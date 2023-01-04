北市立委補選政見發表：王鴻薇質疑吳怡農迴避辯論，3號候選人蕭赫麟全程不發一語

台北市選舉委員會今（4）日舉辦台北市第3選區立委補選公辦電視政見發表會，共3名候選人各發表15分鐘的政見。民進黨候選人吳怡農提出兵役改革、松機遷建等議題，國民黨候選人王鴻薇則說明加強社會安全網等5大政見。另外，這場發表會也圍繞著辯不辯論、選舉正不正面等爭論，王鴻薇要求吳怡農回應，他的哪一句話是謾罵和人身攻擊。

在政見方面，吳怡農強調自己對國家未來的期待，是台灣必須是一個更安全的家，所以兵役訓練內容必須全面改革，要適度延長兵役、建立國土防衛部隊，並提及進入國會後，會要求行政部門讓每個役男平安回家，且讓年輕人不會覺得當兵是浪費。他最後強調，國軍所做的努力是要維持和平，國軍的建軍是要避免戰爭發生、維持原本的生活方式。

吳怡農的其他幾項政見，還有透過中央補助，增加地方消防人力、汰換老舊消防裝備和車輛。對於松山機場的遷建，他認為能夠解決內湖、南港交通問題，以及長者居住、年輕人的社會住宅，既然2030年桃機第三跑道即將完工，現在就必須討論松機土地、周遭限建土地的都市規劃，以帶動台北市未來3、40年的發展。對於下一代，吳怡農則提倡建立優質、平價的外語課後學習機會，讓孩子能夠獲得平等起跑的機會。

王鴻薇則提出5大政見，首先是核二、核三廠的延役，他指出過去發生多次大停電，卻沒看到政府提供解方，雖然政府提出2025年非核家園，但綠電發電比例嚴重跳票。針對還稅於民的議題，他肯定行政院今天宣布的「發現金」措施，但他指出蔡政府6年來總共超徵1.1兆，未來進入立法院，他會嚴格審查預算、定期揭露重大預算，並把「還稅於民」變成一個制度，而非一次性發放現金。

王鴻薇也提到要全面檢視政府廣宣標案，是否綁標特定媒體，以及降低公辦都更門檻。而在發表會上他最強調的政見是強化社會安全網，未來他會特別關心心理健康預算是否偏低，目前衛福部整體預算2200億多元，心理健康司的預算只有39億、佔1.74％。除了預算合理分配以外，現在社區心理衛生中心嚴重不足，僅有22間，且根據統計，每100名就醫者，只有1人能接受健保醫師的晤談，如何由政府提供社區心理衛生中心更是重要。

辯不辯論、選舉正不正面成政見會焦點

王鴻薇在發表會前及發表會中，也批評本次政見發表會採取15分鐘一輪的方式，對很多選民是不公平的。他表示自己12月2日登記參選時，選委會就有發單調查參不參加政見發表會，以及要採取哪種形式，當時他勾選用辯論方式進行。不過，要超過三分之二候選人同意，才能採取辯論的方式，他要求吳怡農對外說明，他在意願調查表上勾選什麼？是否一開始就拒絕或迴避辯論？

吳怡農今早車掃時接受媒體聯訪，他對這項問題回應，每場選舉都是一場面試，要面對面對選民交代，他過去這5週提出了4場政見發表會、無數場客廳會，都是要向選民們清楚交代具體的政見主張，和對關鍵議題的立場。但他認為對手沒有對他的任何主張提出具體的批評、想法，「這樣是很難辯論的」。

吳怡農在發表會上強調，自己堅持正面的選舉，如果選舉文化中充滿抹黑、謾罵、口水、造謠，政治也由這些候選人來主導，那很難看到國家的未來，如果選舉的文化是競爭政見，那贏得選舉的人，是對政見與國家的未來有充分思考的人，而他所堅持的也是透過政見、具體的主張與立場爭取支持。

對此，王鴻薇在發表政見之初回應：「我想請問，從選舉開始，除了對政策提出質疑外，哪一句話對吳怡農作謾罵和人身攻擊？」他要求吳怡農具體指出，在過去的選舉期間有哪一句話是謾罵。

至於第3位候選人蕭赫麟，整整15分鐘都不發一語，手上拿著半身高的競選手牌，上面除了頭銜、名字外只有一個QR code。他在剩下不到9分鐘時把牌子放下，時間結束時鞠躬下台。

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核稿編輯：羅元祺