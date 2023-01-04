中國疫情拖累，短短一年蘋果市值蒸發1兆美元，業內人士：iPhone若趕工不及恐湧現「退訂潮」

短短一年，蘋果市值蒸發1兆美元，中國無論是作為蘋果生產基地或消費市場，都因為疫情爆發遭到重挫。蘋果供應鏈業內人士強調，中國疫情延燒，再加上全球經濟不振的情況下，原本訂購蘋果產品的民眾若遲遲拿不到貨，恐怕將會有「退訂潮」，而台灣至少有49間企業受影響。

一年內蘋果市值蒸發1兆美元，49間台企受影響

蘋果公司的市值於今（2023）年3日正式跌破2兆美元。這像是神奇的巧合，去（2022）年1月3日，蘋果形勢大好，股價突破180美元，市值一度超過3兆，外媒紛以「富可敵國」形容，也相當看好未來的發展，但是不過短短一年的時間，情勢逆轉風雲變色。

疫情是主要問題。中國是蘋果主要的市場，同時也是重要的製造工廠。據研調機構Counterpoint數據顯示，2022年10月蘋果在中國手機市占率達到25%創下新高，意味著中國每賣出4支手機就有1隻是iPhone。

眾所皆知，蘋果包含iPhone在內的眾多產品，委託鴻海、緯創和中國立訊逾期國內組裝，而大多數零組件也由中國業者提供。蘋果公佈的2020年供應商名單中，中國業者達51間首度成為最大供應國。2022年蘋果供應商則遍布台日韓美中等國，這當中台灣至少有49間企業上榜。

未料，中國歷經「白紙運動」後，北京當局放棄「動態清零政策」，解除各項封控措施，導致疫情越演越烈，擾亂了商業活動及工廠運作。

中國疫情趕不出iPhone，退訂潮恐湧現

位於蘋果供應鏈的PCB業內人士向《關鍵評論網》透露，由於全球景氣不佳，近來鼓勵休假的氣氛越來越濃厚，也有傳聞部分業者要放無薪假度過寒冬。他認為現在包含手機在內的消費電子產品需求驟降，現在趕工的是之前缺貨要給客人，因此部分廠區趕工並不是景氣好轉。

其中，最令蘋果感到擔憂的是其最大組裝業者富士康（Foxconn）的重要生產基地鄭州廠爆發疫情後，遲遲無法回到正軌運作，然而該廠區負責的就是蘋果高階iPhone組裝工作，也是蘋果的主要獲利產品。

他強調：「隨著經濟慢慢往下，許多民眾也會消費也會縮手，而『缺貨』會導致需求越來越低。例如：民眾數月前預訂了1台手機、筆電，卻受到景氣影響，民眾可能就會轉向『退訂單』，又或者因收入短少沒有能力付出款項，進而導致產品滯銷，品牌業者的庫存就會越來越高，對經濟形成惡性循環。」

雖然過去幾個月內，富士康透過一系列的獎勵措施，包含員工最高每個月可獲得1.3萬元人民幣的獎勵金，還有當地政府的防疫馳援下，這才逐漸脫離疫情帶來的傷害，產業內預計從2023年元月起開始趕工迎接新的產能高峰。

分析師估蘋果最快第2季才能好轉

中國《河南日報》引述鄭州園區副總經理王雪指出，截至2022年12月30日，鴻海鄭州園區的出貨量已經達到年初設定目標的9成左右，而目前訂單良好，春節後幾個月將迎來生產高峰。

然而中國的經濟卻仍危機四伏。思睿集團（GROW Investment Group）經濟學家洪灝告訴《華爾街日報》，2023年第1季中國不會出現經濟復甦，而未來幾個月內有可能發生幾輪感染，對工廠、供應鏈造成衝擊，直到第2季形勢才會好轉。

研究機構DA Davidson & Co.的分析師湯姆福特（Tom Forte）說：「中國目前的新冠疫情是蘋果公司2023年經營業績的最大不確定性。」

另一方面，中國研究機構財新（Caixin）公布，去年12月中國製造業採購經理指數（PMI）為49，這顯示出，中國本來就因為房地產問題，陷入經濟危機當中，如今卻又艱難地應對感染者人數螺旋式上升的影響。種種原因牽動下，意味著蘋果的股價一時半刻很難有起色。

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核稿編輯：翁世航