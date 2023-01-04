第10屆國藝會董事人選揭曉，重量級詩人向陽獲選為新任董事長
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國藝會第9屆董事會任期於去年12月31日屆滿，而第10屆新董事也已出爐，並於昨日下午召開第一屆董事會，會議中，董事們互推選出新任董事長，為詩人向陽。對此，文化部長李永得也發表了看法。
國家文化藝術基金會（以下簡稱國藝會）第9屆董事會任期於去（2022）年12月31日屆滿，而第10屆新董事也已出爐，並於昨（3）日下午召開第一屆董事會，會議中，董事們互推選出新任董事長，為詩人向陽。
詩人向陽本名林淇瀁，曾主編《自立副刊》、主持《陽光小集》詩雜誌，獲獎無數，包含吳濁流新詩獎、國家文藝獎、玉山文學獎文學貢獻獎等，現任台北教育大學台灣文化研究所教授。
而對於國藝會董事的改選，文化部長李永得表示，特別感謝第9屆董事長林曼麗及董監事的奉獻，國藝會近年在基金成長及扶植藝文產業的成就，有目共睹。相信未來在新任董事長及董監事帶領下，國藝會仍將持續扮演台灣藝文發展的重要推手，致力完善藝文生態環境。
根據文化部指出，文化部依「國家文化藝術基金會設置條例」、「國家文化藝術基金會董監事遴聘辦法」等規定，辦理國藝會第10屆董監事改選作業。自去年7月籌組國藝會第10屆董監事遴選小組，9月對外辦理董監事推薦公告收件作業，隨後由遴選小組就各界推薦人選，衡酌「專業領域」、「性別」、「族群」及「區域分布」，以及考量經驗傳承等因素，選出董事及監事人選後，由文化部提請行政院遴聘。
第10屆董監事專業領域包含文學與出版、表演藝術、視覺藝術、傳統藝術、社區營造與博物館、數位科技與新媒體藝術、影視音、文化政策與文化研究、財經及法律等11類，且多具跨域專長。
至於人選除涵蓋族群代表，在區域分布上，中、南、東區比例亦較上屆顯著提高，以落實文化均衡發展；性別比例亦以任一性別達40％為選任目標。統計第10屆續聘董事比例為29％、監事比例為40％。董事部分，女性比例達43％、男性比例為57％；監事部分，女性比例達60％、男性比例為40％。
第10屆董事成員完整名單
續聘董事6人：
- 財團法人客家公共傳播基金會董事長陳邦畛
- 國立台北藝術大學戲劇學系暨劇場藝術創作研究所教授兼主任及所長徐亞湘
- 柯智豪音樂工作室負責人柯智豪
- 國立政治大學廣播電視學系兼任助理教授沈昭良
- 台灣歌仔戲與現代劇場資深導演傅裕惠
- 角頭文化事業股份有限公司負責人張議平
新聘董事15人：
- 藝術家伊誕・巴瓦瓦隆
- 財團法人原住民族文化事業基金會董事李韻儀
- 舞蹈家周素玲
- 國立台北教育大學台灣文化研究所名譽教授林淇瀁
- 台灣松下電器股份有限公司董事長洪裕鈞
- 國立成功大學藝術研究所特聘教授施德玉
- 國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術學系教授陳永賢
- 誼遠控股體系董事長陳致遠
- 國立台灣藝術大學美術學系教授兼美術學院院長陳貺怡
- 國立台灣大學台灣文學研究所慶明文學講座教授黃美娥
- 財團法人台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌
- 台南市美術館董事長蘇憲法
- 政府機關代表客家委員會主任秘書廖育珮
- 原住民族委員會主任秘書王美蘋Akiku・Haisum
- 文化部藝術發展司司長陳春蘭
第10屆監事成員完整名單
續聘監事2人：
- 浩恆國際法律事務所主持律師賴瑩真
- 政府機關代表行政院主計總處公務預算處副處長劉嘉偉
新聘監事3人：
- 美商Bluebird Worldwide co.副總經理黃時中
- 作家吳音寧
- 國立台北藝術大學藝術與人文教育研究所副教授兼所長容淑華
新聞來源
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核稿編輯：羅元祺
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
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2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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