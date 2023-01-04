2023/01/04,
藝文

第10屆國藝會董事人選揭曉，重量級詩人向陽獲選為新任董事長

第10屆國藝會董事人選揭曉，重量級詩人向陽獲選為新任董事長
第10屆國家文化藝術基金會第一次董事會議3日舉行，由董事互選出作家林淇瀁（向陽）（前右3）為董事長。董監事共同合影留念｜Photo Credit: 國藝會提供

我們想讓你知道的是

國藝會第9屆董事會任期於去年12月31日屆滿，而第10屆新董事也已出爐，並於昨日下午召開第一屆董事會，會議中，董事們互推選出新任董事長，為詩人向陽。對此，文化部長李永得也發表了看法。

國家文化藝術基金會（以下簡稱國藝會）第9屆董事會任期於去（2022）年12月31日屆滿，而第10屆新董事也已出爐，並於昨（3）日下午召開第一屆董事會，會議中，董事們互推選出新任董事長，為詩人向陽。

詩人向陽本名林淇瀁，曾主編《自立副刊》、主持《陽光小集》詩雜誌，獲獎無數，包含吳濁流新詩獎、國家文藝獎、玉山文學獎文學貢獻獎等，現任台北教育大學台灣文化研究所教授。

而對於國藝會董事的改選，文化部長李永得表示，特別感謝第9屆董事長林曼麗及董監事的奉獻，國藝會近年在基金成長及扶植藝文產業的成就，有目共睹。相信未來在新任董事長及董監事帶領下，國藝會仍將持續扮演台灣藝文發展的重要推手，致力完善藝文生態環境。

根據文化部指出，文化部依「國家文化藝術基金會設置條例」、「國家文化藝術基金會董監事遴聘辦法」等規定，辦理國藝會第10屆董監事改選作業。自去年7月籌組國藝會第10屆董監事遴選小組，9月對外辦理董監事推薦公告收件作業，隨後由遴選小組就各界推薦人選，衡酌「專業領域」、「性別」、「族群」及「區域分布」，以及考量經驗傳承等因素，選出董事及監事人選後，由文化部提請行政院遴聘。

第10屆董監事專業領域包含文學與出版、表演藝術、視覺藝術、傳統藝術、社區營造與博物館、數位科技與新媒體藝術、影視音、文化政策與文化研究、財經及法律等11類，且多具跨域專長。

至於人選除涵蓋族群代表，在區域分布上，中、南、東區比例亦較上屆顯著提高，以落實文化均衡發展；性別比例亦以任一性別達40％為選任目標。統計第10屆續聘董事比例為29％、監事比例為40％。董事部分，女性比例達43％、男性比例為57％；監事部分，女性比例達60％、男性比例為40％。

第10屆董事成員完整名單

續聘董事6人：

  • 財團法人客家公共傳播基金會董事長陳邦畛
  • 國立台北藝術大學戲劇學系暨劇場藝術創作研究所教授兼主任及所長徐亞湘
  • 柯智豪音樂工作室負責人柯智豪
  • 國立政治大學廣播電視學系兼任助理教授沈昭良
  • 台灣歌仔戲與現代劇場資深導演傅裕惠
  • 角頭文化事業股份有限公司負責人張議平

新聘董事15人：

  • 藝術家伊誕・巴瓦瓦隆
  • 財團法人原住民族文化事業基金會董事李韻儀
  • 舞蹈家周素玲
  • 國立台北教育大學台灣文化研究所名譽教授林淇瀁
  • 台灣松下電器股份有限公司董事長洪裕鈞
  • 國立成功大學藝術研究所特聘教授施德玉
  • 國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術學系教授陳永賢
  • 誼遠控股體系董事長陳致遠
  • 國立台灣藝術大學美術學系教授兼美術學院院長陳貺怡
  • 國立台灣大學台灣文學研究所慶明文學講座教授黃美娥
  • 財團法人台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌
  • 台南市美術館董事長蘇憲法
  • 政府機關代表客家委員會主任秘書廖育珮
  • 原住民族委員會主任秘書王美蘋Akiku・Haisum
  • 文化部藝術發展司司長陳春蘭

第10屆監事成員完整名單

續聘監事2人：

  • 浩恆國際法律事務所主持律師賴瑩真
  • 政府機關代表行政院主計總處公務預算處副處長劉嘉偉

新聘監事3人：

  • 美商Bluebird Worldwide co.副總經理黃時中
  • 作家吳音寧
  • 國立台北藝術大學藝術與人文教育研究所副教授兼所長容淑華

新聞來源

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核稿編輯：羅元祺


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