流行文化。寫小說。下稱「紅」。）
李卓風（畢業於香港浸會大學國際學院，主修新媒體及影視劇本創作；現職編劇。下稱「李」。）
袁兆昌（香港作家、編輯、寫作班導師。下稱「袁」。）
洛楓（創作及評論人，曾獲中文文學雙年獎、香港書獎、藝術家年獎、城市當代舞蹈達人獎。下稱「洛」。）
袁：我又覺得VR的體驗，總比不上看書或看電影。書寫本來便是尋找虛擬世界的過程，給自己帶來慰藉或者其他，不論有沒有讀者。如果你的故事寫得吸引的話，讀者就像在玩VR一樣，投入到你所建構的小說世界。對我來說，一般VR的成本效益遠遠不及我們創作一本好的小說。在某些時間，總有些人會提出一些新潮流。但當我們回到最基本，其實我們一路以來書寫，就是在尋找可以改變的可能。
而那個虛擬的世界，不需要帶甚麼眼鏡，只是通過我們的想像便可以達到的。我覺得朗天談到的一點很有趣，即使是「尿兜」，只要放在某種特定的場地，便可以被重新定義。當各種新事物不停衝擊我們，我們要問自己，回到原本，書寫便是答案。對於我來說，最「過癮」始終是閱讀。而VR則是竭力邁向商業化和普及化的指向，而並非我們尋找答案的途徑。
洛：我同意阿昌的說法。我對VR並不熱衷，是因為就算只談論stage performance，只要有body、一班舞蹈員和演員，即使在空地，他們的身體律動，在演出空間所投入的那種力量，都是VR無法相比的。VR所提供的是即時的感官經驗。但反而，你在觀看即使很ritual的演出，不論是低沉的靜思，還是激烈的當代舞，我身體和大腦的反應都是十分強烈。我不知道怎樣說得很清楚，可能也是personal的原因，但是進入VR的世界，我的身體會suffer。
可能在觀賞某些很激昂的演出時，我也可能會suffer，會傷心難過，或者「撩起」了我的創傷，但那suffer在結束之後可能會令你overcome一些事情。阿昌剛說的閱讀也很重要。當你進入了閱讀的世界，那個VR就在我的腦海之中自行建構，我想怎樣移動也可以。尤其是這兩年，我經常失眠。我總會看村上春樹。他談到一個很重要的點：你怎麼知道這宇宙不會有很多個世界同時存在？在你所身處的世界以外，或有另一個世界、時空，也有另外一班人在生活。可能你會在無意之間，穿過一道牆，便去了另一個世界。
我想這就是，multi-layered的VR了。我甚至覺得那個世界經已超越了虛擬。書或stage performance，對我來說，都可以是心靈和精神上的寄託。又例如電影，有個時期我在看完徐克的黃飛鴻電影後，每晚都夢到自己拿著一支棍去打人。有趣的是，我拿著的不是刀或槍，而必定是棍！你會發現，原來這是可以「入得咁犀利」的。我總會比它們同化。
袁：我覺得更吸引我們的可能反而是AR。由Pokémon Go開始，可以在現實世界安插一個虛擬的角色，讓他可以存在於螢幕之上，我覺得這個更加刺激。可以令一樣原本不存在的東西變成存在的，是我們每人都夢寐以求的。同時，在功能的要求上，它的門檻更低。
朗：還有一種叫MR（mixed reality），是AR和VR的混合體，在VR之中有AR。
袁：MR似乎更加瘋狂，好像真是有一個人在你面前。日本有個宅男，他和一個MR人物結婚了，但最「大鑊」的是，那個廠商不再提供更新，結果他就被逼失戀了。這就是如何維繫那些工業的問題，而那種維繫的方式真的很消耗。
李：剛剛朗天所提到的那個反轉的現象，在以往也不是未曾發生過。例如1990到千禧年那段時間，大眾似乎都沉迷在online game的世界，例如MMRPG（massive multiplayer role playing game）。當中虛擬世界的角色，比現實世界的角色更加重要。近年這個潮流MMRPG已經完結，但原因是甚麼呢？好多人寧願重新再玩一些單機或者很簡單的遊戲。歸結原因，是因為很多人都覺得很累。我們的現實是first life，還有虛擬世界中的second life，令我們的負荷很大。
紅：其實reverse根本就是每天都在發生的事，例如我們每天都追著WhatsApp、Facebook，追著那個虛擬平台正在發生的事情，它好像反而成為了我們的first life。
朗：但回到剛剛布希亞的理論，這應是seduction。如果會令人好累的，那就不是seduction了。
李：它曾經很吸引，但後來沒落了，這才是最重要的事情。
洛：這就是over excessive，當去到盡頭的時候，那些事情就變成了fatigue（怠倦）。
朗：這就是我們這個年代的問題，後現代或者後真相問題：「好攰」。一句「好攰」，就似乎把所有事情flatter了。
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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