《方圓》「Meta／元」對談二：閱讀或書寫——作為另類的抗衡

（上回：對談一：虛擬的誘惑與逆轉）

虛擬與現實的之間或之外──「Meta／元」的多重性

時間：2022年9月7日

地點：香港文學生活館

主持：朗天（作家、文化評論及策劃，兼職執教大學，近作有《反復：易經新寫》。下稱「朗」。）

與談人：

紅眼（專欄作家，影評人。《藝文青》總編輯。寫電影、電視劇、流行文化。寫小說。下稱「紅」。）

李卓風（畢業於香港浸會大學國際學院，主修新媒體及影視劇本創作；現職編劇。下稱「李」。）

袁兆昌（香港作家、編輯、寫作班導師。下稱「袁」。）

洛楓（創作及評論人，曾獲中文文學雙年獎、香港書獎、藝術家年獎、城市當代舞蹈達人獎。下稱「洛」。）

袁：我又覺得VR的體驗，總比不上看書或看電影。書寫本來便是尋找虛擬世界的過程，給自己帶來慰藉或者其他，不論有沒有讀者。如果你的故事寫得吸引的話，讀者就像在玩VR一樣，投入到你所建構的小說世界。對我來說，一般VR的成本效益遠遠不及我們創作一本好的小說。在某些時間，總有些人會提出一些新潮流。但當我們回到最基本，其實我們一路以來書寫，就是在尋找可以改變的可能。

而那個虛擬的世界，不需要帶甚麼眼鏡，只是通過我們的想像便可以達到的。我覺得朗天談到的一點很有趣，即使是「尿兜」，只要放在某種特定的場地，便可以被重新定義。當各種新事物不停衝擊我們，我們要問自己，回到原本，書寫便是答案。對於我來說，最「過癮」始終是閱讀。而VR則是竭力邁向商業化和普及化的指向，而並非我們尋找答案的途徑。

洛：我同意阿昌的說法。我對VR並不熱衷，是因為就算只談論stage performance，只要有body、一班舞蹈員和演員，即使在空地，他們的身體律動，在演出空間所投入的那種力量，都是VR無法相比的。VR所提供的是即時的感官經驗。但反而，你在觀看即使很ritual的演出，不論是低沉的靜思，還是激烈的當代舞，我身體和大腦的反應都是十分強烈。我不知道怎樣說得很清楚，可能也是personal的原因，但是進入VR的世界，我的身體會suffer。

可能在觀賞某些很激昂的演出時，我也可能會suffer，會傷心難過，或者「撩起」了我的創傷，但那suffer在結束之後可能會令你overcome一些事情。阿昌剛說的閱讀也很重要。當你進入了閱讀的世界，那個VR就在我的腦海之中自行建構，我想怎樣移動也可以。尤其是這兩年，我經常失眠。我總會看村上春樹。他談到一個很重要的點：你怎麼知道這宇宙不會有很多個世界同時存在？在你所身處的世界以外，或有另一個世界、時空，也有另外一班人在生活。可能你會在無意之間，穿過一道牆，便去了另一個世界。

我想這就是，multi-layered的VR了。我甚至覺得那個世界經已超越了虛擬。書或stage performance，對我來說，都可以是心靈和精神上的寄託。又例如電影，有個時期我在看完徐克的黃飛鴻電影後，每晚都夢到自己拿著一支棍去打人。有趣的是，我拿著的不是刀或槍，而必定是棍！你會發現，原來這是可以「入得咁犀利」的。我總會比它們同化。

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袁：我覺得更吸引我們的可能反而是AR。由Pokémon Go開始，可以在現實世界安插一個虛擬的角色，讓他可以存在於螢幕之上，我覺得這個更加刺激。可以令一樣原本不存在的東西變成存在的，是我們每人都夢寐以求的。同時，在功能的要求上，它的門檻更低。

朗：還有一種叫MR（mixed reality），是AR和VR的混合體，在VR之中有AR。

袁：MR似乎更加瘋狂，好像真是有一個人在你面前。日本有個宅男，他和一個MR人物結婚了，但最「大鑊」的是，那個廠商不再提供更新，結果他就被逼失戀了。這就是如何維繫那些工業的問題，而那種維繫的方式真的很消耗。

李：剛剛朗天所提到的那個反轉的現象，在以往也不是未曾發生過。例如1990到千禧年那段時間，大眾似乎都沉迷在online game的世界，例如MMRPG（massive multiplayer role playing game）。當中虛擬世界的角色，比現實世界的角色更加重要。近年這個潮流MMRPG已經完結，但原因是甚麼呢？好多人寧願重新再玩一些單機或者很簡單的遊戲。歸結原因，是因為很多人都覺得很累。我們的現實是first life，還有虛擬世界中的second life，令我們的負荷很大。

紅：其實reverse根本就是每天都在發生的事，例如我們每天都追著WhatsApp、Facebook，追著那個虛擬平台正在發生的事情，它好像反而成為了我們的first life。

朗：但回到剛剛布希亞的理論，這應是seduction。如果會令人好累的，那就不是seduction了。

李：它曾經很吸引，但後來沒落了，這才是最重要的事情。

洛：這就是over excessive，當去到盡頭的時候，那些事情就變成了fatigue（怠倦）。

朗：這就是我們這個年代的問題，後現代或者後真相問題：「好攰」。一句「好攰」，就似乎把所有事情flatter了。